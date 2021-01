Iglesia evangélica ofició la ceremonia de la Santa Cena, servida en parte con frutos de su propia huerta

14/01/2021 - 22:55 La Banda

La Iglesia Evangélica Príncipe de Paz, del paraje rural San Lorenzo, departamento Banda, realizó la ceremonia de la Santa Cena, integrada en parte por los frutos de su propia huerta que cultivan en la zona y con la cual han logrado una importante fuente laboral para varias familias de esta comunidad.

Al respecto, Juana Paula Ceguil, explicó: “Compartimos pan y vino, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Cada inicio de año se participa además de la mesa con frutos, símbolo de abundancia. Por reunión van aproximadamente 110 a 120 personas, ya que por el distanciamiento no superamos el 30% de la capacidad edilicia. Participan personas de distintos barrios de nuestra ciudad de La Banda y de la Capital ,

además vienen de hasta 100 kilómetros (departamento Figueroa)”.

El pastor presidente de la Asociación Evangélica Asamblea de Dios, José Ceguil, explicó el significado de la ceremonia: “La Santa Cena es una práctica que el Señor ha dejado instituida en la última noche previa a ser entregado, a través de la cual Jesucristo ha instituido la unidad con él y entre sus discípulos, los cuales hoy en día somos nosotros, quienes lo seguimos. El pan es símbolo de su cuerpo y el vino representa su sangre. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, habla de que el que no come su carne y no bebe su sangre no tendrá parte con él en su reino. Por eso esta ceremonia significa la unión con Jesús y entre hermanos”.

La ceremonia se realizó en la casa central de la iglesia en la localidad de San Lorenzo, departamento Banda. El objetivo no es solamente predicar el Evangelio, también se procura la promoción humana a través del aspecto laboral. Por ello trabajan una huerta comunitaria, de donde salieron parte de los frutos que se compartieron en la Santa Cena.

“De igual manera se trabaja en otras Iglesias evangélicas en el departamento Capital; en Los Núñez, departamento Río Hondo; en Rosario de la Frontera y Joaquín V. González, Salta, en Catamarca también; y en Santiago del Estero, en el barrio 8 de Abril, en donde trabajan en el aspecto social con la prevención tanto del abuso sexual infantil como también de consumos problemáticos por ejemplo de drogas prohibidas”, destacaron en el final. l