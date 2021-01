Alertan por “catástrofe” en el sector inmobiliario si extienden congelamiento

11/01/2021 - 22:37 Economía

El presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires e integrante del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios, Armando Pepe alertó que la renovación del DNU que vence el 30 de enero con el congelamiento en el precio de los alquileres tendrá consecuencias ‘catastróficas en lo que implica un avance total sobre la propiedad privada’.

Pepe indicó que por esta situación desde el consejo directivo del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios solicitaron una reunión urgente con el presidente Alberto Fernández , debido a que ‘estamos pidiendo que no extienda el decreto porque sería catastrófico en un avance total sobre la propiedad privada’.

El operador inmobiliario señaló que ‘está muy complicado el tema de los alquileres. Hasta julio de 2020, los alquileres habían subido un 28% y luego desde el 1 de julio cuando entró en vigencia la modificación al Código Civil respecto de los alquileres tuvo una suba muy importante’, indicó como uno de los factores decisivos en las alzas que se registraron.

Agregó que ‘otra de las cosas que ha conspirado con el tema de los precios han sido los DNU presidenciales en materia de congelamiento de alquileres. El 18 de marzo del 2020 el presidente firmó un DNU referido a alquileres hasta el 30 de septiembre. Allí quedaban congelados los valores, se prorrogaban contratos y suspendían desalojos y el inquilino que no podía pagar no lo pagaba sino que lo tenía que pagar en 3 a 6 cuotas desde el 1 de octubre’.

Pepe recordó que ‘el 1 de octubre, se firmó otro DNU hasta el 30 de enero lo que ha creado una complicación terrible en el mercado, porque no existen monopolios de propietarios que tienen 30 ó 40 departamentos. Por lo general es gente que compró un departamento chico de 1 ó 2 ambientes para tener un complemento de sueldo o jubilación, con lo cual, hay propietarios que hace 11 meses que no cobran el alquiler lo que crea un problema muy serio en la sociedad’.

Puntualizó que ‘también hay que contemplar que muchos inquilinos no pagaron el alquiler porque no pudieron, porque hubo gente que trabajaba en la gastronomía, se quedó sin trabajo, entonces no pueden pagar el alquiler. No es que se agarraron del DNU para no pagar, sino que directamente no lo pueden pagar’.

Añadió que ‘ésta es una situación muy complicada para propietarios e inquilinos, porque tiene que pagar servicios, abl, las expensas, hay un 53% de las unidades en propiedad horizontal que están adeudando expensas. Esto es muy serio porque en un edificio de 10 departamentos donde 5 no pagan las expensas, los otros 5 tienen que pagar todo, entonces cada día se complica más’.

Sostuvo Pepe: ‘Hemos elevado una nota al presidente Alberto Fernández explicando los alcances y la catástrofe que seguiría provocando el congelamiento de alquileres’.





“Arrastramos un déficit habitacional hace 40 años”

Para Pepe, ‘todo este drama no es culpa de este gobierno sino que hace 40 años que venimos arrastrando un déficit habitacional muy importante en el país. Ningún gobierno se puso al hombro el hacer un Plan Nacional de construcción de vivienda para que la gente pueda pagar su vivienda’.

Agregó que ‘el 28 de diciembre, el actual ministro del Hábitat dijo que el gobierno va a construir 70 mil viviendas por año. Hay que tener en cuenta que cuando más viviendas se construyeron en el país fue en el Plan Quinquenal de Perón, cuando se hicieron 40 mil, por eso es un tema muy complejo’.