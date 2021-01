FÚNEBRES | 12 de enero del 2021

12/01/2021 - 01:25 Funebres

FALLECIMIENTOS

12/1/21

- Lorenza Justiniana Orellana de Ibarra

- María Celia Soria de Bustos (Fernández)

- Omar Alejandro Cabrera

- Esther Delia del Valle Bonacina de Oubiña

- Manuel Asencio Montoya

- María Eva García Cianferoni

- Cayetano del Tránsito Santillán (Bs. As.)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA HONORIA LUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/1/21 y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA EVA GARCÍA CIANFERONI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/1/21 y espera la resurrección.

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, participa el fallecimiento de la madre del encargado de Mantenimiento del organismo, Sr. Luis Sosa y de la empleada administrativa de la oficina de Rendición de Cuentas, Sra. Rosa María Sosa y acompaña en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA EVA GARCÍA CIANFERONI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/1/21 y espera la resurrección.

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, directores generales de los todos los niveles educativos, director general de administración, miembros del Tribunal de Disciplina, vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos niveles, supervisores y analistas técnicos docentes, coordinación del área legal y personal del organismo participan el fallecimiento de la madre del encargado de Mantenimiento del organismo, Sr. Luis Sosa y de la empleada administrativa de la oficina de Rendición el Cuentas, Sra. Rosa María Sosa y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAÚL ALBERTO ESPECHE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/1/21 y espera la resurrección.

Su primo Eduardo José Espeche Ruiz, Susana Brander, sus hijos Eduardo Federico, María Susana y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ESTHER DELIA DEL VALLE BONACINA DE OUBIÑA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/1/21 y espera la resurrección.

Sus hijos María Rita Oubiña y César Aníbal Oubiña, sus nietos César Facundo Oubiña, Paloma Ahuerma Oubiña y Fidel Ahuerma Oubiña, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO con foto

ELEUTERIA CORONEL DE BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/1/21 y espera la resurrección.

Se nos hace muy difícil aceptar tu partida, Dios lo dispuso así, gracias por tenerte tantos años disfrutando con tus hijos, nietos y bisnietos. Sus hijos José y familia, Víctor y familia, Victorina y familia, Segundo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos una oración en su memoria.

RECORDATORIO

MARÍA FERNANDA MONTE DE LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/7/20 y espera la resurrección.

Mi Fernandita adorada, pasaron 6 meses de tu ausencia. El tiempo no logrará que te olvidemos mi hija querida del alma. Descansa en paz en el regazo de tu querida abuelita Maga.

Tu abuelo Julio.

INVITACIÓN A MISA

MARTA LILIAN BUCCI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/1/20 y espera la resurrección.

“El Señor sana a los quebrantados de corazón y les venda las heridas".

Hermana querida: hace un año cerraste tus ojos para siempre y nos dejaste un gran desconsuelo. Ya no existe el sitio cálido donde nos recibías con tu té, leyendo el diario y dispuesta a atender nuestros requerimientos. En todas las oportunidades, allí estabas. Para ayudar en los problemas y festejar las alegrías de cualquiera de nosotros. Nadie podrá ocupar tu lugar. Aún te esperamos. Tu madre te espera, tus sobrinos te esperan. Porque cada uno de nosotros estuvo marcado por tu presencia. Y sabemos que desde allí, donde estés, sigues iluminando nuestras vidas. Ruego al Señor todopoderoso te guarde en su morada eterna, que te dé la paz y la felicidad que te mereces porque fuiste una gran persona, de generosidad sin límites y compasiva con todo aquel que necesitara tu ayuda. Seguirás presente cada día y te recordaremos con mucho amor. Su madre Olga de Bucci, sus hermanos Cussy, Tato, Victoria y Sandra, sus cuñados y sobrinos ninvitan a unirse a la misa que se celebrará en la Catedral Basílica el sábado 16 a las 20 hs., al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

RECORDATORIO

JUAN ANÍBAL OSORIO MENEGHINI (Chila)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/1/13 y espera la resurrección.

Juancito mi dulce ángel, hoy 12 de enero cumples 8 años, festejando tu cumpleaños te dormiste en los brazos de Jesús. Queremos decirte con lágrimas y resignación “Feliz Cumple” hijo amado de mi corazón, porque sigues vivo entre nosotros, fuiste tan dulce que dejabas fluir ese gran corazón alegre y divertido, un corazón gigante, sin fronteras. Gracias por latir en mi corazón. Que Jesús te colme de bendiciones en tu descanso celestial. Besos al cielo. Tus padres, hermanos, sobrinas Justina y Máxima. Amén.

INVITACIÓN A MISA

EDUARDO ALBERTO MELEM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/1/21 y espera la resurrección.

Tu capacidad para crear fuertes y verdaderos lazos de amistad e infinita generosidad para con los que fueron parte de tu vida, fue uno de los mayores tesoros que nos dejaste. Estamos seguros de que fue Dios que nos habló a través de tus labios y corazón en muchas ocasiones y de muchas maneras y nos sentimos agradecidos por todos los momentos de amor que tuvimos en familia. Hoy más que nunca sentimos tu presencia protectora confiados que descansas en la presencia de Dios. Su esposa Gladys de Melem y tus hijos Martín, Luis y Pilar, hijos políticos María Eugenia y Renato, nietos Emmanuel, Aldana, Camilo y Luján, invitan a participar de la misa a los 9 días de su fallecimiento, hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco.

RECORDATORIO

CARLOS FELIPE GALCONTAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/1/20 y espera la resurrección.

Mi gordo hoy hace un año de tu dolorosa partida, no hay día en que no te recuerde, me haces tanta falta pero siempre estás presente en mi pensamiento y en mi corazón. Me consuela saber que aún no estando físicamente me guías e iluminas en los momentos difíciles que me toca vivir. Espero que dónde estés descanses en paz, aquí convivimos con el dolor de tu ausencia hasta el día que nos toque reencontrarnos. Tu hija Celeste, Gabriela, Alejandra, Carlos Ariel y Andrea. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

JUAN CARLOS CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/1/19 y espera la resurrección.

Mi corazón se estremece al recordarte, no ha sido fácil superar el no verte más. Sé que si en este mundo orabas por mí, tu amor me sigue tocando y tus oraciones han sido escuchadas. Te recuerdo junto a mis hijos y mi alma se llena de gozo por todo lo que me diste mientras estuviste junto a mí, te amo. Su esposa Julia Auristela, sus hijos Juan, Magalí y Cristina Coronel, hijos políticos, nietos y bisnietos lo recuerdan al cumplirse dos años de su partida al Reino Celestial.

RESPONSO E INVITACIÓN A MISA

Cont. SUSANA N. PEREYRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/7/20 y espera la resurrección.

Querida Susi: hermana, amiga y compañera de alma, han pasado 6 meses y aun sigo mirando tu partida al Reino del Señor; realidad que no puedo resistir la idea de no volver a verte, de no compartir momentos lindos y felices a tu lado. Es algo que no puedo digerir tu ausencia, cuánto dolor, angustia al no tenerte a mi lado.

Descansa en paz hermana querida, te fuiste pensando que nos ahorrarías sufrimiento y dolor, pero el vacio que dejaste es muy difícil de llenar.

Te queremos y nunca te olvidaremos: tus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y sobrinos nietos, invitan al responso en el panteón familiar en el cementerio de la Misericordia a las 9 hs y misa en la parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs. Rogando por el eterno descanso de su alma.

Rogamos oraciones en su querida memoria.

BONACINA DE OUBIÑA, ESTHER DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. . Sus hijos: César y Rita, nietos y demás familiares part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BONACINA DE OUBIÑA, ESTHER DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. Dr. Oscar Antonio Granda, participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

BONACINA DE OUBIÑA, ESTHER DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. Luisa Gómez Coronel de Lucatelli y familia participan el fallecimiento de su gran amiga y abrazan cariñosamente a sus hijos y nietos.

BONACINA DE OUBIÑA, ESTHER DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. Edith Bonacina de Sabouret y Alfredo José Bonacina y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de su prima Delia Oubiña. Elevamos oraciones en su memoria.

BONACINA DE OUBIÑA, ESTHER DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. Elba Inés Araújo participa el fallecimiento de la Sra. Delia y acompaña a su hija María Rita y nietos Fidel y Paloma ante la pérdida de la madre y abuela. En oración por el alivio espiritual

CABRERA, OMAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. Su esposa Mariana Maldonado, sus hijos Lara, Franco, Ale, Brenda, Liam, Gaby y demás familiares participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Hamburgo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CABRERA, OMAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. Su esposa Mariana Maldonado y sus hijos Alejandro, María Lara, Liam Nahuel, Brenda, Franco, y Gabriel participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CABRERA, OMAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. Participan con profundo dolor y pesar. Sus padres Elena Azar de Cabrera y Hugo Cabrera.Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Piedad.

CABRERA, OMAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. Su hermano Hugo Alberto Cabrera; Marcela Gutiérrez y sus hijos Juan Cruz, María Pía y Juan Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CABRERA, OMAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. Su tía Norma, sus primos Jorge y Verito participan con profundo dolor su fallecimiento rogando a Dios por una paz eterna.

CABRERA, OMAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. Su tío Koky Cabrera, su esposa Gringa y sus hijos Pamela y Ariel Cabrera y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CABRERA, OMAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. Su tío Raúl Cabrera y su esposa Marisa Cabrera y familia participan con dolor su fallecimiento.

CABRERA, OMAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. Sus tíos de corazón Manuel Alberto Díaz, su esposa Thelma y sus hijos Roxana, Gabriel, Ariel, Silvina y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CABRERA, OMAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. Beatriz Guerrero, María Macarena, Ricardo y María Luján Barrionuevo y sus respectivas familias acompañan a su padre, hermano e hijos en estos momentos y ruegan una oración en su memoria

CÁCERES, FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Coca, Norma, Hilda, Alicia, Teresa, Luis y Machi Díaz y familia, participan el fallecimiento de la abuela de sus queridos nietos: Guillermo, Florencia y Josefina Santilllán. Que en paz descanses. Y acompañamos a su familia en este difícil momento.

CÁCERES, FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Los compañeros de trabajo y amigos de su hijo Dr. Daniel Santillán: Dr. Fabián Gil, Victorino Veliz, Gustavo Aguirre, Oscar Camus, Alfredo Ruiz, Nardo Alluz, Pablo Toledo, Pablo Morales, Javier Olivera, Raúl Paz, Gustavo Díaz, y Pedro Toloza lo acompañan en este doloroso y triste momento. "Por la misericordia de Dios descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin".

CÁCERES, FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Colegas del Jardín "Carocito", Mabel Gonzales, Liliana Corbalan, Silvia Llugdar, Graciela Marcos, Cristina Juárez, Gricelda Castellanos, Barina Matteo, Maria Miranda, Gladys López, participan el fallecimiento de la madre de su compañera Norma Santillan, elevan oraciones en su memoria, y brille para ella la luz que no tiene fin.

CÁCERES, FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de Dra. Sandra Santillán, socia de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

CÁCERES, FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. La comisión directiva y comunidad educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la teacher Soledad Capilla y a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES, FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Celsa Soriano de Díaz participa el fallecimiento de la mamá de Silvia y Gustavo, los acompaña en estos momentos de dolor y ruega por su eterno descanso en la Casa de Dios Nuestro Señor.

CORONEL DE BRAVO, ELEUTERIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Gracias por ser nuestra madre, abuela y sobre todo compañera de tus nietos y bisnietos. Te vamos a extrañar mucho. Sus nietos Ariel Amarelle, Nelly Perez, tus bisnetos Luján, Santiago y Lautaro Amarelle, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

CORONEL DE BRAVO, ELEUTERIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Mi abuelita querida no sabes lo que te vamos a extrañar. Te amo hasta la eternidad. Su nieta Virginia Amarelle y Abel Rojas, sus bisnetos Jazmín y Gael Rojas, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE BRAVO, ELEUTERIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Mi abuelita, mi malcriadora, te amo, gracias, siempre estarás en mi corazón, viejita. Su nieto Cristian Amarelle y Mariana Moreno, su bisnieta Abril Amarelle, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL DE BRAVO, ELEUTERIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Lita y su hermana Marisa Innamorato, sus familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Viky. Acompañamos en estos difíciles momentos, junto a sus hijos, nietos, bisnietos con la certeza que descansa en brazos del Altísimo. Elevamos oraciones en su memoria.

CORONEL DE BRAVO, ELEUTERIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Acompaña en su dolor a sus hijos, nietos y demás familiares y eleva oraciones en su memoria. La amiga de Viky, Elsa de Bustamante.

CORONEL DE BRAVO, ELEUTERIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Lucy Virginia Perez Mayoral participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá d su amiga Viky y acompañan con cariño a sus familiares.

CORONEL DE BRAVO, ELEUTERIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Gracias por darme ese amor incondicional y por haberme criado, siempre serás mi mamita del corazón, te amo. Tu hija, bisnieta Fiorella Bravo, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Juan Carlos Alcorta participa con dolor de su fallecimiento y acompaña afectuosamente a toda su familia.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Jalil Jorge Milki (Buby), Julia Sosa e hijos María Julia y Ricardo Montenegro, Jorge Facundo y Eugenia Ulloa, María Elvira y Luis Ignacio Bau, María Ángela y Roberto Arnedo, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Gringa Cinquegrani Arnoux Ábalos y su hija Marianela, expresan sus condolencias y acompaña en su dolor a la querida Gringa y sus hijos. Elevan oraciones por una cristiana resignación.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Norah G. Agüero Echegaray de Rizo Patrón, y flia. Acompañan a su esposa Gringa Brazo de Zamora, hijos y nietos en tan difícil momento, rogando por su eterno descanso.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Marta Ducca de Fraguas, sus hijos Marta María, María Florencia, María Alejandra y Fernando. Acompañamos con mucho cariño a Gringa, hijos, hijos políticos y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Lucio Ávila, sus hijos Luciana, Alejandro, hijos políticos Naty y David, sus nietos y nietas participan con dolor el fallecimiento del padre de José y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Lic. Ana Luna de Marcos e hijos participa el fallecimiento del papá de su sobrino político Ing. Gustavo Espeche y acompañan a toda su familia ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. La H.C.D. del Jockey Club de Sgo. del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio vitalicio y actual miembro de comisión directiva. Acompañan con mucho afecto a su familia.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Jorge Gómez Paz y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a su familia.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Graciela de Karam y familia, participan su fallecimiento y acompañan a Gringa y familia en este difícil momento.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. "Éramos ocho que nos juntábamos siempre y especialmente para fin de año en el Taller de Jorge". Alberto Ricarte, Arq. Manzur, Alico Dilucca, Juani Paez, Dn. Eduardo Mattar, Jorge Boglione y Raúl Espeche. Hoy me toca quedar en este lugar para rezar por ustedes, mientras aguardo con gozoza esperanza la venida de mi Salvador Jesús Cristo. "Por la misericordia de Dios descansen en paz y brille para ustedes la luz que no tiene fin".

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Mario Alejandro Arce y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y amigos Raúl, Gustavo y José en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Susana Sastre de Ottinetti participa con profundo dolor su inesperada partida y acompaña a su esposa Gringa, hijos y demás familiares en este doloroso momento. Ruega oraciones en memoria.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Zulema Elisa Ábalos Gorostiaga, Raúl Abalos Gorostiaga, Diana Lía Dhers y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Gabriel Coronel Chalfon María Macarena Barrionuevo y Beatriz Guerrero participan el fallecimiento del padre de su amigo Dr. José Alberto y ruegan oraciones en su memoria

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Josefina Stancampiano de Muratore sus hijos Santos Eduardo y Claudia Brignolo, Andrés y Anabel Arce y respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento. Elevan plegarias al Altisimo para que de pronto resignación a su familia. Brille para el la luz que no tiene fin.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Mavel N. de Nader y flia acompañan a Gringa ,hijos y nietos en este penoso momento. Ruegan al Señor el descanso en paz de Raúl.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Lyda Gómez de Espeche, sus hijos Orlando, Luís y Miguel Ángel Espeche y familias participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FEIL, REINALDO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Ángel Lerda y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria. Descanse en paz don Reinaldo.

FLORES VDA. DE TAVELLA, CLEMENTINA DEL ROSARIO (Didy) (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/20|. "Felices los humildes de corazón porque ellos verán a Dios". Didy! Todo el ejemplo que dejaste en todos los aspectos de tu larga existencia, perdurarán entre quienes tuvimos la suerte de conocerte. Ya descansas junto al Padre celestial. Que brille para ti la luz infinita de Cristo! Los tíos de Nina y Chito, Poro, Pelado y Anchi Ávila junto a sus respectivas flias. lamentan profundamente tu deceso y elevan oraciones al Señor pidiendo cristiana resignación para la familia Tavella.

GARCÍA CIANFERONI, MARÍA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. Sus hijos Luis, Alejandro, Daniel, Juan, Ramón, Norma, Rosa María, Jorge, Ana Carolina, hijos pol. María, Rita, Cristina, Martín, José, Daniel, nietos, bisnietos, sus hermanos Nany y Lucho, sobrinos y demás fliares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10,30 hs. en el cementerio de Zanjón. EMPRESA SANTIAGO.

GARCÍA CIANFERONI, MARÍA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21| "Se podrá haber escapado de nuestras vidas pero jamás de nuestros corazones". Su hijo Luis A. Sosa García, Maria Vercelli y sus nietos Huerto, Seba, Lautaro y Pilar Sosa, sus nietos políticos Esteban y Luciana, bisnieto Francisco y su consuegra Valle Ávila, participan con profundo dolor en su fallecimiento y piden una oración en su memoria.

GARCÍA CIANFERONI, MARÍA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21| "Señor dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Acompañan a su nieto Sebastián Sosa en el fallecimiento de su abuela, Luciana Reynoso y flia y piden se eleven oraciones en su memoria.

HERRERA, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Sus hermanos políticos Estela Campos y Ramón Vallejo, sus sobrinos Erick, Aymara, Fernanda y Agustín, participan con profundo dolor su partida hacia la casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

HOYOS, ISABEL (Chavela) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Maestra! Sra. del aula! la del guardapolvo de nieve y jazmín! Dejaste entre tus niños de la 824 toda tu vocación; entre tus colegas, tu gran solvencia docente, entre los padres, tu inconmensurable amor. Hoy, todos, despositamos a tus pies la blanca rosa de la amistad y el saber. Descansa ya en paz! en la verde pradera que Dios tenía para ti en el cielo. Tus compañeros de la tiza, hoy lloramos tu partida, pero nos consuela el haberte conocido tan íntegra y leal. Gracias! por todo lo bello que dejaste entre nosotras: María Rosa, Lilian de Molina, Paloma Sosa, Poro de Beccaría, Elena Ré, Lita Nazar, Roxana Perez, Micaela y angela de Gerez. Oramos por tu eterna paz.

MANZUR, ÁNGELA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Su primo hermano Juan Eduardo Manzur y flia. participan con mucho pesar su partida al Reino Celestial. Acompañamos a sus respectivas familias en estos momentos de dolor.

MANZUR DE ALEGRE, MARÍA EMILIA (YAMI) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B. A. el 3/1/21|. Su primo hermano Juan Eduardo Manzur y flia. participan con mucho pesar su partida al Reino Celestial. Acompañamos a sus respectivas familias en estos momentos de dolor.

MONTOYA, MANUEL ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. Su esposa Rosa Giménez, sus hijas Rosa, Verónica, Claudia, Graciela, y Carla s sus hijos políticos Miguel Autalan y Horacio Vázquez, sus nietos Santiago, Luciana, Araceli, Lucas, Matías, Ángel, y Luisana participan con profundo dolor sus fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SAMBADARO, SALVADOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. No hay palabras posibles para despedir a un ser querido. Pibe, en mi memoria siempre estarán los momentos compartidos, cuántos recuerdos. Gracias por dejarnos ese espíritu de innovación y entusiasmo que caracterizaba en vos y que ha sido el motor de tu familia. Más que un primo como un hermano del alma. Su primo Carlos Miranda Maza e hijos Carolina, Luciana y Carlitos y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

SAMBADARO, SALVADOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Compañeros de su hija Dra. Rita Sambadaro (UOCRA/OSPECON) acompañan sus sentimientos. Que brille para él la luz que no tiene fin.

SAMBADARO, SALVADOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Justo Alegre y familia participan con dolor el fallecimiento del padre de su sobrina Rita deseándole pronta resignación sus familiares y elevando oraciones en su memoria.

SAMBADARO, SALVADOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Azucena. Miranda Maza, su esposo, Contador Raúl Cristofoli, y sus hijos Dr. Raúl Alberto. Cont. Alexis, Romina. Cont. Lucas Cristofoli, participan con profundo dolor el fallec. de nuestro querido primo Pibe, persona. de bien, excelente hijo, esposo, padre. y abuelo. Acompañamos con oraciones a su esposa Livia y a sus hijos Gustavo. y Rita, sus respectivas flias. Dios les conceda, el consuelo y fortaleza.

SAMBADARO, SALVADOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento del Sr. padre del Dr. Gustavo Sambadaro, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

SAMBADARO, SALVADOR ALBERTO (PIBE) (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Su primo Dr. Martín Miranda Maza y flia. participan con mucho pesar su fallecimiento, al padre ejemplar, a la gran persona, al caballero. Acompañamos con suma tristeza a su esposa Livia, a sus hijos Gustavo y Rita en éste doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

SAMBADARO, SALVADOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Nini Auat, sus hijos Marilú Valeria y Rubén Farías, participan con pesar la partida de su vecino y amigo Pibe. Acompañan a su esposa e hijos en estos momentos de dolor y elevan oraciones en su memoria.

SAMBADARO, SALVADOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Beby Auat, sus hijos Pablo, Juan y Diego Vecino con sus respectivas familias, despiden con tristeza al vecino de tantos años y abrazan con afecto a su esposa Livia, sus hijos Gustavo y Rita, a sus amados nietos y demás familiares. Ruegan que Dios les dé consuelo y resignación.

UMAÑO, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Tus amigos del Servicio Militar clase '58 que nunca te olvidarán: Foquito, Osvaldo, Guillermo, Turco, Angu, Cacho, Gordo, Gatillo, Gallo, Cabrito, Corbalán, Patón, Pinguli, Toti, Machingo, Lucho, Silvio, Gringo, Cafetero, Chueco, Pancho, Piqui, Juan, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ACUÑA, SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Mami, hoy hace un mes de tu partida. te tengo presente todos los días de mi vida. invitamos a la misa que celebrará hoy a las 19,30 hs. en la Pquia. Santa Rita. tus hijos que no te olvidan Beto, Irma y Lida, nietos y bisnietos, rogamos una oración en su memoria.

BUCCI, MARTA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/20|. Sus intimas amigas Nena, Noemí, Charito, Mary, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor.

RIACHI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/15|. Pasa el tiempo y tu recuerdo se agiganta cada día más. Dejaste una huella imborrable difícil de olvidar. Descansa en paz, en la Casa del Señor, junto a nuestros padres y familiares. Sus hermanas invitan a la misa en la Pquia. San José del Bº Belgrano vía on line a las 19 hs. al cumplirse 6 años de su fallecimiento.





Recordatorios

MIRANDA, MARTÍN DE LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció 12/1/98|. Al cumplirse 23 años de su fallecimiento te recuerdan con cariño y gran amor, el gran padre que fuiste y la entrega que nos hiciste de tu corazón. Sus hijos: Dr. Martín Miranda Maza, Dra. Azucena Miranda Maza y Carlos Miranda Maza.

Sepelios Participaciones

GÓMEZ, YOLANDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/21|. "Benditos los que son iluminados por Dios, dejan tras de si una estela imborrable de cariño y amor. una Angel fue al cielo al encuentro de Dios y se su amado esposo. Chocho Abregú y flia. participan la partida de la madre de nuestro querido amigo Dr. Omar Ponce.

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana Ramona Jiménez de Serrano, sus sobrinos Oscar y Bety con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Su hermana Justa e hijos Eduardo, Silvia y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque este muerto vivirá". Su sobrina Nancy Gonzalez de Gonzalez, su esposo Osvaldo Gonzalez, sus hijas Mariana, Ximena y Abril Gonzalez, participan con profundo dolor su partida. Dios te tenga en su gloria que en paz descanses!

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Familia Escañuela y todos tus compañeros de trabajo, sentimos un gran aprecio por ti, Alicia Jiménez, por eso te acompañamos en el dolor por el fallecimiento de tu padre y te enviamos muchas fuerzas.

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. "Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mi, aunque esté muerto, vivirá" Nicolás Falco, sus padres Analia Alvarez y Mario Falco y sus hermanos Daniel y Agustin, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor, elevando oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

GONZÁLEZ, RUMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. Su esposa Francisca, sus hijos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse los 9 días de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.





Sepelios Participaciones

CÉSPEDES, ELSA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Silvina Luján Rigali y familia, acompañan a su queridos amigos Susana, Silvia y Fernando y demás familiares en este triste momento. Siempre recordaremos tu optimismo, Elsa. Rogamos una oración en su memoria.

CÉSPEDES, ELSA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. La comisión directiva de CISADEMS, afiliados y cuerpo de delegados, acompañan en el dolor a la exsecretaria general del gremio Prof. Lidia Susana Coria y familia por el fallecimiento de su Sra. madre.

CÉSPEDES, ELSA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Amigos de su hija Susana: Alicia, Liliana, Mirta H. Marta, Mirta M., Silvia, Darío, Ana, Nora, Rosa María, Silvia C., Gabriela, Walter, comparten el dolor de la familia Coria-Céspedes y piden oraciones en su memoria.

CÉSPEDES, ELSA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Amigos de CISADEMS de su hija Prof. Lidia Susana Coria, participan su fallecimiento y comparten el dolor por la enorme pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CÉSPEDES, ELSA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Gabriela Amarilla, su esposo Javier Perotti, sus hijos Maciel y Renzo participan con pesar el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Susana. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

FARÍAS ALMIRÓN, BAUTISTA MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. Sus padres José Farías, Dina Almirón y sus hermanos Agustín Milagros y Salvador, su abuela María Luisa y sus familiares; flia.Farias Santillán; Novoa Farías; Acosta Farías y familia Santillán participan con profundo dolor su fallecimiento. Villa Ojo de Agua.

MENDOZA, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Su hermano Agapito, sus sobrinos y de más familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Dique Figueroa. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

NASSIF, MARIO MIGUEL(q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Te despido, amigo entrañable, con infinita tristeza, con incredulidad, con estupor. Te despido evocando todo lo que nos unió: los valores, los hábitos pueblerinos, Alfonsín, la fraternidad con Guillermo, Boca, Serrat, el nacimiento casi en simultáneo de nuestros hijos. Acompaño y abrazo a Analía, esposa ejemplar; a tus hijos; a tu madre y hermanos. Hasta siempre Marito, siempre te voy a recordar. Domingo Juan (Toti).

NASSIF, MARIO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Cristian Oliva, participa su fallecimiento, y acompaña a sus familiares y seres queridos en estos momentos de profundo dolor.

NASSIF, MARIO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Sus tíos: Selva Laplace de Lencinas, Nerio H. Lencinas, sus primos Eugenia Lencinas de Di.orio, Enrique Di.orio, sus hijitos Romulito y Gina, participan con profundo dolor la inesperada y temprana partida de su sobrino Marito. Compartiendo el dolor con su mamá Lidia, sus hermanos, su esposa e hijos, su nietita y demás familiares. Descansa en paz junto a Jesús querido Marito y que brille la luz que no tiene fin por siempre.

NASSIF, MARIO MIGUEL (q.e.p.d. Falleció el 9/1/21|. Juan Llinás lamenta pofundamente el fallecimiento de su compañero y amigo Mario.

NASSIF, MARIO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin". Escribana Graciela Coronel de Leguizamón, su esposo, hijas y nietos participan con mucho dolor su inesperado fallecimiento y acompañan a su mamá, esposa, hijos y demás familiares en estos momentos de inmenso dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, MARIO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Mavel N. de Nader y sus hijas y nietos quieren hacerles llegar a Lidia, Fabián y Lidia sus condolencias antes la dolorosa pérdida física de Mario Miguel. Así mismo hace extensivo el Pésame a su esposa e hijos. Que el Señor Lidia te dé la resignación que solo El puede dar.

NASSIF, MARIO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Elda N. de Yapur ,hijos y nietos e hijos y nietos de Beatriz N. de Micheref desde Córdoba acompañan con oraciones a lidia a sus hijos y nietos ante este doloroso momento.

NASSIF, MARIO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Blanca Ramos participa con profundo dolor el fallecimiento de su apreciado colega y amigo Mario. Acompaña a su querida familia en el dolor. Brille para el la luz eterna. Q.E.P.D

NASSIF, MARIO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Alberto Francario participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este triste momento.

NASSIF, MARIO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Acompaño en tan difícil momento a la familia. Que brille la luz que no tiene fin. Su amigo Faci Guiscafre, Marta Valdez, e hijos.

SANTILLÁN, CAYETANO DEL TRÁNSITO (Chiro) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/1/21|. Sus hijos Gerardo y Kuky, Muñeca y Adrián, Verónica (Toty) y Fabián, nietos Mayra, Wilfredo, Milagros, Jonathan, Matías, Tatiana, Santiago, bisnietos Simona, Nacho, Román y Danna, participan con profundo su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de La Chacarita.

SANTILLÁN, CAYETANO DEL TRÁNSITO (Chiro) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/1/21|. Sus hermanos Andrés y Mima, Chocho y Zuna, Nieves y Kio, y Norma, tíos, sobrinos, sobrinos nietos con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, CAYETANO DEL TRÁNSITO (Chiro) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/1/21|. Rubén Santillán y Zuna, Negro y Patry, Betty y Roque, Dani y Dora y Marcos, Pichi y familia, participan con dolor su partida al reino de los cielos. Elevamos oraciones en su memoria.

SORIA DE BUSTOS, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Su esposo José Bustos, su hija María Del Rosario y su servidora fiel Fabiola Domínguez y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor .Cob. Caruso Cia Argentina de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SORIA DE BUSTOS, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Sus sobrinos Edgardo Jerez y familia, Perla Jerez de Varela y Juan Domingo Varela participan con pesar su fallecimiento y abrazan fuertemente a su hija Charito y a su papa Adolfo. Se ruegan oraciones por su descanso eterno.

SORIA DE BUSTOS, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Sus sobrinos nietos Lic. Guillermo Varela y flia. e Ing. Martin Varela participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de sus seres queridos.

SORIA DE BUSTOS, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Su sobrina Carmen Alicia Correa, sus hijos Leandro y Neliné Peiretti la despiden con dolor a la querida tía Chela y acompañan en tan irreparable pérdida a su esposo Adolfo y su querida hija Charito. Pidiendo cristina resignación por la pérdida y oraciones en su querida memoria. Descansa en paz tía. "Que brille para ti la luz que no tiene fin".

SORIA DE BUSTOS, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. El Centro Experimental Nº4 "Maximio S. Victoria" de Fernández participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la compañera docente María del Rosario Bustos. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.





Recordatorios

ARGAÑARAZ, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/20|. Personal directivo, docente y de maestranza de la EFPyCL Nº 33, participa con profundo dolor el fallecimiento del abuelo del docente Carlos Argañaraz. Acompañan en este dificil momento y ruegan oración en su memoria.