Prisión preventiva para un policía que abusó de una menor de 12 años

09/01/2021 - 01:30 Policiales

Un funcionario policial acusado de haber abusado sexualmente de una niña de sólo 12 años, sufrió un duro revés judicial después de que la jueza subrogante de Control y Garantías de Monte Quemado le dictara la prisión preventiva en su contra.

Fuentes judiciales informaron que ayer se dio a conocer la resolución de la Dra. Valeria Díaz, jueza que presidió la audiencia y resolvió rechazar los planteos de la defensa, haciendo lugar al pedido del fiscal del caso, Dr. Gabriel Gómez.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes ligadas al caso, la investigación se inició el pasado 1 de noviembre por la denuncia de la madre de la víctima, una menor de 12 años, que habría sido abusada sexualmente, hecho que se habría consumado durante el 2019.

Ante la denuncia de la mujer, el fiscal de turno en ese momento, Dr. Gabriel Gómez, solicitó la aprehensión del sospechoso, un funcionario policial de 21 años, la cual se concretó el mismo día de la denuncia.

Durante la investigación penal preparatoria que lleva adelante el representante del Ministerio Público Fiscal, se realizó Cámara Gesell, en la cual la menor expresó que mantuvo relaciones con el imputado en una oportunidad, si bien habría señalado que no fue obligada, para la Justicia comprende un delito porque se trata de una menor de 13 años, y se considera como un “aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima”, es decir, que no tiene la edad para dar o no el consentimiento para un acto sexual.

El Dr. Gómez solicitó la prisión preventiva para el imputado por el supuesto delito de “abuso sexual con acceso carnal”, por considerar que existían peligros procesales, principalmente el de la posible fuga ante la pena en expectativa de la figura endilgada y la del posible entorpecimiento de la investigación, en su carácter de efectivo policial

La defensa, en cambio, sostuvo que no estaba acreditado que haya sido su cliente el autor del abuso y que había algunas contradicciones en el relato de la menor y la denuncia.

Para la magistrada, el testimonio de la víctima fue sumamente contundente y primando los derechos de la niña, resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía, atento a que aún restan producir importantes evidencias y dictó la prisión preventiva contra el supuesto depravado.