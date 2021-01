Estados Unidos: Trump no asistirá a la ceremonia de traspaso de mando a Biden

08/01/2021 - 13:55 Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que no participará de la toma de posesión de su sucesor, el presidente electo Joe Biden, horas después de prometer una transición pacífica del poder.

"A todos los que me han preguntado, no iré a la inauguración el 20 de enero", indicó en Twitter el republicano, criticado por su rol en el inédito asalto al Capitolio.

El presidente, que demoró más de dos meses en aceptar que Biden será el próximo presidente, había prometido ayer una "transición ordenada", minutos después de que el Congreso certificara el triunfo del demócrata en las elecciones del 3 de noviembre, pero también aclaró que esto era "sólo el comienzo" de su lucha.

"Aunque estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones, y los hechos me respaldan, habrá una transición ordenada el 20 de enero", había indicado el republicano en el texto que emitió y que no pudo replicar en redes sociales, su canal favorito de difusión, porque sus cuentas habían sido bloqueadas tras los disturbios protagonizados por sus seguidores, que concluyeron con cinco muertos y varios heridos.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.