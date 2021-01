“Pungas” le abrieron la bolsa a una jubilada en pleno centro y le robaron $45 mil que acababa de solicitar en un préstamo

09/01/2021 - 02:54 Policiales

Una jubilada fue víctima del accionar de delincuentes que aprovecharon un descuido suyo y en pleno centro de la ciudad le sustrajeron $45 mil en efectivo que transportaba en una bolsa de tela ecológica.

La damnificada Gloria Gómez relató en primera persona a Noticiero 7 su desventura.

La mujer explicó que había solicitado un préstamo y una vez que le dieron el dinero, lo guardó en un sobre marrón y lo metió en una bolsa ecológica que llevaba a modo de cartera.

“En la peatonal, en la entrada a la galería Leonardo sentí un ‘pechón’ de una mujer grandota, rubia”, relató.

“Cuando subí al colectivo, me senté y entonces me di cuenta de que tenía la bolsa rota y que me habían robado el sobre con la plata”, contó abrumada. Y agregó “me quería morir. Es la primera vez que me pasa algo así en mi vida”.

El chofer del colectivo detuvo su marcha, llamaron a la policía y la jubilada fue asistida porque sufrió una crisis de nervios.

Gloria destacó la ayuda de todos y agradeció la actitud de las personas que la ayudaron. Posteriormente la policía la trasladó a la Seccional Primera para que efectuara la denuncia.

“Saqué ese préstamo porque necesitaba la plata para pagar varias deudas que tengo con la casa. Si no necesitara realmente esa plata, no la hubiera pedido. Dios sabe que necesito y no pierdo las esperanzas de que voy a recuperar ese dinero”, expresó en su penoso testimonio.