Ella encontró el celular del novio de su ex en su cama y el sujeto la amenazó de muerte

08/01/2021 - 01:44 Policiales

Una mujer denunció que su ex pareja la amenazó de muerte a ella y a su hijo y solicitó que la Justicia tome cartas en el asunto. El acusado aún convive con la damnificada, pero él inició una relación sentimental con otro hombre.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes policiales y judiciales, el grave episodio se registró en la ciudad de Loreto en la jornada del miércoles.

Una mujer de 30 años se presentó en la Oficina de la Mujer y Familia del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 9 para denunciar el episodio de violencia vivido.

La damnificada relató ante los uniformados que hace 14 años que convive con el denunciado, con el cual tiene un hijo de 6 años en común, pero hace más de 12 meses que se separó al finalizar la relación.

Explicó que su ex inició una relación con otro hombre, pero ella le permitió que siga residiendo bajo el mismo techo, aunque en camas separadas.

En cuanto al hecho de violencia, la mujer precisó que el miércoles se dirigió a una plaza frente a su domicilio junto con su hijo, donde permaneció aproximadamente dos horas.

Cuando regresó al inmueble e ingresó a su dormitorio, encontró el celular del novio de su ex en su cama, por lo que de inmediato le reclamó la situación al padre de su hijo, el cual reaccionó de forma violenta y habría comenzado a decirle que lo dejara en paz, y no conforme con ello, le habría manifestado que si no lo dejaba “tranquilo”, la mataría a ella y al hijo de ambos.

La denunciante manifestó que teme por su integridad física y la del menor, por lo que solicitaba la intervención de la Justicia.

El caso fue informado a la fiscal de turno, Dra. Norma Matach, ordenó medidas de exclusión de hogar, prohibición de acercamiento e impedimento de todo tipo de contacto a favor de la mujer.