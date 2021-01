El “detrás de escena” reveló a los ayudantes

14/01/2021 - 20:39 Pura Vida

Anoche Claudia Villafañe buscaba consagrarse como finalista de “MasterChef Celebrity” para enfrentar a su rival el próximo lunes, quien -si todo sucede según los rumores- sería el cantante de música tropical “El Polaco”, aunque también la panelista Analía Franchín, venía acumulando buena suerte.

El caso es que mientras Claudia se fue posicionando cada vez más en el certamen gastronómico con sus platos, Twitter desnudó una escena que hizo dudar sobre la veracidad de sus dotes para cocinar. Mientras Sofía Pachano, eliminada en la emisión del miércoles, le hacían una entrevista, la cámara dejó ver a una mujer de cabellera rubia, que sería Claudia, custodiada por otras tres mujeres en su isla de trabajo. La escena generó todo tipo de comentarios, desde quienes especularon con que la ex de Diego Armando Maradona recibió ayuda a lo largo del certamen, hasta quienes señalaron que es obvio que tienen asistentes, quienes cumplen con la tarea de acercarles algo que les falta o darles una mano con la limpieza para que a la hora de la presentación de sus platos, sus mesadas luzcan impecables.

Como se recordará la primera que había quedado en el ojo de la tormenta por rumores de que no sería la autora de los platos que presentaba fue Victoria Xipolitakis, ante lo que tanto el jurado Damián Betular, como la participante Analía Franchín señalaron que “ningún participante aceptaría semejante situación”.

Lo cierto es que en “MasterChef Celebrity” el equipo de producción gastronómica está compuesto por chef profesionales, entre quienes están, por ejemplo, Emmanuel Escobar, quien se hizo conocido en la televisión por participar de la segunda y octava temporada de “El gran premio de la cocina”, el concurso culinario conducido por Carina Zampini y Juan Marconi que tiene como jurado a Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta y que es producido por Boxfish, la misma productora que hace Masterchef, según lo reflejó Teleshow.

“En El gran premio fui participante y era otra la historia, son nervios por cocinar, tener una cámara delante tuyo, hacerlo bien y querer ganar. En Masterchef me contrataron como productor gastronómico y era parte del detrás de cámara”, contó Emmanuel. Y agregó sobre su función: “Mi rol no es armarles los platos.... Es armar lo que es mercado, despensa y mesada de trabajo. Durante la grabación disfrutaba del rodaje en el piso, era muy lindo ver la experiencia completa desde afuera, me sentí muy identificado en los participantes, y en el piso me cargaban diciendo ‘complejo de ex-

participante’ por tener empatía cuando en la consigna les sacaban ingredientes”.

“Ser productor gastronómico es ocuparse de todo. Desde armar y crear el contenido, hasta hacer los pedidos a los proveedores, recibirlos, ordenar y etiquetar. Es muy parecido a tener un restaurante”, describió. Y aclaró que “no podemos ayudarlos en nada, para eso está el jurado cuando pasa por sus estaciones”.

El trío de cocineros de completa con Ian D’Angelo y Gonzalo Ortiz. l