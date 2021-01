Un periodista reveló un triste episodio familiar

09/01/2021 - 20:25 Pura Vida

Si bien aclaró que no es su costumbre mediatizar sus cuestiones privadas, el periodista de TN, Diego Poggi se animó a contar en su cuenta de Twitter algo que sucedió en su seno familiar para alentar a otros que pasan por lo mismo que él a “hablar” y “no guardarse nada para ser felices”.

“Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él. Que tipo agradable”, señaló el especialista en Tecnología.

Acto seguido sumó: “Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá”, fue la dura respuesta con la que se habría encontrado el conductor.

En otro tramo de su intercambio con sus seguidores Poggi admitió: “Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. Hoy realmente me chupa un huevo!”, y agregó sobre el porqué decidió hacerlo público: “Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Pero sé que hay pibxs que pasaron o pasan por lo mismo. Lo único que importa es ser lo que quieran ser”, aconsejó.

Y para llevar tranquilidad a los muchos que le dejaron mensajes cariñosos como respuesta a sus posteos, escribió: “Está todo bien y va a estar mucho mejor. Hablen, no se guarden nada y sean felices”.