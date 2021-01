“Amén” reúne naturalmente los estilos de todos los Montaner y de Camilo

12/01/2021 - 20:37 Pura Vida

Ricardo Montaner junto con sus hijos Mau, Ricky y su yerno Camilo realizaron una conferencia de prensa virtual para todos los medios de América Latina, de la cual participó especialmente invitado EL LIBERAL , para presentar oficialmente “Amén”. Evaluna Montaner, quien también forma parte de la canción colectiva no pudo estar presente, ya que se encuentra grabando la segunda temporada de la serie “Club 57”.

Ante más de 200 medios latinos hablaron de la esencia de “Amén”, del proceso de creación, del momento en que lo escribieron y la repercusión.

En estos momentos que vive el mundo, ¿el mensaje de la canción toma aún más valor?

La música es como una especie de elemento de evocación. Tú con la música puedes escuchar una canción y evocas momentos trascendentales de tu vida. Yo pienso que “Amén”, con el tiempo, sí se va a convertir en un momento de evocación para gente que haya pasado un momento especial en esta época, pero no es lo que buscamos. Lo que buscamos solamente es que quede ahí colgadito con un mensaje para que la gente se arrope con él en el momento menos pensado, en el momento que más lo necesita. Con “Amén” estoy renovando mi vida interior. Yo siento que estoy renovando mi vida, tanto interior como mi vida personal y profesional. Eso incluye una serie de retos que, si Dios quiere, vamos a ir cumpliendo. Son retos que no están ligados a la ambición ni a lo material como tal, sino un reto que tiene mucho más que ver con la satisfacción personal, con la plenitud y hacia eso siento que me enfoco. Creo que esta puerta se abrió maravillosamente bien con “Amén”.

¿Cómo analizas el éxito de la canción?

Lo de “Amén” tiene que ver no solamente con mi proyecto sino que tiene que ver con todas las personas que han sido tocadas por la canción, tiene que ver con Mauri, Camilo y Evaluna, tiene que ver, entre comillas, el éxito desde otra perspectiva. La canción nos muestra desde la intimidad más absoluta, desde la humildad. Generalmente, los artistas, públicamente, mostramos otra cosa que no tiene que ver con eso. Los artistas no dejamos ver lo vulnerable de nosotros. Sin embargo, con “Amén” nos dejamos ver vulnerables, nos dejamos ver débiles cuando estamos a los pies de Dios, cuando estamos pidiéndole por favor por algo. Entonces, lejos de alejarnos lo que ha hecho fue acercarnos a la gente. Mi puerta ha sido la puerta más impredecible que he podido tener a lo largo de toda mi vida. A través de “Amén” yo veo que están pasando cosas que son inéditas en mi carrera.

Compartir con Marlene (su esposa) es algo que me llena de orgullo. Dios es nuestro centro. Nos amamos como familia. Cualquier problema que tenemos, a base del amor lo reconstruimos.

En un año de muchas pérdidas, entre ellas las de Armando Manzanero, y los conflictos que surgen en las familias por las herencias, cómo se logra esto que has construido con tu esposa y tus hijos, y que los llevó a lanzar esta canción milagrosa, si se quiere.

Yo siempre salvo el ejemplo de mi abuelo Laurentino y mi abuela Rosa, a los que les hice una canción... yo siempre vi que mi abuelo Laurentino quería tener una casa grande como dice Camilio en su canción, y quería que toda la familia viviera ahí, sus hijos, y sus hijos con su familia. Con el tiempo, mi abuelo no lo logró porque cada uno de sus hijos agarró para su lado y se quedó como con el cascarón del edificio. Me acuerdo que era un edificio que fueron construyendo entre todos los hermanos de tres plantas, y ahí pasé yo mi niñez. Pero me quedó eso metido en la cabeza de que cuando yo tuviera una familia yo querría tener esta familia con una casa grande donde todos viviéramos. Claro, en realidad me salió tener una familia, donde todos estuviésemos juntos todo el tiempo. De alguna manera con eso en la cabeza, y conociendo a una persona como Marlene, que también venía de una hermosísima familia de cuatro hermanos, esa idea podía hacerse realidad. Hoy tengo una familia, sin ánimo de jactancia, podría decir que tengo la familia que soñé, y creo que me he quedado corto con ese sueño, porque es más bonita todavía; con todos los defectos del mundo.

¿Cómo manejan los conflictos, si es que los hubiera?

Claro que tenemos grietas, pequeñas rajaduras como cualquier familia normal, pero tenemos algo muy claro: uno que Dios es nuestro centro; dos, que Dios es amor y como es amor estamos perfectamente conectados todos. Sabemos que por sobre todas las cosas nos amamos, y por lo tanto, cualquier problema que pudiera ocurrir, a base de amor lo reconstruimos. Entonces, si yo tuviera que dar un mensaje a toda la gente, lo único que puedo decir es reconozcamos lo frágiles que somos y seamos capaces de pedir perdón y perdonar. En base a eso, creo que podemos salir adelante todos como familia y como sociedad.

¿Cómo fue el proceso de elaboración de la canción? ¿Qué les dejó?

La canción como tal surgió mucho más natural de lo que creo que todos pensamos que iba a surgir la primera canción que hiciéramos juntos, porque todos los estilos son tan distintos dentro de lo que hacemos cada uno, que yo creo que uno de los retos más grandes era coincidir musicalmente en algo que nos sintiéramos cómodos todos. Pero esta canción surgió como solito, todo. No recuerdo en ningún momento haber pensado “me gustaría hacer esto de esta manera, un poquito más para aquí, para que se parezca más a nosotros”. Y eso es lo que amo de esta canción, que se puede escuchar cada uno de los estilos de nosotros dentro de la canción. Y esa es una de las cosas que más me enorgullece de la canción, porque eso no es fácil. Ya era difícil coincidir en los tiempos y estar todos juntos, pero ver cómo esta canción surgió tan naturalmente y ver que no hubo ninguna tensión ni esfuerzo. Dios movió todas las piezas necesarias para que se diera.

¿Qué proyectos hay para el futuro con “Amén”?

Amén es el primer sencillo de mi nuevo álbum que va a salir, creo, en marzo o abril y que se va a llamar igual, “Amén”. Para este álbum hemos escrito ocho canciones entre todos nosotros. Quiere decir que seguimos colaborando entre todos. Teníamos muchos planes, pero esos planes se vieron modificados porque Dios pensó otro.

Ese nuevo disco tendrá canciones de amor, muy inspiracionales, muy para meterte tú adentro de ti mismo y ponerte a pensar. Hay canciones de amor de pareja, pero especialmente es un álbum dedicado al espíritu, donde lo espiritual es el principal ingrediente.

Camilo y Evaluna celebrarán creativamente su aniversario

Camilo y Evaluna Montaner cumplirán dentro de muy poco su primer año como marido y mujer. Al respecto, el cantante comentó: “La verdad es que yo no puedo creer que haya pasado un año, me parece muy loco. Y por las situaciones de este 2020 también fue un año en el que más cerca he estado de Evaluna desde que nos conocimos, cuando estaba dispuesto para ser el año que nos casábamos y después cada uno tenía que tomar rumbos un poquito separados, ella a su serie, y yo a mi gira. Pero tuvimos la oportunidad de empalmar muy bonito este año 2020. Vamos a celebrar. Por eso, en días saldrá también una canción de Evaluna, y vamos a celebrar creativamente también y yo estoy muy emocionado por eso”.

Se viene otra gran boda, pero para el 2022

Ricky Montaner y la argentina Stefi Roitman se comprometieron el año pasado y la familia ya está planeando la boda. “Sabemos que queremos que sea el año que viene, con todo esto volviendo a la normalidad poco a poco, pero todavía no sabemos cómo va a estar la cosa todavía, entonces queremos dejar pasar un poquito. También hay que hacer conciertos para poder pagar la boda”, dijo riéndose Ricky, el hijo mayor de Ricardo Montaner. Y agregó: “Amo a mi mujer, y quiero una boda grande. Va a ser un momento muy especial para mí, pero también para toda mi familia. No sé si todos se lo esperaban, no contaban con mi astucia”.