Se arma el equipo para Masterchef Celebrity 2

A la versión original de MasterChef Celebrity Argentina aún le falta poner al aire su último programa el próximo lunes 18, cuando se conocerá al ganador del millón de pesos y del año de capacitación en una de las mejores escuelas gastronómicas del país. Pero mientras eso sucede, la producción ya arrancó con la confirmación de los nuevos participantes, quienes comenzarían a grabar el programa en febrero para debutar al aire recién en marzo.

Una de las últimas incorporaciones fueron la comediante Dani “La Chepi”, quien se hizo famosa a partir de los videos que protagonizaba en las redes sociales junto a su hija; y Andrea Rincón, la actriz que tuvo un romance con Martín “Mono” Fabio, de Kapanga, y que esta vez se animará a probarse en la cocina.

“La Chepi” adelantó que es malísima en las competencias, y que por eso asume que MasterChef podría ser un lindo desafío. También contó que ella se lleva bien con la cocina, aunque aclaró que es la cocina la que no se lleva bien con ella. “Esa frase no sos vos, soy yo; en este caso sería al revés: sos vos, no soy yo”, señaló con humor.

Rincón, que viene de un escándalo con la ex de un jugador de fútbol, y “La Chepi” se suman a la lista encabezada por Carmen Barbieri, Juanse, Flavia Palmiero y Gastón Dalmau . Todos están entusiasmados por pasar por esas cocinas de las que se habló todo el 2020, cuando el reality arrancó en la pantalla de Telefé con la conducción Santiago del Moro y los jurados Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.l