Fátima Flórez vive una temporada teatral en paz sin guerra por la taquilla

10/01/2021 - 21:06 Pura Vida

“Noto que hay una comunión muy grande. Si bien no nos vemos (con el resto de los elencos) ni hacemos fiestas como otros años. De verdad siento que este año no hay peleas o guerras de taquilla como otros años que se pelean por ir primeros. Hasta ahora no se escucha eso. El sentimiento que tengo es que hay ganas de salir adelante y de trabajar tras un año de incertidumbre”. Así resumió Fátima Flórez lo que está siendo la temporada teatral en Carlos Paz, adonde otros artistas como ella intentan hacerle frente a la nueva normalidad en las puestas en escena con protocolos preventivos, entre los que se incluye la reducción de la cantidad de público por sala.

La humorista e imitadora llevó a la villa cordobesa su espectáculo ”Fátima es camaleónica”. “Son más de 40 imitaciones. Dura más de una hora y es un show como el de siempre porque hay gente que piensa que por el Covid-19 dura menos y no es así”, advirtió Flórez al programa “El run run del espectáculo”.

Y agregó al respecto: “Se puede perfectamente montar un show con el protocolo y el distanciamiento que establecemos. Las medidas son lavado de manos, alcohol en gel, temperatura, entre otras. Cuidándonos se puede llevar perfectamente una temporada teatral”.

Sobre los personajes a los que les da vida sobre el escenario señaló que Cristina Fernández sigue estando dentro de las imitaciones que ofrece, “porque es uno de los personajes que la gente espera”. Además, explicó: “Yo creo que el público está tan identificado con mi humor que entiende y no se enoja. Yo nunca sentí que alguien se enojara o se incomodara”.