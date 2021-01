FÚNEBRES | 8 de enero del 2021

07/01/2021 - 23:08 Funebres

Fallecimientos

- Rosendo Marcelo Acosta (La Banda)

- Hugo Abrahan Ruiz (Loreto)

- Aurelia de Jesús Sosa

- Anastacia Coria

- Enrique Marcelo Navarrete

- Jorge Luis González (La Banda)

- Carla Pinto (Quimilí)

- Sandra Mabel Patanchón (Bs.As.)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

CARLA PINTOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/1/21 y espera la resurrección.

Señor, dale el descanso eterno.

AGROLAJITAS S.A. participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su empleado de planta. Acompaña a su familia con el más cálido sentimiento. Quimilí.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLA PINTOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/1/21 y espera la resurrección.

Señor, ya está en tu puerta, dale el descanso y la paz.

Esteban Anadon y familia junto a sus compañeros de trabajo participan con gran dolor el fallecimiento de la esposa de su querido amigo Jorge Vélez. Quimilí.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ORLANDO HERRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/1/21 y espera la resurrección.

“Querido flaco: compartimos la secundaria y 40 años en la fábrica. Fuiste una gran persona, amigo y compañero. Le agradezco a Dios el haberte puesto en mi camino. Con tu partida dejas un gran dolor en mi corazón, sobre todo por no haber podido despedirte. Acompaño en este trance a Ana Maria y tus hijos y elevamos una oración en tu memoria". Cato Abregú y familia. Clodomira.

INVITACIÓN A MISA

ARMINDA TERESITA DEL ROSARIO ÁBALOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/12/20 y espera la resurrección.

“Que brille para ella la luz que no tiene fin”.

Mami querida, hace un mes que te fuiste y dejaste este vacío que duele día a día, te extraño y no encuentro consuelo por tu ausencia.

Sus hijas Gabriela y Mónica invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco.

INVITACIÓN A MISA

ELMINA LIBERATA BUSTOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 30/12/20 y espera la resurrección.

Tu ausencia, duele como el primer día de tu partida, pero sabemos que Dios, te ha designado un lugar especial en el cielo desde donde seguirás cuidando de nosotros. Hoy a nueve días de tu inesperada partida nuestros corazones no tienen consuelo. Allí donde no existe el dolor ni el sufrimiento.

Tu esposo José, hijos y nietos invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santa Rita.

RESPONSO

PATRICIA DEL VALLE CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/20 y espera la resurrección.

Nuestra estrella favorita, el tiempo vuela, la vida pasa, pero tu aroma sigue entre nosotros. Los recuerdos invaden pero nos ayudan a ponernos de pie día a día. Jamás dejes de brillar, sos nuestra luz en el camino. Su esposo Hugo, sus hijos Fiama y Nicolás, tu nieta Nicol, invitan al responso hoy a las 8.30 hs en el cementerio La Piedad con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor.

RESPONSO

PATRICIA DEL VALLE CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/20 y espera la resurrección.

Como extrañamos tus palabras, tu sonrisa. Simplemente extrañamos todo de ti, cuesta aceptar que solo nos queda tu recuerdo es difícil seguir sin ti sabemos que tú estás bien allá en el cielo y agradecemos a la vida el habernos dado tantos momentos tan bellos a tu lado. Solo cuesta continuar sin ti, es que es algo duro, es algo que jamás nos imaginamos porque en verdad nos haces mucha falta. Tus padres Lidia, Patricio, tus hermanos Oscar, Yudith, Cintia, Pamela, César, tíos y sobrinos, invitan al responso hoy a las 8.30 hs en el Cementerio La Piedad. Ruegan una oración en su memoria.

RESPONSO

PATRICIA DEL VALLE CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/20 y espera la resurrección.

Ya no estás conmigo físicamente pero ni la distancia nos separará, pués te llevo muy dentro de mí, como dos almas en una que nunca se separarán. Por siempre en mi mente y en mi corazón. “Polirubro Patricia y Creaciones Mi Bello Ángel”, invitan al responso hoy a las 8.30 hs en el cementerio La Piedad al cumplirse un año de su ausencia física.

INVITACIÓN A MISA

ALBERTO VICTORIANO LESCANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31-12-2020 y espera su resurrección.

Padre querido es difícil aceptar tu partida, se te extraña en cada momento en cada espacio compartido, pero nos queda el Consuelo de que estas junto a Dios y tus seres queridos. Gracias por el cariño y unión que siempre lograste en nosotros tus hijos Alejandro, Fernando, Leisa y Tati. Su familia invita a la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento, hoy a las 9 hs en iglesia San Francisco.

INVITACION A MISA

Crio. Mayor. (R )CÁNDIDO HORACIO FUENTES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/00 y espera la resurrección.

Que brille para él la luz que no tiene fin.

Su esposa María Rosa Costilla, hijos Horacio, Mariela, y Javier Fuentes Costilla, hijos políticos, nietos, Camila y Sofía Fuentes Montero, Juan Fuentes Costilla, Solana y Tomás Fernández Fuentes y demás fliares. participan la misa que en su memoria se llevará a cabo hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse 21 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

EDELMIRA JIMÉNEZ VDA. DE MILANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/19 y espera la resurrección.

Más allá del sol yo tengo un hogar, más allá del sol yo tengo un hogar, hogar dulce hogar, más allá del sol. Sus hijos Cristina, Rubén, Isabel, Alfredo, Mónica, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos, invitan a la misa al cumplirse 2 años de su fallecimiento, a realizarse en la iglesia San Francisco a las 20 hs.

INVITACIÓN A MISA

MARCELO EXEQUIEL HERRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/14 y espera la resurrección.

Hijo, cuando puedas ven a visitarnos y date una vuelta por nuestros sueños… es que nos quedó un huequito en el corazón por donde se cuelan los suspiros y los recuerdos… y después, vuelve a tu lugar, ahí donde te escapaste sin equipaje; solamente con tu alegría y energía… ahí donde no podemos verte pero estamos seguros que estás en paz y sos feliz.

Sus padres Omar y Adriana, sus hermanos Matías, Facundo y Yanina, sobrinas Ainara, Bianca y Dianna, sus abuelas Betty y Biviana y demás familiares, invitan a la misa (Facebook) en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20 hs. al cumplirse el séptimo aniversario de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/20 y espera la resurrección.

No puedo acostumbrarme a no verte, tu ausencia me llena de tristeza, ha pasado un año y que difícil es describir lo que todavía siento. Tan solo cierro los ojos y puedo acariciar tu alma y recordar tu rostro. Tu presencia está conmigo, lo percibo en mi corazón. Pero déjame decirte algo hoy, ahora y siempre ... Te extraño. Descansa en paz papi querido, Dios te guarde en su reino, arropame por siempre en tus brazos, sigue siendo guía de mis pasos y prepara en el cielo nuestro encuentro.

Tu esposa Estela, tus hijos Rosa, Eugenia, Rita, Carolina, Marcela y Ezequiel, tus nietos y bisnietos.

Al cumplirse un año de su partida a la casa de Señor se realizará una celebración a las 20 hs en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

CORIA, ANASTACIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Sus hijos Zulema, Ariel, Sergio h. políticos Mario, Noemi, Mónica, nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Deán. Cob. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLASTA 162 TEL 4219787.

HERRERA, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Gringo Cáceres, Carlos Tobar, Cato Abregú, Pacho Montenegro y Antonio Galván participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Ana Pivetta y Cacho Cardozo participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo José Emilio Herrera. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

HERRERA, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Reciban nuestras sentidas condolencias en este momento de profunda tristeza querida Any e hijos. Ester Villar y sus hijos: Claudia, Fernando y Mario Bravo piden oraciones por su eterno descanso para que la paz del Señor los acompañe y fortalezca.

HERRERA, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Mario Sergio Bravo, participa el fallecimiento de su gran amigo y acompaña en tan irreparable pérdida a su esposa Any, a sus hijos y demás familiares. Brille para èl la luz que no tiene fin.

HERRERA, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. La comunidad educativa del colegio secundario Madre Antula de la localidad de Laprida acompaña con profundo dolor el fallecimiento del padre del amigo y compañero, Prof. José Emilio Herrera. Ruegan oraciones en su memoria. Laprida. Choya.

MANZUR DE ALEGRE, MARÍA EMILIA (LLAMI) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A Buenos Aires el 3/1/21|. Selva Rojas de Alegre, sus hijos Adriana y Juan José participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, ENRIQUE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Su esposa Luky, hijos Alvaro, Gonzalo, Marcelito, Marcela, Marina, h. pol. Florencia, Mario, Daniel, nietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán ihnumados en el cementerio La Piedad hs 11, casa duelo 20 de Junio 220. Bº Juramento. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

NAVARRETE, ENRIQUE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su esposa Luky, sus hijos Marcela, Gonzalo, Álvaro, Marina y Marcelito, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno.

NAVARRETE, ENRIQUE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. "Dios no prometió días sin dolor, risa sin tristeza ni sol sin lluvia, pero sí prometió fuerza para tu día, consuelo para tus lágrimas y luz para tu camino". Su hija Marina, hijo pol. Daniel, sus nietas Mia y Juliana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria y por su descanso en paz.

NAVARRETE, ENRIQUE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. "El Señor me hace descansar en verdes prados, sobre mí urge su óleo". Su hijo Álvaro, su hija pol. Florencia, su nieto Amir, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria y por su descanso en paz.

NAVARRETE, ENRIQUE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su hija Marcela, su hijo pol. Mario, sus nietos Valentina, Santiago y Augusto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria y por su descanso en paz.

NAVARRETE, ENRIQUE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Su hija Marcela, su hijo pol. Mario, sus nietos Valentina, Santi y Juan Augusto, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Su íntima amiga Ada Luisa Montes de Oca de Lezana participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos Eduardo, Glu y Marcelo, y familias, en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos Federico, Faustino, Benicio y Bartolomé, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Eduardo Bonacina, su esposa Marta Lezana y sus hijos Eduardo, Luciana, Agustín, Mariano y Gabriela, con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Lito Nazario y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Gringo Montenegro, su esposa Roja Zucal y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Lita. Elevan oraciones en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. ¡"Vengan los bendecidos por mi Padre"! Tomen posesión del Reino que ha sido preparado para Uds. desde el principio del mundo"! (Mt. 25,34). Sus amigos de siempre (Silípica): Valle Roldán de Gadda, Patricia Marcela Gadda, Dr. César Monti, Martina y Luisina, participan consternados su fallecimiento. Acompañan en el dolor a su querida familia.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. "Yo pongo mi esperanza en Ti Señor, y confío en Tu palabra". (Salmo 22, 1-6). Valle Roldán de Gadda y exdocentes de la Esc. Henri Dunant, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su querida flia.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. "Que descanses en paz querida amiga". Mara Bertini, sus hijos Virginia y Alejandro, Mariana, Martín y Cristina, Agustín, Milagro, sus nietos Pilar e Ignacio y Joaquín la despiden con profundo dolor y cariño y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Edmundo Alberto Gómez y Ana Lia Terzano participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijos y toda sus familias.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Ricardo Chazarreta, Marta Eugenia Barbieri y sus hijos Eugenia María y Ricardo Martín participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Silvina, Santiago y Agustín Volta participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Elvira Chazarreta y familia participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Juan Caldera y Elsa Danela, sus hijos Juan Pablo, Marcela, Álvaro, Francisco y sus respectivas familias, participan con gran pesar el fallecimiento de la querida amiga Lita y acompañan a su hijos Eduardo, Glu y Marcelo y sus familias en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Graciela Buxeda y familia, participa con dolor el fallecimiento de la querida Lita y acompaña con cariño a sus hijos y nietos. Elevamos oraciones en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Querida Lita, tu partida, nos entristece, pero ya descansas, nuestros mejores momentos quedarán por siempre. José "Chelo" Chazarreta y Sandra Clavero acompañan a sus hijos Eduardo, Salvador y Marcelo junto a sus respectivas familias.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. "Señor recíbela en tu Reino,donde no hay dolor ni sufrimiento" Con profunda tristeza Dra. Elvira Carolina Chazarreta, sus hijos: Carolina y Constanza Balliano y Santiago Granda, hijos políticos Gonzalo Castro Arce y Thierry Marouteix y nietos participan el fallecimiento de su querida tia Lita y abrazan en éste momento de dolor a sus hijos Eduardo, Salvador y Marcelo y sus respectivas familias. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Arquitecto Edgar P. Quaranta, su esposa Luisa Josefina Chazarreta, sus hijos Edgar Pablo y Milagros Lezana y sus nietitos Federico y Faustino Quaranta Lezana, sus hijos Luisina María y Martín Méndez y sus nietitos Juan Martín y Benjamín Méndez Quaranta, su hijo Ramiro y sus hijos María Antonella y Matías Echeverria participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Lita y acompañan con afecto a sus hijos Eduardo, Salvador y Marcelo y a sus respectivas familias. Ruegan por su eterno descanso.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Alicia Allub y sus hijos Rodrigo, Belén y Virginia Gómez Mema, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Glu y Graciela en estos tristes momentos. Elevan oraciones por su descanso en paz.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. "Que brille para ella la luz eterna".

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Daniel Cremaschi, su esposa Daniela y sus hijas Camila y Constanza participan con mucho pesar su partida y acompañan a su familia en tan dolorosa pérdida, elevan oraciones en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Lucciana Cremaschi, su esposo Milos, y su hijo Salvador acompañan a sus familiares en esta dolorosa pérdida y elevan oraciones para el descanso eterno de su alma.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Graciela Alberdi, Jorge Feijóo y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Tiky Ábalos y Sarita Lucca despiden con profundo pesar a su distinguida amiga y vecina de muchos años, siempre dispuesta a colaborar con lo mejor para la armonía del consorcio. Gracias Lita!.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Juan Manuel Bonacina, su esposa Adriana Slapak, sus hijos Javier, Sebastián, Ezequiel, Florencia y Santiago, participan con pesar la partida del la querida señora Lita y acompañan a la distancia en este difícil momento a sus queridos amigos Eduardo y Georgina. Descansa en paz.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Acompañamos a Marcelo, Celia y Guadalupe en este momento de tanto dolor por el fallecimiento de Lita y rogamos al Altisimo porque su alma tenga descanso en paz. Oramos para que asi sea con gran cariño. Marta, Raúl y Lara.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Que Dios nuestro Señor, reciba su alma, le de descanso eterno y brille para ella la luz divina, por siempore estará en nuestras oraciones. Totty y Dante.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Nancy, Nelly y Carlos Ledesma y flias. participan el fallecimiento de Lita, amiga de nuestra madre Alba Espeche, con quien compartió muchos momentos gratos de la vida y a la que recordamos con cariño por su cordialidad y bondad.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Carlos A. Roldán, Ana Gabriela Questa y sus hijos Ramiro, Diego, Carlos y Andrés participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Marcelo, Celia, Guadalupe y demás familiares en este triste momento. Que brille para Lita la luz que no tiene fin.

PATANCHÓN, SANDRA MABEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 5/1/21|. Sus compañeros de la secundaria del Colegio Santo Tomás de Aquino Promoción '85, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida compañera Sandra, y acompañan en este difícil momento a su esposo, hijos y madre en Buenos Aires, y a su familia en Santiago del Estero. Rogamos una oración en su memoria.

ROMERO, RAMÓN ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Monin, que este descanso eterno, el Señor te proteja con tu mirada. Que descanses en paz participan su fallecimiento René Tevez, ex colega de la supervisión escolar, su esposa Sara, su hijo Enzo, su hija política Marisa. Condolencias y resignación a su esposa Amiana, hijas y nietos.

SANTILLÁN, VÍCTOR BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. El departamento de Lengua y Lengua Extranjera del instituto Ntra. Sra. de Loreto acompaña a su colega y amiga Noelia y familia en este momento de profundo dolor por la muerte de su padre. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, DANTE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Su tía Ana Isabel Salvatierra de Gómez, sus primos Roxana y Gustavo con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz.

SERRANO, DANTE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Diego Hernán Martínez, sus padres Noemí Reynoso y Carlos Martínez, su hermana María de los Ángeles, su cuñado Antonio Hael participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querido amigo Lucas Serrano. Elevan oraciones a su memoria y ruegan por la resignación de su flia.

SERRANO, DANTE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Berta Canlle y familia participan su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a su esposa Vivi e hijas. Ruegan por consuelo y cristiana resignación.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Sus primos Norberto E. Arce Sesin, Carlos R. Arce Sesin y María Marta Arce Sesin y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas en el dolor.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Jalil Jorge Milki, Julia Sosa e hijos María Julia y Ricardo Montenegro, Jorge Facundo y Eugenia Ulloa, María Elvira y Luis Ignacio Bau, María Ángela y Roberto Arnedo, despiden con profundo dolor a su querido amigo y acompañan a sus hijas en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Humberto Filippi, Teresita Meleán y sus hijos Delfina y Juan Segundo, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. César Antonino Montenegro (Gringo) y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Neneco, amigo de muchos años.

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Cáceres Rojas, Carlos Alberto participan con profunda tristeza el fallecimiento de Neneco amigo de toda su vida y junto a su familia acompañan a sus amadas hijas en este doloroso momento

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Claudia Pilan, Billy Cordoba y flia. Acompañan con profundo dolor a sus amigas Silvina - Laurencia y Mercedes. Rogamos una oración en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Alfonso Curet y Elke Zimmer y sus hijos Augusto y Federico, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijas y familias en este triste momento.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Rosi, Anita, Ivana, Marta, Isabel, Carlos, Mandy y José; amigos del grupo de Pilates, lamentan profundamente el fallecimiento del papá de sus amigas Silvina y Laurencia y acompañan en estos difíciles momentos a toda su familia. Ruegan una oración en su memoria.

BUSTOS, ELMINA LIBERATA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/20|. Exdirectora Sra. Marta Gerez y exdocente Rosa Villalba y hermanos de la Escuela Nº 937 de Libertad Dpto Moreno, acompañan a sus familiares en estos momentos dificiles e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19:30 hs en la Pquia. Santa Rita Bº Jorge Newbery.

GÓMEZ DE FERNÁNDEZ, ELSA SONIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Mamá: Dios te llevó a su lado y nos dejaste un gran dolor en nuestros corazones. Descansa en paz madre bella, siempre te recordaremos con mucho amor. Tus hijos Inés y Alfredo, tus hijas políticas Marilú y Cecilia, tus nietos Silvina, Pepe, Martín, Belén, Leandro y Mauricio, tus bisnietos Martino y Máximo, invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs en la parroquia San José de Belgrano al cumplirse 6 meses de su fallecimiento.

GUZMÁN, FROILÁN REINAFE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Al cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor. Su esposa e hijos invitan a la misa, hoy a las 19.30 hs en la parroquia Santa Rita.

YÁÑEZ, CARLOS MAMERTO (Chiche) (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/15|. Su esposa María del Carmen Basualdo, hijos y nietos, lo recuerdan a 6 años de su fallecimiento. Piden una oración en su memoria.

VERA, JUAN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Hace un mes que partiste al Reino Celestial. Dejaste un legado marcado de amor y generosidad, se lo extraña mucho papi. Tu hija Analia y tu nieto José, invitan al responso hoy a las 9 hs en el monumento familiar del cementerio La Piedad.

ACOSTA, ROSENDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Su esposa Minia Juárez, su hijo Marcelo Acosta y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GÓMEZ, YOLANDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Su hijo Omar Humberto Ponce, sus hnas. Segunda, Rosalia, nietos Christian, Exequiel y Eliana, bisnietos Mia, Baltazar y Valentino part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. Jardin del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

GÓMEZ, YOLANDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21 a los 84 años de edad|. Su hijo Dr. Omar Miky Ponce participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados en sala velatoria Cochera Norte de 8 a 10 hs e inhumados en cementerio Jardín del Sol. Se ruega una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, JORGE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Su esposa Elsa, hijos Soledad, Valeria, Gabriela, h. pol. Liber, Juan, Elio, nietos, Angeles, Abril, Agustina, Valentina, Leonel y demás fliares. sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Servicio Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GONZÁLEZ, JORGE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Con inmenso dolor despedimos a nuestro querido tío Petiso. " Dios lo reciba en el Reino y le dé el descanso eterno". Diana, Ernesto, Gabriel, Diego, Claudia Gonzalez y respectivas familias acompañan en estos momentos de gran dolor a sus hijas y Ruegan una oración a su memoria.

GONZÁLEZ, JORGE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Ernesto Raúl González, su esposa Diana Richotti y sus hijos Gabriel Ernesto, Diego Hernán y Claudia Beatriz participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su esposa e hijas.

CORVALÁN, MARCIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Fallecio el 8/1/09|. En memoria de la Señorita Marcia Alejandra Corvalan al cumplirse 12 años de su partida al Reino de los Cielos. La recordamos con mucho Amor su mama Marta sus hijos: Benja y Jesús , sus hermanos tíos y padrinos. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

BAIGORRÍ, AURORA DEL CARMEN (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/21|. Juan Carlos Vásquez, Chichí Charubi, Lalo Charubi, Sonia y Sabrina Casalett y demás familia participan con mucho dolor el fallecimiento de la esposa de su primo Pedro Charubi. Ruegan una oración en su memoria y paz en su tumba.

LAYÚS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Sus tíos Guillermo H. Layús y Nelly M. de Layús, primos: Graciela, Silvia, Dr. Guillermo H. Layús (h) y respectivas familias participan acongojados el fallecimiento del querido Carlitos, rogamos por su descanso en paz. Las Termas.

RUIZ, HUGO ABRAHAN (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. Su esposa Patricia, sus hijos h. políticos, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Jerónimo Dto. Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SOSA, AURELIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Sus hijos: Raúl, Daniel, Gustavo, Rodrigo, Jorge, Rubén, Romina y Marcelo, y nietos participan su fallec. y sus restos serán inhumados hoy en el cement. de Suncho Corral. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ZERDA, ALONSO (Rubio) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Dr. Jorge Alejandro Fiad, su esposa Alcira Giro y sus hijas Eugenia y Agustina acompaña a toda su familia en estos de dolor y de trance difícil. Rogamos al Altisimo el descanso eterno para el distiguido vecino.

ZERDA, ALONSO (Rubio) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. "Cuántos dones, cuántas cosas hermosas y elevadas, cuánta esperanza supo recibir en este mundo y nunca dejó de compartirlas con sus seres queridos". Cacho Leiva su esposa Ignacia su hija Elizabeth y familia.