“La Bestia” Romero le tiene mucha fe a Güemes

09/01/2021 - 02:37 Deportivo

Güemes vive una semana muy especial. El líder en soledad de la zona norte del Torneo Federal A irá el próximo lunes en busca de su pasaporte a la final por el primer ascenso a la Primera Nacional. Esa tarde, desde las 17.30, visitará a Defensores de Pronunciamiento, por la séptima y última fecha.

El Gaucho, puntero con 12 unidades, obtendrá su clasificación a la final ganando o empatando. Pero también podría conseguirlo hasta perdiendo, siempre y cuando el escolta Chaco For Ever (9) no le gane como local a Sarmiento. El clásico chaqueño se disputará también el lunes a las 17.30.

Pero sin dudas que depender de sí mismo es una gran ventaja y así lo entiendo Nelson David Romero, la principal vía de gol que tiene el equipo que dirige Pablo Martel.

“Estar en la situación que estamos es más que importante, porque no dependemos de ningún resultado que no sea el nuestro. Por eso estamos tranquilos pero no relajados, sabemos que nos falta todavía”, advirtió “La Bestia”, en diálogo con EL LIBERAL .

El delantero friense se refirió a como está siendo esta semana para el plantel Gaucho. “Sabemos que es una semana muy importante, pero venimos trabajando como lo hacemos siempre, con las mismas ganas y pensando en el rival de turno”, explicó.

A Güemes le alcanza y sobra con un empate. ¿Saldrán a buscar el triunfo como lo hacen siempre o tomarán algunos recaudos en defensa? “Vamos a salir como lo hacemos todos los partidos, a imponer nuestro ritmo. Pero también hay que ser inteligentes sabiendo que con un punto nos alcanza”, respondió Romero, goleador del equipo, y del torneo, con cuatro tantos (también fue el máximo artillero en el certamen que no se pudo completar por la interrupción de la actividad por la pandemia de coronavirus).