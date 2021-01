“Soy el responsable y me hago cargo de todo”, tiró Miguel Russo

14/01/2021 - 00:30 Mundo Boca

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Angel Russo, sostuvo anoche que es “el responsable” y se hace “cargo de todo”, después de quedar eliminado ante Santos en forma categórica, tras ser derrotado 3 a 0 por la revancha de una de las semifinales de la Copa Libertadores.

“La idea era jugar de igual a igual, de la misma forma que lo hicimos en todo el torneo. Soy el responsable y me hago cargo de todo”, declaró el entrenador del “Xeneize”.

Cuando se le preguntó dónde estuvo la diferencia con el equipo paulista comentó que hubo “errores que el rival aprovechó muy bien y que costaron dos goles. Después ya tuvimos dificultades para acomodarnos en el partido”.

“La idea era jugar de igual, pero ahora con el resultado puesto hay otras situaciones que se evalúan”, reconoció.

“Por eso uno no se va bien, porque la derrota duele ya que era una semifinal que estaba abierta después del 0 a 0 de la ida y sabiendo las posibilidades que teníamos”, se lamentó.

Posteriormente aclaró que la salida de Franco Soldano para que ingresara Ramón Abila la realizó porque se buscaba “algo más, pero con la expulsión de Frank Fabra costó mucho”.

Y sobre el final hizo un balance futbolístico de esta Copa Libertadores cuando expresó que Boca “llegó a semifinales y quedó afuera. Simplemente buscábamos otra cosa”, apreció.

La delegación xeneize evitó contacto con la prensa al término del partido, por lo que sólo el entrenador realizó declaraciones.

Boca cayó derrotado anoche en Brasil ante Santos por 3 a 0, todavía no ganó en este 2021, donde empató tres partidos y perdió uno. El domingo juega ante Banfield, en San Juan, por la final de la Copa Diego Armando Maradona.

La final con Banfield se jugará finalmente el próximo domingo

Finalmente, Boca enfrentará a Banfield el próximo domingo en la final de la Copa Diego Armando Maradona.

En la previa a la semi de Libertadores en Brasil, se conoció que no había prosperado el pedido del “Xeneize” para aplazar la definición del torneo local.

Sucede que el reglamento sólo lo permite en caso de una inminente final continental, que no sucedería de ninguna manera porque recién será el 30 de enero y Boca no accedió. Por si fuera poco, los del Sur pusieron el grito en el cielo y no quisieron saber nada con no jugar la final este fin de semana.