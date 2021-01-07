CARTELERA TV / 8 DE ENERO 2021

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CANAL 7
08.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
09.00 NICK JR.
09.30 ALAS ROTAS. ESTÓ PASÓ
10.00 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7 - PRIMERA EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 ALAS ROTAS
17.30 GUERRA DE ROSAS
18.00 FLORICIENTA
19.00 ELIF
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 ELIF (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 FUERZA DE MUJER
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 FUERZA DE MUJER (CONTINÚA)
00.00 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA
00.30 STAFF
01.00 CUENTOS INOLVIDABLES
01.15 CIERRE DE TRANSMISION
CANAL 14
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 EN ARMONÍA
16.00 RECOMIENDO TV
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CHUKUCHIS
19.00 100% BÁSQUET
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 PEDALIER
22.00 DE A DOS
22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)