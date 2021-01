Lo que genera la abundancia de información sobre contagios, no contagios, vacunas y horarios

10/01/2021 - 00:49 Santiago

Sobre la situación actual generalizada en la vida de todos, la licenciada Emily Azar sostuvo que hay que encontrar la forma de vivir en el nuevo contexto que nos toca.

“Lo que está pasando ahora tiene un ritmo muchísimo más acelerado en cuanto a los cambios. Nuestra sensación de estabilidad respecto de los horarios, las rutinas, las pautas y la información sobre contagios, no contagios, vacunas y demás, cambia en días. Entonces esta situación exige que el cerebro realiza procesos cognitivos de acomodación; o sea, de recibir la información, acomodarla y luego responder. Esto lleva un tiempo porque uno forma un hábito, y una vez que lo establece, hay un nuevo cambio. Si nosotros nos ponemos a ver los horarios sobre pautas, horarios y demás, se dan cada 20 días, y nuestro cerebro necesita mínimamente de 15 a 20 días para generar un hábito. Entonces, luego de dar una disposición, uno se habitúa, pero inmediatamente todo cambia”, ejemplificó.

Y agregó: “Eso lleva a que haya mayor exigencia, distrés, desconcierto, y por lo tanto puede confundirse con estados depresivos, con apatía, con no tener ganas de hacer las cosas, pero en realidad, el problema es no saber cómo salir. Por eso es muy importante buscar ayuda cuando se necesita, y no llegar al estado de sentirse ahogado. Es muy importante que uno pueda sobrellevar lo que nos toca vivir, de una manera en la que uno pueda tener ciertos parámetros saludables. Lo peor que puede suceder es del desaliento, la visión negativa, la luz al final del túnel’, concluyó Emily Azar. l