FÚNEBRES | 9 de enero del 2021

09/01/2021 - 00:57 Funebres

Fallecimientos

- Manuel de Jesús Ríos (La Banda)

- Hugo Walter Hid

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO WALTER HID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/21 y espera la resurrección.

“Señor, ya está en tu puerta, dale el descanso y la paz”.

Su hermano Aldo, su cuñada Marta, sus sobrinas María Gracia y María Virginia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO WALTER HID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO WALTER HID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/21 y espera la resurrección.

El senador nacional, Dn, José Emilio Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO WALTER HID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/21 y espera la resurrección.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Elías Suarez participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO WALTER HID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/21 y espera la resurrección.

El senador Nacional, Gerardo Montenegro participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO WALTER HID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/21 y espera la resurrección.

El Sr. ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la Provincia Dr. Marcelo A. Barbur participan de su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO WALTER HID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/21 y espera la resurrección.

La honorable comisión directiva del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participan el fallecimiento del compañero gremialista secretario general de UTEDYC y acompañan en este doloroso momento a su familia rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO WALTER HID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/21 y espera la resurrección.

El Ing. Hugo Zavaleta participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO WALTER HID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/21 y espera la resurrección.

El secretariado nacional de UTEDYC , con su secretario gral. Carlos Bonjour participan con profundo dolor el fallecimiento del compañero secretario general de la Utedyc seccional Santiago del Estero. Elevan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO WALTER HID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/21 y espera la resurrección.

La comisión directiva de la seccional Santiago del Estero de UTEDYC, cuerpo de delegados y afiliados en general participan con profundo dolor el fallecimiento del compañero secretario general de la Utedyc seccional Santiago del Estero.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO WALTER HID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/21 y espera la resurrección.

El diputado nacional, Dr. Bernardo Herrera participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO WALTER HID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/21 y espera la resurrección.

El subsecretario de Trabajo de la Provincia, Dr. Walter Adolfo Assefh participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO WALTER HID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/21 y espera la resurrección.

La secretaria de Trabajo de la Provincia de Santiago del Estero, Sra. Aida Delia Ruiz, el Sr. subsecretario de Trabajo de la Provincia de Santiago del Estero, Dr. Walter Assefh y directores generales de la Secretaria de Trabajo de la Provincia, participan con profundo dolor del fallecimiento del esposo de la Directora Gral. de Empleo, Sra. Ramona del Carmen Abdala, y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO WALTER HID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/21 y espera la resurrección.

Sr. Gerardo Antenor Montenegro, secretario general de U.P.C.N., LA Honorable comisión directiva de U.P.C.N., cuerpo de delegados y personal de U.P.C.N. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO WALTER HID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/21 y espera la resurrección.

El consejo directivo y empleados de la Mutual Santiagueña participan el fallecimiento del secretario general de UTEDYC y acompañan a la familia en tan irreparable pérdida. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO WALTER HID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/21 y espera la resurrección.

Tu Amistad y nuestras anécdotas serán siempre un bálsamo para mi alma, por aqui de te extrañará.

Aldo Corbalan, su mujer Gladys y sus hijos Analia, Mauricio y Paola

Acompañan a toda la familia en esta triste pérdida y elevan oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO WALTER HID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/21 y espera la resurrección.

“Que brille para el la luz que no tiene fin”. Sus amigos del Club Atlético Mitre, Guillermo Raed y Noemí Unzaga participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO WALTER HID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/21 y espera la resurrección.

“Que brille para el la luz que no tiene fin”. Su amigo C.P.N. Guillermo Raed y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO WALTER HID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/21 y espera la resurrección.

Honorable comisión directiva, cuerpos técnicos y jugadores en sus diversas disciplinas y categorías, personal administrativo y de mantenimiento, socios, hinchas y simpatizantes del Club Atlético Mitre participan con profundo dolor el fallecimiento del señor vicepresidente de la institución. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO WALTER HID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/21 y espera la resurrección.

C.P.N. Lucas Serafini y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Hugo. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO WALTER HID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/21 y espera la resurrección.

Hugo: qué difícil se me hace escribir estas palabras de despedida. Siempre pensé que vos me despedirías a mí, por la lógica de los años, pero esos son los misterios de la vida y de la muerte. Te conocí desde los primeros días de tu vida, y te vi pasar todas las etapas hasta llegar a la madurez. Siendo niño, la vida te sorprendió con la muerte de tu padre, quedaste triste y desconsolado, con tus trece años, hasta que creciste y te convertiste en un hombre de bien. Nadie te regaló nada, ya en tu adolescencia, te crecieron las alas, y, como un águila decidiste volar, y volaste, volaste alto. La generosidad fue tu marca registrada, todo lo que hacías era para bienestar de tu familia, y tus amigos. Cosechaste en tu paso por la vida cientos de ellos. Siempre estuvimos en la vereda de enfrente, política y deportivamente, vos de Boca yo de River, en lo que coincidíamos era en el amor por los auri, donde llegaste a vicepresidente, y lo llevabas en el corazón. Hasta las últimas horas de tu vida. Sólo hablábamos con sinceridad y buen criterio. Dios te puso en nuestro camino y nos considerabas parte de la familia, para mí eras el hijo que no tuve, eras el hijo espiritual, porque yo era tu confidente y receptor de tus sueños. Sueños que no llegaste a disfrutar en totalidad por esas cosas de Dios, que te llevó joven, aún lleno de proyectos y esperanza, pero todo es para tu esposa, tus hijos y nietas. Hugo te fuiste de esta vida terrenal, pero no morirás nunca, porque solo mueren los que son olvidados, y a vos no te olvidaremos, porque estarás en cada grito de gol de los auri, estarás en cada reunión familiar, recordando tus anécdotas y travesuras, que las festejábamos con estruendosas carcajadas, porque, aprendiste a reírte de vos mismo. Gracias por quererme como a un padre, gracias por considerarnos tu familia predilecta, gracias por estar en los momentos más difíciles, con tu simpleza y perfil bajo. Gracias por darnos todo el amor que nos diste. Ahora ya estás en paz. Continúa con tu vuelo, hijo, vuela muy alto, más allá de las nubes, que allí encontrarás a tus padres que te recibirán con los brazos abiertos y estarás con nuestro Dios Todopoderoso.

Lucho Quadrelli

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO WALTER HID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/21 y espera la resurrección.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROGELIO ABSALÓN SAYES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/1/21 y espera la resurrección.

Néstor Humberto Salim y Rosa María Agüero participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo y ruegan a Dios por su descanso eterno. Frías.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ORLANDO HERRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/1/21 y espera la resurrección.

“Flaco, como olvidarte si fuiste un gran compañero, gran amigo y por sobre todas las cosas una gran persona. Te caracterizo tu bondad. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón”.

El grupo de whatsapp de tus ex compañeros de GRAFA participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIETO

MARÍA EMILIA MANZUR DE ALEGRE (Yami)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el en C.A.B. A el 3/1/21 y espera la resurrección.

Tus hijos María Sylvia y Juan Diego Stellatelli, Pablo y Gabriela Cricca y tus nietos te despedimos con todo nuestro amor. Fuiste muy importante en nuestras vidas.

Ahora descansa junto a papá. Elevamos una oración en tu memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

YOLANDA ARGENTINA GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/1/21y espera la resurrección.

No hay palabras posibles para despedir a un ser amado, pero a la vez no hay posibilidad de olvidar las caricias de una madre.

Despedimos a una gran madre, educadora de un gran amigo y aunque, rogamos que nuestras oraciones y cariños brinden alivio a la tristeza de Omar sabemos que no es suficiente. Juan Cianferoni, Graciela Figueroa, y sus hijos José Luis, Belén, María José, Santiago Cano y Eugenia participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

DELIA INÉS VAULET – CARLOS BARRIO

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 9/1/20 y esperan la resurrección.

Sabemos que es triste aceptar la partida de una persona a quien en vida hemos respetado y compartido horas de trabajo. Sus presencias siguen intactas en nosotros (sus empleadas), en cada hoja que encontramos con sus letras, en sus dichos, sus frases y su particular manera de enseñar y recalcar cada cosa. A veces nos enojábamos… y hoy extrañamos eso. Nos pasó este año tan diferente, tan rápido tan triste. Como empleadas acompañamos a su familia, a sus hijos, hermano y sob rinos para continuar con su querida empresa. Que en paz descansen don Carlos y doña Chiqui. Sus empleadas de Emby SRL, Abdala Mónica, Gramajo Liliana y Loto Olivera Jacqueline.

AGRADECIMIENTO INVITACIÓN A MISA

SALVADOR ANTONIO BURGOS (Plyky)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/12/20 y espera la resurrección.

La familia de Plyky, su esposa e hijos y su hermana y nietitos. agradecemos infinitamente por su atención y colaboración: UTI Hospital Regional, Dres. Giannoni F. Giannoni R., Dr. neurólogo Roberto Gonzalez, Dr. neurólogo Diego Pavón, Dra. Pullarello, Dr. Luján y demás asistentes, enfermeros/as que supieron brindarse con amor, a Vili por tu atención personalizada y al servicio de guardias y seguridad de dicho hospital, al sanatorio Alberdi, a emergencias U24, a los empleados de servicios sociales del IOSEP, Dra. María José Baudino y Sr. Carlos Alberto por su atención personalizada.

A la familia de su hermano Figueroa Juan Carlos y su Sra. Dra. Teresita Flores.

A sus amigos, colegas de la zona, a nuestros vecinos que demostraron afecto y cariño en sus oraciones en especial a amigos de nuestros hijos.

A sus sobrinos, compañeros de la secundaria y todos los que nos acompañaron y nos siguen acompañanando les damos las gracias. Invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 11 en Catedral Basílica.

INVITACIÓN A MISA

SALVADOR ANTONIO BURGOS (Plyky)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/12/20 y espera la resurrección.

Querido Plyky. Dios te eligió un día especial. “Como te gustaba a ti juntarnos y reunirnos siempre”. Pero esta vez estamos reunidos alrededor tuyo para darte “un hasta pronto”. Viejo querido! te amamos. Sabemos que estás en un lugar lleno de paz, tranquilidad. Te seguiremos llorando en nuestro corazón como esposo, padre, amigo, compinche, abuelo ¡qué funciones! Siempre brindándote con todo tu ser. “Se te extraña amor”. Papi, seguinos guiando desde allí como siempre. Te amamos como el mejor padre que fuiste y diste todo por tus “changuitas”. Damos gracias a todos los que nos acompañaron en estos momentos y siguen demostrándonos el afecto y cariño. Dios los ilumine. Gracias. Su esposa e hijos invitamos a la misa hoy a las 11 hs en Catedral Basílica a nueve días de su partida.

INVITACIÓN A MISA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/1/02 y espera la resurrección.

CARLOS EDUARDO MANFREDI (Coco)

“El amor es mas fuerte que la muerte. Vive en el recuerdo de sus seres queridos”.

Su esposa Graciela Ruiz de Manfredi, sus hijos Carlos y Mónica, Dante y Karina; Pablo y Silvia, sus nietos Josefina, Guillermina y Lautaro; Lourdes, Octavio y Emilia, Rosarito y Joaquina invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica. Elevan oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

MÓNICA ELIZABETH TORREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/12/20 y espera la resurrección.

“Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Él que cree en Mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en Mí no morirá jamás”. (Juan 11: 25-26).

Te fuiste hace un mes, pero tu recuerdo vivirá en nuestra memoria. A un mes de tu partida, tu madre Elisa Loyola, tus hermanas Ramona y Yanina con sus respectivas familias, tu hijo Nicolás, tu nieto Valentín y demás familiares, invitan a la misa a realizarse en la iglesia Catedral hoy a las 20 hs. Rogamos oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

LUIS AGUSTÍN VILLAVICENCIO (Sgto.)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/1/19 y espera la resurrección.

Ya pasaron dos años de aquel día que quedará marcado en nuestras vidas, tu recuerdo perdurará hasta el día que nos volvamos a encontrar. Nos consuela saber que estuviste iluminando y guiándonos en los momentos difíciles que nos tocó pasar sin ti porque sé que nuestro amor fue y será eterno.

Su esposa Liliana, sus hijos Santy, Mathy y July junto a su madre Ester, invitan a la misa que se realizará el 10/1/21 a las 9,30 hs. en la Pquia. Ntra. Sra. de La Salette (La Banda).

RECORDATORIO

ABEL CLODOMIRO INFANTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/10/20 en Embarcación, Salta y espera la resurrección.

El homenaje de su hermana Mirta y toda su familia al cumplir tres meses de su partida. Te llevaste todo mi corazón marcando a fuego mi dolor, aunque pasen los años te seguiré viendo como un niño. Eras sencillo y humilde, feliz con lo que tenías, me siento orgullosa de vos. Hermano amado, algún día nos encontraremos para abrazarnos y besarnos. Ruego a Dios que tu alma descanse en paz junto a tus seres que te precedieron. Te amo hermano y ruego oración en tu memoria. Te amaré toda la vida. Mirta Infante.

CHÁVEZ, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Su esposo Arturo Díaz, sus hijos Roberto, Tirso, Susana, Juan Carlos Roxana Mariana h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio el Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORONEL, JUAN IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Su esposa Elsa Sandoval, sus hijos Mariel, Mario, Marcelo, Silvana, h. políticos Aida, Celeste Mario, nietos Daiana, Lucina, Sebastián, Juanchi, Nelson, Mauri, Francisco, y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11.30 horas en el cementerio Parque la paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GÓMEZ, CÉSAR HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Su esposa Marta Payasa, sus hijos Marcelo, Marina y Natalia, nietos, hermanos y demás familiares participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Flores. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, CÉSAR HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Los compañeros y amigos de Mari y Ale: Luis, Seba Analía, María, Alejandro, Luz, Agustín y Marisol participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Que brille para el la luz que no tiene fin".

HERRERA, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Querido Compañero, Amigo, Hoy todos nos encontramos conmovidos por tu partida, pero también nos sentimos agradecidos con Dios por haberte conocido, por todos los momentos compartidos y por todo lo que nos has trasmitido como persona de bien y gran profesional. Te fuiste, y sin embargo tu recuerdo siempre quedará entre nosotros como una persona íntegra e intachable en lo ético y moral. Tus compañeros de Ingeniería de Planta- Coteminas Argentina S.A..

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Su esposa Nony Abdala, sus hijos Cristian Hid y Luciana Hid, nietas Martina y Victoria Hid participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Su esposa Ramona Abdala, hijos Cristian, Luciana Hid, nietos Victoria, Martina Hid, hno. Aldo Hid, Gustavo López y Daniel Peralta part. su falle. Sus restos fueron inhum. en cement. Pque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUIBAIRA HN OS S.R.L.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. "Señor dale el descanso eterno que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermano Aldo, su hermana política Marta, sus sobrinas María Gracias y Virginia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Lamentamos tu perdida pero el amor que dejaste en tus nietas es eterno. Siempre re recordaremos gracias por todo. Su nieta Martina Hid Freytes.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Gracias por todos esos momentos lindos que nunca se olvidarán, te voy a extrañar mucho, simplemente gracias. Su nieta Victoria Hid Freytes.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. A lo largo de nuestras vidas lo compartimos todo. Fuiste un hermano para mi y siempre presente en los buenos y no tan buenos momentos. Te llevaré por siempre en mi corazón y guardaré en mis recuerdos todo lo lindo que vivimos. Voy a extrañar tus llamadas esas que se convertían en charlas interminables. Despliega tus almas y vuela alto mi querido Negro. Su prima hermana Liliana Hid, sus sobrinos Lucas, Gisela y Marianella Lezana Hid participan con profundo dolor su fallecimiento.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Primo querido fuiste un luchador de la vida dejaste un gran vacío en la flia. Pero estoy seguro que descansaras en paz. Un beso grande y abrazo al cielo. Su primo Walter Hid, Carla González de Hid y sobrinos Carlos Hid y Miguela Hid participan con mucho dolor su fallecimiento.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Querido Hugo: con gran dolor por tu partida siempre te tendré presente en mis mejores recuerdos porque fuiste lo más para la familia. Que brillé para ti la luz que no tiene fin. Su tía Teresa Gonzáles de Hid.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. " Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno ". Sus sobrinos Emilio Matteo, Licy Alvarez, Nene Matteo, Fernanda Matteo y sus hijos Valentin, Maximo, Antonio, Felipe y Mia participan con dolor su fallecimiento.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Sus primos Daniel Palazzi y Roxana Ayunta, sus hijos Gaston, Franco y Stefano participan con inmenso dolor su fallecimiento.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Empleados del Santiago Lawn Tennis Club participan con profundo dolor el fallecimiento del secretario general de UTEDyC, se ruega oraciones en su memoria.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Honorable Comisión Directiva del Santiago Lawn Tennis Club participa con profundo dolor el fallecimiento del secretario general dfe UTEDyC, se ruegan oraciones en su memoria.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. El colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. secretario general de Utedyc, seccional Santiago del Estero. Hugo Walter Hid. Ruega oraciones en su memoria.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. El gran amigo que nos dejó un gran legado. Hugo Concha Argañaraz Rubio, Franklin Kike Villalba.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. El Santiago del Estero Golf Club, Ramiro Lopez Bustos y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a sus familiares en estos momentos de dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Arq. Carlos Jensen, su esposa Blanca Montenegro participan con pesar el fallecimiento del hermano de su querido amigo Aldo, acompañan a sus familiares con fraternal afecto.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Javier Allub y familia acompaña a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria y ruegan que brille para el la luz que no tiene fin.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Dany, Guilli y Marcelo Murad participan con dolor el fallecimiento de nuestro amigo Negro, rogamos una oración en su memoria.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Comisión directia del SEADE participa con dolor el fallecimiento del compañero secretario general de UTEDyC, rogamos una oración en su memoria.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Secretario general del SEADE Enzo Rearte, participa con dolor el fallecimiento del compañero Negro Hid. Ruega una oración en su memoria.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Daniel Rojas Polti y flia, participa con dolor su fallecimiento y acerca sus condolencias a su flia. Elevan oraciones en su memoria.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Sr. Gerardo Montenegro, su esposa María Teresita Sciolla y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Hugo. Acompañan a su familia en este doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Prof. Julia A. Coman, secretaria gremial de U.P.C.N. y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este doloroso momento.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Sr. Carlos Osvaldo Ibarra, secretario de Finanzas de UPCN participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. María Esther Joaquin Vda. de Coronel y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su nieto politico Aldo y lo acompañan en tan doloroso momento.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Turco Coronel y familia, Hugo Coronel Fonti y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Hugo y acompañan a Aldo y familia en tan doloroso momento.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Carlos A. Ruiz (Nano) y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Hugo: gracias por tanto, gracias por todo lo que me brindaste en los momentos mas dificiles de mi vida. Tu ahijado Luis Enzo Quadrelli participan con profundo dolor tu fallecimiento. Siempre estarás en mi corazón.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Brille para el la luz que no tiene fin". Sara, Luciano y Leandro Gael Quadrelli participan con profundo dolor su partida. Se ruega una oración en su memoria.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Por todo lo que nos brindaste en nuestra estadía en Santiago. Muchas gracias Hugo. Siempre te recordaremos. Desde España. María Teresa Farías y Plácido Pérez Prez, Anabel Cano, Mateo, Benjamin y Santino participan su fallecimiento.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. La empresa Ingenor SRL participa con profundo dolor la pérdida del amigo Hugo Walter Hid.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Tus padres espirituales, Luis G. Quadrelli y Noemí C. de Quadrelli, Analía y Fernanda Quadrelli, hijo político Leonardo Zuccarino, nietos Luis Enzo y Luis Alfonzo Bisioli Quadrelli participan su fallecimiento.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. C.A.L.A y A.M.A.T participan con profundo dolor el fallecimiento del compañero y amigo Hugo, rogando una oración en su querida memoria.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Rubén Corbalán (H) y flia; Nino Miranda participan con profundo dolor la desaparición física del amigo Hugo, rogando una oración por su eterno descanso.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Guilli y Sonia Coronel y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Coya Zuccarino Alcorta y Ana María Cinzano participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. José E. Freytes, Dolly Gómez, sus hijos Miguel, José Ramón, Sebastián y Eugenia Freytes, sus nietos Martina y Victoria Hid Freytes participan con dolor su fallecimiento y pidiendo a Dios les dé consuelo y resignación.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Mario Gomez, Eduardo Krivoruck, Vic ente Lopez, Oscar Albarracin, Walter Issa, Luis Falcione, Carlos Narvarte, Mario Asato, Daniel Zampieri, Hugo Cura, Victor Farhat acompañan a su amigo Aldo en tan dificil momento por el fallecimiento de su hermano Hugo. Elevan oraciones en su memoria.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Luis Falcione, Cristina e hijos acompañan a su amigo Aldo Hid y Marta en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Daniel Peralta y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Gustavo López y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y compañero Hugo Hid. Elevan una oración en su memoria.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. La Comisión Directiva de la Seccional Santiago del Estero de U.T.E.D.Y.C. ; cuerpo de delegados y afiliados en general participa con profundo dolor el fallecimiento del compañero Secretario General de U.T.E.D.Y.C. seccional Santiago del Estero Hugo Hid.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. El secretariado nacional de U.T.E.D.Y.C. ; con su secretario General Carlos Bonjour participan con profundo dolor el fallecimiento el compañero Secretario General de la U.T.E.D.Y.C. seccional Santiago del Estero. Rogamos una oración en su memoria.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Gustavo López y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y compañero. Elevan una oración en su memoria.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Daniel Peralta y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y compañero. Ruegan oraciones en su querida memoria.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Los compañeros de oficina de su hermano Aldo R. Hid participan con dolor su fallecimiento.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Elsa Cáceres de Jiménez y sus hijas : Judith y Claudia, sus hijos politicoas : Eduardo Augusto, Marcelo González Arias y Estela Guerrieri, sus nietos : Francisco y Patricio Augusto, Camila y Joaquin González Arias, Cristian Jiménez y Belén, Luis Gabriel Jiménez y Marcela y sus bisnietos: Valentin y Juan Manuel participan su fallecimiento.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. "Es dificil aceptar que ya no estaras entre nosotros, sabes el inmenso cariño que sentíamos por vos ". Con gran dolor y tristeza te despedimos. Sus queridos tios Carlos Palazzi y Perla Hid, sus primos Pilín y Carolina Tejera, Daniel y Roxana Ayunta, Maria José y Rubén Seiler y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. "Señor dale en el cielo todo lo que sembró en la tierra ". Tu prima hermana Ana Maria Chamut y Valentin Arroyo, sus hijas Paola y Vanina y su nieta Guillermina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. "Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreir porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazon puede estar vacio porque no lo puedes ver o puede estar lleno del amor que compartiste. Vuela alto y rodeado de amor. Tu tia Pochola, tu prima Lina y Luis y tus sobrinos Romi, Gaby, Ailen, Leo, Matias y Santino participan con dolor su fallecimiento.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Vivirás eternamente en el recuerdo de nuestros corazones. Su amigo Lucho Santillan, su esposa Fide y sus hijos Luis, Valeria y Yanina participan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietos.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin ". El Centro de Jubilados de U.T.E.D.Y.C. participa el fallecimiento del Secretario General de U.T.E.D.Y.C. Hugo Walter Hid.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Emma Esther Elias, su hijo Mario Luis Seiler y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Rubén Omar Seiler, Maria José Palazzi, sus hijos Nahim, Hans y Nazareno participan con profundo dolor su fallecimiento.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Kily, Maria y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Hugo.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Morales Ana Carolina y José Corbalan participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo y compañero Hugo.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. En mi memoria siempre estaran los buenos momentos compartidos, cuantos recuerdos !!! cuantas anecdotas vividas juntos. Siempre fuiste un compañero de lucha, guerrero en busqueda del bienestar de los afiliados y el desarrollo de U.T.E.D.Y.C. Gracias amigo !! por dejarnos ese espiritu de innovacion y entusiasmo que caracterizaba en vos y que has sido el motor del desarrollo alcanzado en el gremio. Eres mas que un amigo, fuiste mi hermano del alma, parte de mi familia. Pasamos por tantas cosas buenas y malas. Eras mi apoyo, mi calma y mi fortaleza, tus recuerdos viviran eternamente en mi corazon. Luis Santillán. Presidente del Centro de Jubilados de U.T.E.D.Y.C.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Toto Carabajal, su esposa Marta y sus hijos Martita, Walter y Naty, hija política Susana, y sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en tan dificil momento.

HOYOS, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Cabello vivirás eternamente en el recuerdo de nuestros corazones. Tus compañeras de la escuela 102/824 y amigas Porota Becaria, Maria Rosa de Juárez, Mirta Martinez, Rosita Carrizo ,Magui Rotondo ,Ángela de Gerez, Negri Noble y Elida de Rampullo. Participan de su fallecimiento y acompañan a su familia.

HOYOS, RAFAEL SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. "Benditos los que al ser llamados por Dios dejan tras de si una estela imborrable de cariño". Mirta Paoletti y Eduardo Sily participan con inmenso dolor la partida de nuestro querido compañero y acompañan con cariño a sus hijos. Que en paz descanse.

MANZUR DE ALEGRE, MARÍA EMILIA (LLAMI) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A Buenos Aires el 3/1/21|. Justo Alegre y familia participan con dolor su fallecimiento deseandole pronta resignacion a sus hijos y demás familiares, elevando oraciones en su memoria.

NAVARRETE, ENRIQUE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Ya estás en los brazos del Señor. Su madre Emma, su hermana Emma, su esposo Nestor, sus hijos Eduardo, Sandra, Belen y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

NAVARRETE, ENRIQUE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Llegó tu hora del descanso en paz, vuela alto. Su hermano Dante, su esposa Sarita, su sobrina Mily Navarrete participan su fallecimiento.

NAVARRETE, ENRIQUE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Su tía Sara González de Navarrete, su primo Germán y sobrinos Thiago y Valentin participan su fallecimiento.

NAVARRETE, ENRIQUE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su sobrino Ramiro Barrera, su esposa Paola y sus hijos Santiago y Victoria participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan en el sentimiento a su tía Lucki y primos Marcela, Marina, Gonzalo, Alvaro y Marcelito y sus respectivas familias.

NAVARRETE, ENRIQUE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. La Sra. Nora del C. Rodríguez participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera de trabajo Marina. Acompaña a la familia. Ruega una oración en su memoria.

NAVARRETE, ENRIQUE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Comisión directiva, delegados y afiliados de SIMESE (Sindicato de Maestros Especiales) participan con dolor y acompañan a Marina y toda la familia en esta pérdida irreparable. Ruega una oración en su memoria.

NAVARRETE, ENRIQUE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Lamentamos tu partida Pocho, que Dios te reciba en sus brazos, Su prima Liliana Gallo, su esposo Ramón Gomez, su sobrino Gaston, Fernanda y Rosarito participan su fallecimiento.

NAVARRETE, ENRIQUE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Estimado tío de vos siempre me quedará un buen y hermoso recuerdo. Gracias por tu respeto y ternura. Sus sobrina Norma Barrera, su esposo Luis y sus hijas Romina y Martina acompañan en el sentimiento a su tía Lucki y primos Marcela, Marina, Gonzalo, Alvaro y Marcelito y sus respectivas familias.

NAVARRETE, ENRIQUE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Señor recíbelo en tu reino donde no hay dolor ni sufrimiento. Siempre te recordaremos con mucho cariño. Su cuñada Gladys Olivera de Barrera, sus hijos Luisa, María y Raúl participan con dolor su fallecimiento y acompañan en el sentimiento a su hermana Lucki y sobrinos Marcela, Marina, Gonzalo, Alvaro y Marcelito y sus respectivas familias. Brille para el la luz que no tiene fin.

NAVARRETE, ENRIQUE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Acompañan a su hija Marina y a Daniel Ferreyra, sus tios Luis Falcione y Cristina, Bautista y Santina en tan dificil momento. Elevan una oración en su memoria.

NAVARRETE, ENRIQUE MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Elsa Benavente de Giménez Patiño, sus hijos: Rubén, Silvia y Víctor Feijóo, Ricardo y Patricia Omill, participan con dolor su fallecimiento.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la oracion

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Silvia Calalanis y sus hijas María Mercedes, María Agustina y María Silvina participan su fallecimiento. Acompañan con cariño a la familia y elevan oraciones en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Nora Calalanis y sus hijos Facundo, Florencia, Ignacio, Andrea, Matías, Luciana y nietos participan su fallecimiento. on cariño a la familia y elevan oraciones en su memoria

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Juan Carlos Medina, su esposa Liliana Diodato y sus hijos Juan Manuel, Alejandra, Florencia, Cecilia y familias participan su fallecimiento. Acompañan con cariño a la familia y elevan oraciones en su memoria.

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Mavel N. de Nader y Mónica nader hacen llegar sus condolencias a sus hijos Marcelo y Celia y a su nieta Guada. Ruegan al Señor fortaleza y resignación a su flia

PARADELO DE MARTÍNEZ, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. Vecinos y amigos del Edificio Assul participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.

ROMERO, RAMÓN ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21|. "yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá" acompañamos con inmenso dolor a su esposa Amiana, sus hijas Monica y Patricia : Rubén Gutiérrez, su esposa Rosa, sus hijos y Nietos participan con dolor el fallecimiento, ruegan oraciones por su eterno descanso..

UNZAGA, CARLOS (NENECO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Sus sobrinos Alberto Santiago, Ramiro Eugenio, María Virginia y María Soledad Únzaga y sus respectivas familias , participan la partida de su tío Neneco y acompañan de corazón a sus queridas primas Silvina, Laurencia y Mercedes en éste triste momento.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Raúl Coronel Pascale, su esposa Martha Santillán e hijos participan su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

UNZAGA, CARLOS (Neneco) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Mónica nader acompaña con oraciones por el descanso en paz de don Carlos a sus hijas Silvina laurencia y mercedes. Hijo político Leonardo y a sus nietas.

GÓMEZ, YOLANDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21 a los 84 años de edad|. El colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Omar H. Ponce, socio vitalicio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ, YOLANDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Dr. Elio Antonio Cerra y familia participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su entrañable amigo Dr. Omar Ponce. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, YOLANDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Nené Sosa y Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolás y Josefina participan el fallecimiento de la madre de su querido amigo Dr. Omar Ponce y lo acompañan en este momento de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, YOLANDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Brille para ella la luz que no tiene fin". Carlos Wonnemberg y Aurora, sus hijos Carli y Jorge, su hija política Ely y su nieto Matías, y Nori Medina participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, JORGE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Sus primas hermanas; Mirta, Chela y Olga Gallegos y cada una de sus respectivas familias participan con inmenso dolor la desaparición física de Jorge y acompañan en estos momentos de profundo dolor a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares. Que su alma descanse en paz.

GONZÁLEZ, JORGE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Mario Falco y Analia Alvarez, sus hijos Daniel, Nicolás y Agustin y Olga D`onofrio participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor, elevando oraciones en su memoria. "Que brille para el la luz que no tiene fin

GONZÁLEZ, JORGE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Grupo Apicola Cambio Rutal ( Inta): José Luis Zeman, José L. Zeman (H), Diego E. Zemán, Julio Michela, Enrrique Chibilisco, Ariel Tejeda, Ramón Gauna, Norma Salazar, Victor Navarro y Luis Frias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ, JORGE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Acompañana con profundo dolor a su hija Valeria Cecilia Gonzáles, demas hijas, esposa y familiares. Todo el personal directivo, docente y de maestranza de la Esc. Nº 1116 de la localidad de San José Dpto Banda.

GONZÁLEZ, JORGE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Cuanto dolor dejaste en nuestros corazones. Te vamos a recordar siempre. Mecha, Inés, Adriana y Guilly.

NASIF, HIPÓLITO CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Sus hijos y familia partic. con profundo dolor su fallec. Sus restos fueron inhum,. en el cem. La Misericordia. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

NASIF, HIPÓLITO CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 07/01/21|. Le rogamos a Dios que descanses en paz y pido resignación para toda la familia. Su hija Carla, Gabriel y nuestra madre Cristina

NASIF, HIPÓLITO CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 07/01/21|. Le rogamos a Dios que descanses en paz y pido resignación para toda la familia. Sus hijos, nietos , hermanos y de más familiares como también sus amistades.

NASIF, HIPÓLITO CARLOS ALBERTO (ARCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermano Marino Américo Nasif (Kako), participa con profundo dolor su partida.

NASIF, HIPÓLITO CARLOS ALBERTO (ARCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermano Omar Nasif, María Luisa y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento.

NASIF, HIPÓLITO CARLOS ALBERTO (ARCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Su hermana Mafalda y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

NASIF, HIPÓLITO CARLOS ALBERTO (ARCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Su hermana política Liliana Martinez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

NASIF, HIPÓLITO CARLOS ALBERTO (ARCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Sus sobrinos Diego Nasif, Maximiliano Nasif, Emir Nasif, participan con profundo dolor su fallecimiento.

NASIF, HIPÓLITO CARLOS ALBERTO (ARCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. Silvia Botvinik, Brisa Nasif y Diego Nasif, participan con profundo dolor su pérdida. Ruegan por el eterno descanso de su alma en paz y que la luz brille siempre para él junto al Dios Padre, rodeado de seres de luz.

RÍOS, MANUEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Su esposa: Adriana Gerez, su hijo: Álvaro y demás familiares part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardín del Sol. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BARRIONUEVO, CIRO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Papi ha pasado un mes de tu partida. Cada día se te extraña más. Tu familia te recuerda con mucho amor. Siempre estarás en nuestros corazones. Tus hijos, nietos,hijo politico y demás familiares.

DI PIERRI VDA. DE AZAR, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 2/1/21|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas flias Mario García Hernández y flia participan con dolor su fallecimiento, hacen llegar sus condolencias a sus hijas Graciela y Gaby, a sus nietos y demás familiares rogando al Señor le de el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin.