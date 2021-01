Güemes ganó, se metió en la final y sueña con el ascenso a la Primera Nacional

12/01/2021 - 00:55 Deportivo

No dependía de nadie más de que de sí mismo. Y Güemes no dejó margen para las dudas. Con la misma autoridad con la que fue protagonista desde el arranque del certamen, venció ayer por 2 a 0 a Defensores de Pronunciamiento, en condición de visitante, se adjudicó la zona norte y se clasificó finalista del Torneo Federal A. Ahora, el Gaucho enfrentará a Villa Mitre de Bahía Blanca, ganador de la zona sur, en un mano a mano por el primer ascenso a la Primera Nacional.

Nelson David Romero, goleador Gaucho y del torneo, abrió la cuenta a los 29 minutos del segundo tiempo. Cinco minutos más tarde, Agustín Politano le dio cifras definitivas al encuentro que correspondió a la séptima y última fecha de la fase regular y que le permite a los dirigidos por Pablo Martel seguir soñando con el ascenso.

Con esta victoria, Güemes totalizó quince puntos (cinco triunfos y una derrota) y no necesito de la mano de Sarmiento de Chaco, que de igual forma llegó porque venció como visitante por 2 a 0 a Chaco For Ever, el único equipo que podía impedir que el elenco santiagueño sea finalista.

El partido

Los minutos iniciales fueron del local, que presionó en todos lados, manejó el balón y tuvo la primera opción a través de Leandro Allende.

Güemes de a poco emparejó el partido en el mediocampo y a los 15 minutos llegó por primera vez, con un disparo de media distancia de López.

Después lo tuvo González, con otro disparo de 30 metros, y la más clara la tuvo el equipo de Pablo Martel, a los 28’, cuando Jonathan Lastra se metió dentro del área grande, sacó un zurdazo fuerte y respondió el golero Correa.

El partido perdió su nivel por la intensa lluvia, que fue protagonista en el segundo tiempo. Pero mejoró notablemente la producción de Güemes, que manejó los tiempos y el esférico. Llegaron los cambios para el local, y eso benefició al Gaucho, que fue creciendo, y a los 29 minutos, en una pelota parada, llegó la apertura en el marcador. Tiro libre de López, la pelota hizo una comba, y en el rebote, la metió David Romero para el 1-0.

Respondió Ardetti, y en una contra perfecta, a los 34 minutos, Güemes volvió a anotar. La capturó López, alargó para Chalabe, y cuando enfrentó al golero Correa, habilitó a Agustín Politano y con un remate bajo, selló el 2-0 contundente. Después los minutos estuvieron de más. Güemes movió el banco con los cinco cambios, y estuvo más cerca del tercero que el descuento de Defensores.

Un triunfo bien elaborado, donde fue protagonista los 90 minutos, permitió a Güemes quedarse con la victoria, y meterse de lleno a la final ante Villa Mitre, buscando el primer ascenso a la Primera Nacional.

La finalísima se jugará en Río Cuarto, ¿el domingo o lunes?

La gran final por el primer ascenso a la Primera Nacional, que protagonizarán Güemes y Villa Mitre de Bahía Blanca, ya tiene sede confirmada: será el estadio “Antonio Candini” de Estudiantes de Río Cuarto, provincia de Córdoba.

En principio, también está definido el día y la hora en que se jugará la finalísima: domingo 17 de enero a las 17.10.

Pero esto último podría modificarse o al menos esa es la intención de la dirigencia del Gaucho,que solicitará formalmente ante el Consejo Federal que el cotejo se reprograme para el lunes 18 a las 21 horas. El argumento es tener un poco más de descanso ya que en la madrugada de hoy tenía previsto arribar el plantel a Santiago, mientras que Villa Mitre jugó el domingo.l