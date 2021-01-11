×

CARTELERA TV / 12 DE ENERO 2021

- 22:00 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 NICK JR.

09.00 BUEN TELEFÉ

09.30 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

10.00 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 ALAS ROTAS

17.30 GUERRA DE ROSAS

18.00 FLORICIENTA

19.00 ELIF

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 ELIF (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 FUERZA DE MUJER

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 FUERZA DE MUJER (CONTINÚA)

22.45 MASTERCHEF CELEBRITY

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

CANAL 14

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 EN ARMONÍA

16.00 EL CLÁSICO: VÉLEZ DE SAN RAMÓN vs. SAN MARTÍN DEL BAÑADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA vs. ESTUDIANTES (R)

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)


Más noticias de hoy

Lo último de Policiales

Horror: encuentran nueve fetos en descomposición...

Designaron nuevas autoridades locales de Gendarmería Nacional

Jorge Vidal Fecha, el múltiple asesino y seguidor de San La Muerte...

Lo último de Mundo

Coronavirus: pese a las vacunas, no se logrará...

El Congreso de EEUU inicia otro juicio político a Trump por el asalto...

Denuncian al gobierno de Maduro por el desmantelamiento de un canal...

Lo último de País

Coronavirus: Reportaron 160 muertes y 8.704 nuevos...

La Mesa de Enlace mantuvo un encuentro de más de dos horas y decidió...

Policías fueron a desalojar una fiesta swinger y los confundieron...

Lo último de Santiago

Santiago del Estero sumó este lunes 61 nuevos...

Emiten alerta meteorológica para Santiago del Estero

Tómbola Santiagueña: ¿Qué número salió?

Así estará el tiempo en Santiago, en este inicio de semana

Advertencias por el consumo de ivermectina contra Covid-19