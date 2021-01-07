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CARTELERA TV / 8 DE ENERO 2021

A LAS 11.45 FLOR DE EQUIPO.

- 21:07 Cartelera

CANAL 7

08.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

09.00 NICK JR.

09.30 ALAS ROTAS. ESTÓ PASÓ

10.00 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7 - PRIMERA EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 ALAS ROTAS

17.30 GUERRA DE ROSAS

18.00 FLORICIENTA

19.00 ELIF

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 ELIF (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 FUERZA DE MUJER

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 FUERZA DE MUJER (CONTINÚA)

00.00 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA

00.30 STAFF

01.00 CUENTOS INOLVIDABLES

01.15 CIERRE DE TRANSMISION

CANAL 14

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 EN ARMONÍA

16.00 RECOMIENDO TV

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CHUKUCHIS

19.00 100% BÁSQUET

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 PEDALIER

22.00 DE A DOS

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)


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