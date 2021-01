Hallaron los restos del avión que cayó en Indonesia: no hay sobrevivientes

09/01/2021 - 10:04 Mundo

Las autoridades indonesias confirmaron hoy que hallaron restos del avión de pasajeros Boeing 737-500, que se había perdido apenas cuatro minutos después de haber despegado este sábado de la capital, Yakarta. Lamentablemente, no hubo sobrevivientes.

De acuerdo con las primeras informaciones, el vuelo SJY 182 de la aerolínea Air Sriwijaya se dirigía a Pontianak, en la isla de Borneo, cuando desapareció del radar, según confirmó el responsable del aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, Haerul Anwar, al portal de noticias Sarang Berita.

Breaking News



Sources confirms the crash of the plane...and the rescue team find parts of the plane.#SJ182 pic.twitter.com/Nq0Va6FSeZ