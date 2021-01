Confirman a los árbitros para los partidos revancha de las semifinales de la Copa Libertadores y Sudamericana

07/01/2021 - 19:01 Deportivo

La Conmebol designó hoy a los árbitros que impartirán justicia la semana próxima en los duelos que determinarán quiénes son los finalistas de cada certamen.

Por Copa Libertadores, el uruguayo Esteban Ostojich estará en Palmeiras - River con el colombiano Nicolás Gallo en el VAR, mientras que el colombiano Wilmar Roldán dirigirá en Santos - Boca con el chileno Julio Bascuñán como encargado de la tecnología.

Habrá dupla brasileña para la llave entre argentinos que hará pasar a uno de ellos a la final: Wilton Sampaio arbitrará el Lanús-Vélez del miércoles 13 de enero (en el estadio Ciudad de Lanús). Su compatriota Raphael Claus lo acompañará, a cargo del VAR.

Para la serie entre Coquimbo Unido y Defensa y Justicia, el colombiano Andrés Rojas dirigirá el jueves 14 de enero en Florencio Varela, a la vez que el paraguayo Derlis López se encargará de la cabina del VAR.

Antecedentes

Será la tercera vez que el árbitro uruguayo, Esteban Ostojich dirá presente en un duelo del Millonario. La curiosidad es que las dos veces anteriores fue en Brasil y ambas con el mismo resultado final. En la Copa Libertadores 2019, dirigió el empate 2-2 entre Inter y River en Porto Alegre, mientras que en la presente edición impartió justicia en la igualdad 2-2 con San Pablo en el Morumbí en la fase de grupos. En total amonestó a seis futbolistas del equipo de Núñez y no expulsó.

En tanto el colombiano, Wilmar Roldán estuvo varias veces en cancha con el Xeneize. Fueron once partidos, diez por Copa Libertadores y una por Copa Sudamericana. Son siete victorias para el Club de la Ribera, dos empates y dos derrotas. El último recuerdo es bueno, ya que dirigió en la vuelta de los cuartos de final ante Racing, con triunfo 2-0 y clasificación. Sin embargo, en Brasil el récord no es bueno. Roldán dirigió en la derrota 2-0 ante Corinthians en al final de la Libertadores 2012 y en el empate 2-2 con Palmeiras en la semifinal de 2018, en la que Boca pasó a la final por el triunfo en la ida. En total mostró 27 tarjetas amarillas a futbolistas Xeneizes y no mostró rojas.