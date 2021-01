Detuvieron por violencia de género al golfista “Pato” Cabrera

14/01/2021 - 20:47 País

Efectivos de Interpol detuvieron en la tarde del jueves al golfista cordobés Ángel Cabrera.

El "Pato" permanecía prófugo en Estados Unidos, donde había viajado para someterse a una cirugía, pero sus horas estaban contadas en el país norteamericano ya que se le vencía la visa.

Ahora Cabrera será extraditado a la Argentina, ya que en Córdoba siguen vigentes dos causas por violencia de género, contra dos ex parejas.

En agosto pasado, la Cámara Segunda en lo Criminal y Correccional de Córdoba había solicitado la captura del deportista de 50 años, luego que no se presentara para ser notificado en forma presencial sobre el inicio de uno de los dos juicios en su contra.

Carlos Nayi, abogado de una de las denunciantes indicó que el reconocido deportista cordobés está a punto de afrontar enjuiciamiento por dos causas acumuladas presentada por su patrocinada, una de ellas por "lesiones leves calificadas y amenazas", de 2017, y otra por "lesiones leves calificada y hurtos" del 2018.









Teléfonos:

-Si sufres violencia de género o conoces de alguna mujer que la esté sufriendo, no dudes en pedir ayuda. El número nacional de emergencia es el 144, pero también te puedes comunicar en Santiago del Estero con: Comisaría del Menor y la Mujer No: 439-2052; Comisaría del Menor y la Mujer No: 427-6173; Dirección de Género de Santiago del Estero. Subsecretaría de Derechos Humanos: 450-4446 / 450-4448; Oficina de Protección a la Víctima de Violencia Familiar y de la Mujer. Poder Judicial de Santiago del Estero. Todos los días, las 24 horas del día. Números directos: 450-7773 / 4507774 / 0-800-888-6832 (gratuito).