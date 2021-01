La solidaridad se hace fuerte y no cesa en pandemia: voluntarios asisten a no videntes

08/01/2021 - 23:54 Santiago

Comprometidos con el bienestar de las personas no videntes, el Centro Amigo del Ciego trabaja sin descanso, aún en plena pandemia y en el inicio de las vacaciones de verano, según informó Matilde Márquez presidente de la comisión directiva. Entendiendo que las necesidades son muchas y no pueden esperar, se creó un grupo de voluntarios que colaboran desinteresadamente con los ciegos que no pueden salir de sus hogares, menos aún ahora, con el riesgo que implica el coronavirus en la actualidad.

En este contexto, referentes de la institución contaron que para aplacar las necesidades de la gente que concurría a la institución, se diagramó la entrega de alimentos no perecederos, a modo de brindar un alivio económico en tiempos difíciles.

Además, hay quienes se ofrecen a realizarles trámites que por distintos motivos quedaron inconclusos. Y la compra de medicamentos, un servicio fundamental. Desde el Centro se busca dar respuesta a cada una de las necesidades de los no videntes.

Por ello sostienen que de la forma que sea, dan respuesta a cada solicitud. Es así es como a lo largo de la pandemia pudieron entregar más bolsones de mercadería, camas, colchones, elementos de limpieza, ropa de cama, e innumerables cosas que pidieron.

Sin embargo, las manos no sobran. Por eso desde el Centro Amigos del Ciego de Santiago del Estero convocan a voluntarios a acercarse al Centro para colaborar con las personas ciegas, pero no con materiales, sino con el acompañamiento espiritual.

“Muchas veces, nuestra comunidad no vidente necesita apoyo, acompañamiento, contención y, además, necesita quizás a una persona que pueda realizarle trámites, ya que debido a su condición no lo pueden hacer. Para ello necesitamos voluntarios y los instamos a que se lleguen al Centro”, expresó Matilde Márquez desde la comisión directiva del Centro Amigos del Ciego.

Los interesados en formar parte del grupo de voluntarios deben comunicarse con los integrantes de la institución para coordinar la labor.