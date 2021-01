FÚNEBRES | 15 de enero del 2021

14/01/2021 - 23:17 Funebres

FALLECIMIENTOS

15/1/21

- Sonia Beatriz Galván

- Marta Cristina Iturrez de Juri

- Vanesa Soledad Carabajal (La Banda)

- Humberto Hugo Verlarde

- Reymundo Vidal Suárez (la Banda)

- Nelly Alice Urrere

- Néstor Pedro Gerez (La Banda)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE GUNTER REBULLIDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/1/21 y espera la resurrección.

“Él limpiará cada lágrima de tus ojos, no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque lo malo ha pasado”.

Tu esposa Nena García Fabiano, tus hijos Mariela y Miguel, Paty y Negro, Gunter (h), Chichí y Alejandro, Analía, tus nietos Alejandra, Eugenia, Luciana, Ana María, Pablo, Facundo, Antonella, Virginia, Pía, Gregorio y tu bisnieto Bautista, ruegan por tu descanso eterno y te recordarán con mucho amor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE GUNTER REBULLIDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/1/21 y espera la resurrección.

La Comisión Directiva y Socios del Club de Abuelos de Santiago del Estero despide con profundo dolor a su querido tesorero, amigo incansable y comprometido a favor del engrandecimiento de esta institución. Abrazan cariñosamente a su esposa María Isabel, a sus hijos, nietos y bisnieto, rogando oraciones en su memoria. Te recordaremos siempre con infinito cariño querido Gunter.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE GUNTER REBULLIDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/1/21 y espera la resurrección.

Querido primo hermano: que el amado Jesús que ya te ha recibido en el cielo, te lleve a la vida plena junto a quienes se adelantaron en el camino. Aunque tu inesperada partida nos haya separado, seguiremos unidos en espíritu cristiano. Descansa en paz en la tumba de los bienaventurados. Resignación a su esposa e hijos. Familia de Héctor Rebullida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO HUMBERTO VELARDE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/1/21 y espera la resurrección.

“Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno”.

Su hija María Belén Velarde, su hijo pol. Hernán Garakian, sus nietas Martina y Ana Paula, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO HUMBERTO VELARDE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/1/21 y espera la resurrección.

“Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno”.

Su hermano Enrique, sus sobrinos Bibiana, Ariel y Valeria, sobrinos políticos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO HUMBERTO VELARDE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/1/21 y espera la resurrección.

El Sr. Ministro de Economía, CPN Atilio Chara participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO HUMBERTO VELARDE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/1/21 y espera la resurrección.

La subsecretaria de Coordinación del Ministerio de Economía, CPN Gabriela Fernanda Suárez, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NELLY ALICE URRERE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/1/21 y espera la resurrección.

Que difícil aceptar y decirte adiós madre querida. Fuiste ejemplo de sencillez, humildad y bondad. Gracias por darme tanto amor en vida y enseñarme a amar las cosas simples, los animales, las plantas, la música etc. Vivirás eternamente en mi corazón. Tu hijo Chin- Chin Ruiz.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

RAÚL GUIDO PÉREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/1/16 y espera la resurrección.

Raúl hoy se cumplen 5 años de tu partida al reino de Dios. Pero estamos seguros que tu luz continúa iluminando nuestras vidas y no se extingue con tu muerte, la percibimos, sentimos cómo nos acompaña a lo largo de nuestro camino. Te amamos y estarás por siempre en nuestros corazones. Su esposa Olga Elías, sus hijos Matías, Lorena y Vanesa y sus respectivas familias invitan a la misa el día domingo 17 en la parroquia San Isidro Labrador de Forres a la 21 hs. para rogar por su eterno descanso.

RECORDATORIO

CÉSAR GONZALEZ (Sgto. R)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/6/20 y espera la resurrección.

César que difícil se me hace escribir estas palabras, vivo pensando en vos, esperando poder verte en algún momento. Se que es imposible, pero no cuesta nada soñar. Pido a Dios que me perdone por pensar de esta manera. Desde aquel triste quince de junio hasta hoy a siete meses de que no estás entre nosotros, no ha pasado un día que no he dejado de llorarte en silencio, a pesar de que te prometí ser fuerte y sacar adelante a nuestros hijos, siento que por momentos me quedo sin fuerzas, pero pienso en Dios y le pido que me ayude a sobrellevar este inmenso dolor y consuelo para toda nuestra hermosa familia que formamos juntos. Se que descansas en un lugar donde no hay dolor ni sufrimiento y eso me da un poco de paz para poder seguir adelante. Te amamos César y perdón por quererte tanto. Su esposa Norma Sayago, sus hijos César Daniel, Adriana y Gabriela González; hijos políticos: Karina, Aldo y Alejandro, tus adorados nietos Brisa, Benjamín y Benicio Medina, Lautaro González y Bautista Jugo González. Ruegan una oración en su querida memoria.

RECORDATORIO

ANTONIO ANSELMO ROMANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/1/20 y espera la resurrección.

Hace un año que nos dejaste físicamente y te fuiste a descansar al barrio que está detrás de las estrellas, sólo físicamente, porque tu recuerdo continúa permanentemente presente entre nosotros ya que al realizar cada actividad de trabajo nos acordamos de anécdotas y ocurrencias que tenías. Y todos los que compartíamos con vos ya sea tus compañeros, amigos e hijos queda marcada tu presencia. Fuiste un gran dirigente sindical y político, un luchador incansable, fiel a tus convicciones. Un excelente amigo, preocupado y ocupado siempre por el bienestar de la gente y de los afiliados. Nos dejaste la mejor herencia, el mejor legado: tus enseñanzas, tus principios, tus ideales, tus palabras siempre justas y acertadas. Tono querido vamos a continuar con el esfuerzo y cariño que le tenías al sindicato, “UTEPSE”, que tanto amabas. Permanecerás en nuestra memoria, los momentos de alegrías, como así en las pruebas más difíciles que superamos juntos. Se te extraña querido amigo y compañero Tono Romano, sólo mueren los olvidados. Cada día estarás presente entre nosotros. Honorable Comisión Directiva, profesionales y empleados de UTEPSE. Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

INÉS LUCÍA MIRANDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/1/20 y espera la resurrección.

Madre hoy es el primer aniversario de tu partida a la casa de nuestro Padre Celestial, tu recuerdo permanece intacto en nuestra mente, en nuestro corazón, en las reuniones familiares cuando recordamos tus dichos, relatos de vida, tus chistes y se mezcla en nosotros la tristeza, la risa, la nostalgia de los buenos momentos compartidos. Fuiste una madre luchadora incondicional, laboriosa, abuela amorosa ¡gracias! por todo lo que nos diste y enseñaste, por tu ejemplo por estar siempre y sobre todo gracias por el amor que nos brindaste a lo largo de nuestras vidas.

Siempre vivirás en nosotros.

Tus hijos Lucia, Graciela, Haraldo, Ines, Federico y Enrique Westberg y sus respectivas familias nos reunimos en una misma oración para rogar por el eterno descanso de su alma a las 17.30hs. en el cementerio El Descanso.

CABRERA, OMAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21|. "Brille para el la luz que no tiene fin". Julio Gamietea y Clara Bovoli, sus hijos Clarita y Diego Saavedra, Liliana y Coca Viciano participan su fallecimiento y acompañan a sus padres, hermanos, hijos y demás familiares en estos momentos de tsnto dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL DE BRAVO, ELEUTERIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. "Señor dale el descanso eterno". Julio Gamietea y Clara Bovoli, sus hijas Clarita y Liliana y sus respectivas familia participan su fallecimiento y acompañan a su hija Viky y demás familiares en este momento de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Arq. César Elli, su esposa Marta Alderete Palacio y familia, participa el fallecimiento de su querido primo, acompañando en el dolor a Gringa y sus hijos. Dios lo guarde en su gloria.

FERREYRA DE ZALAZAR, JORGELINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Dice el Señor yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá ". Su hermana Yola, su hermano político Jalla, sus sobrinos Daniel, Rita, Pablo, Belén y sus sobrinos nietos Agustin, Sofía, Nico, Lucía, Nachito.

GALVÁN, SONIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/21|. Sus padres: Tito y Marta, su hijo: Ulises, hnos., hnos pol. y sobrinos part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA EHIJO.

GARCÍA CIANFERONI, MARÍA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21| "Querida amiga y colega Marica, que el Señor te reciba en sus brazos y tengas descanso eterno". Estela Bossi de Jiménez y flia, acompaña a toda su flia., en este difícil momento y espera resignación cristiana. Ruega oraciones por su luminosa alma.

GARCÍA CIANFERONI, MARÍA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/21| Juan Cristóbal Cianferoni, Graciela Figueroa e hijos José Luis, Maria Belen, Maria José, Eugenia, Santiago Cano y flia participan el fallecimiento de su prima Marica y ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE CONTRERAS, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/21|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Pirulo Caro, su esposa Lilia Tévez, sus hijos Pedro, Eduardo y Luis Caro con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan al amigo y vecino Contreras en tan difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

ITURREZ DE JURI, MARTA CRISTINA (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Sus hijos: Darío, Nicolás, Soledad, Florencia y Paula, hijos pol. y nietos participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. HAMBURGO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ITURREZ DE JURI, MARTA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Dr. Pedro Contardi y María M. Arce de Contardi participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus sobrinos María Eugenia y Rodrigo García Fattor, Virginia Gómez Tauil, sobrinos nietos Facundo y Federico y María Cristina Fattor, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Su sobrino Ricardo Palavecino, su esposa Nini Carrizo y su hija Luciana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Sus primos politicos Pocha, Coco, Muñeca, Chichi, Pichon ( a ) Bernasconi y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Su prima política Gloria Sanz y sus hijos Luis, Roxana y Daniel participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Lilia C. de Abido, sus hijas Toty, Marta, Lucrecia y sus nietas participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Gunter, gran compañero y amigo de mi esposo Jorge en el Banco Español y de todas nosotras. Siempre te recordaremos con mucho cariño y acompañamos a tu esposa Nena y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Norma Buitrago de Mema y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo y ruegan al Altísimo por su eterno descanso en paz.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Sus sobrinos: Jorge Lionel Mema (h), Ana María Mema, Ricardo Daniel Mema, Alicia del Valle Mema y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Su primo Juan Jorge Mema y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Su sobrina Teresita del Valle Trejo y familia participan con profundo dolor su partida al Reino del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Acompañamos en tal difícil momento a la familia y rogamos una oración en su memoria. Víctor, Rosario, Agustina y Tadeo Bejarano.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Yo soy la resurrección y la vida Él que cree en Mí aunque muera vivirá. Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Dora Llarrull y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Nena, hijos, nietos y bisnietos en estos momentos de pesar.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Rosita y Luciano Franz participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Nena y familia en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Norma Mema y sus hijos Carla, Franco y Paolo Lucatelli participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Gunter, y acompañan a tan querida familia en este difícil momento.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Con mucho dolor acompaña a su familia Ramón Pena , Belen Basualdo y sus hijos.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. La comisión directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (AEPJ) participa con dolor el fallecimiento del padre de su compañera Ing. María Isabel Rebullida. Se ruega oraciones en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Pedro Enrique Boletta y familia, participa con gran pesar la desaparición física de su estimado vecino y acompañan en el dolor a su esposa y familia. Elevan oraciones por el descanso eterno de su alma.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "El Señor es mi pastor, no temeré". Tus hermanos en el afecto y cariño de muchos años Carlos, Quique y Pirucha García Fabiano. "El Señor te dé el descanso eterno".

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Bienaventurados los de corazón, limpio porque de ellos verán a Dios. María Silvia, José Ernesto, María Gabriela y Mariano Gigena, sus respectivas familias participan con mucho dolor el fallecimiento, de quien fuera dilecto amigo de nuestra querida madre. Rogamos oraciones a su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Ana María y Luis Parra, sus hijos Fernanda y Fabián Díaz Bulacio, Anita y Roberto Merino, Martín y Fernanda Cantos y sus nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Gunter. Que Dios le de el descanso eterno, fortaleza y resignación a su esposa Nena, a sus hijos, nietos y bisnietos. Descansa en paz amigo y brille para ti la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Alicia Muxi participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. José Luis Pistamiglio y Alicia Inés Valladares y familia, participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo y compañero del Club de Abuelos, Gunther, deseando a eus esposa Nena e hijos cristiana resignación por esta lamentable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. La Prof. Eliana Messad y los integrantes del Coro del Club de Abuelos, participan con profundo dolor el fallecimiento de Gunter (tesorero del Club de Abuelos) y acompañamos en este difícil momento a su familia, rogamos oraciones en su meoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Enrique Zurita y Roque Irineo Cortez, participan con dolor el fallecimiento del papá de la querida Chichí, dilecta amiga y eficiente colaboradora de la Asociación de Empleados y del gremio judicial. Elevan oraciones en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Los compañeros de trabajo de su hija Chichí: Eduardo, Germán, Juan, Gustavo, Claudia, Elena, Marcela, Laura, Ivana y Silvia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Se ruegan oraciones en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Ya está ante Ti Señor, recíbelo en tu reino". Luis Galván, Silvia Rodríguez y sus hijos Francisco, Ignacio y Luis María acompañan a la familia Rebullida en estos momentos de dolor y rogamos a Dios los fortalezca.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Desde Tucumán, Nelly Goytia, despide con profundo dolor a Gunter y abraza con cariño a su querida e inolvidable amiga María García Fabiano (Nena), a sus hijos y demás familiares por esta pérdida tan dolorosa. Ruega oraciones en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Instituto de Capacitación para la Joven Ll 17, la Sra. representante legal, personal directivo, administrativo, cuerpo de profesores y ordenananza, acompañan a la profesora y compañera Sra. María Isabel Rebullida (Chichí), en este difícil momento. Rogando por el eterno descanso de su padre.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Se durmio en la paz del Señor. Abel Tevez, su esposa Elizabeth Franichevich, sus hijos Gustavo, Soledad, Gerardo, Milagros, sus nietos Juan José y Maria del Huerto participan su fallecimiento, acompañan a Nena, Chichí, Guntercito, Analia, Mariela y Paty y a sus nietos. Oran por su eterno descanso.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Dr. Pascual Llugdar, su esposa Bibi e hijos. acompañan a su hija María Isabel (Chichí) y familia en este triste momento. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Don Gunter querido, ya esta en la casa del Padre. Lo recordaremos con mucho cariño, como el que usted brindaba a los demás. Olga Ramendo, Toño Pappalardo y sus hijos Virhi, Lucho y Vale participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan para que Dios fortalezca y consuele a su flia. " Que brille para el la luz que no tiene fin ".

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Hugo Santucho y su esposa Gilda Silvenses participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria y pronta resignacion a Nena y sus hijos.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Despedimos a mi primo politico con mucho dolor en su paso a la eternidad. Maria E. Bernasconi de Fernandez y su hijos : Alejandra, Pablo y Leonardo y familias.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. El Club de Abuelos de La Banda ruega que el Sr. Jesús lo reciba en su reino divino, dandole el descanso eterno a don Gunter, acompañan en su dolor a su esposa con quienes compartimos y valoramos gratos momentos en los Congresos Nacionales de Clubes de Abuelos. Nuestras condolencias a sus hijos, Comisión Directiva y Socios del Club de Abuelos Santiago Capital.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Enzo Carabajal, su esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Mariel Tain y familia; Estela de Tain, Raúl Tain participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Señor, te rogamos le concedas el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Familia Rebullida, vecinos, amigos de toda la vida, a veces es difícil obtener consuelo de las palabras, pero espero que las nuestras puedan transmitirles lo mucho que sentimos su partida. Lilian Obaid y Rene Diaz, sus hijas Cintia Diaz y flia y Agustina Diaz participamos con profundo dolor su fallecimiento y rogamos se eleven oraciones en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Señor, en ti confiamos y en tu inmensa sabiduría, hágase su voluntad", te rogamos le concedas a don Gunther el descanso eterno y consuelo y resignación a toda su familia, la que formo y sostuvo con tanto amor y valores. Que asì sea, Maria Rosa y Jose Carabajal, sus hijos Matias y familia y Mikaela Carabajal participamos con profundo dolor su fallecimiento y rogamos se eleven oraciones en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Oscar Gómez Infante, Margarita Fantoni, sus hijos Ignacio y Benjamín participan con pesar su fallecimiento y rezan por el eterno descanso de su alma. Acompañan a su hijo Gunter, sus nietas Virginia y Maria Pia, rogando por su cristiana resignación."

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Rosa E. Llapur, participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a Nena y Flia. Que brille para el la luz que no tiene fin!

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Eduardo Palazzi y familia participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en estos momentos de dolor.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Víctor Hugo Fernández, su esposa Mirta Rosa López, con mucho dolor participan el fallecimiento de su querido amigo. Acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Señor, recíbelo en tu reino, donde no hay dolor ni sufrimiento". Félix Lezana, su esposa Reina Rebullida con sus hijos Rodrigo y Gonzalo acompañan a su familia en este momento de profunda tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Que triste... que tristeza, enterarme de tu partida al más allá, donde en algún momento espero volver a encontrarnos. Duele porque lastima una amistad... una amistad que caló hondo.... por tu hombría cabal... por ese don de gente que no es fácil encontrar. Reconforta saber que tienes el cielo ganado y que descansas en paz. Acompaña a su esposa y familia, Rubén Humberto Salto y Sra. Blanca Bru. Ruegan oraciones en su querida memoria.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Descansa en paz abu Gunter. Tus hijos Mariela Rebullida y Miguel Mercado y nietos Pablo, Luciana, Ana y Mario te recordarán con amor profundo. En nuestros corazones por siempre.

REBULLIDA, JORGE GUNTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Ing. Carlos Abuslaiman y su esposa Eva Suárez, participan el fallecimiento y acompañan a su esposa y familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

URRERE, NELLY ALICE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Su hijo Chin-Chin Ruiz, nietos, hno. Hugo Urrere y familia partic. con dolor su fallec. Sus restos fueron inh, en el cement. La Misericordia. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

URRERE, NELLY ALICE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Su hija pol. Susana Sambataro y sus hijas Maru, Araceli y Yesmín, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria. ¡Hasta siempre, amada Nelly!

URRERE, NELLY ALICE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Su hermano Hugo Walter Urrere, su cuñada Gladys Martínez, sus sobrinos Daniel, Adriana, Hugo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

URRERE, NELLY ALICE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Sus nietas queridas Cintia y Aylín Ruiz, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria. ¡Siempre vivirás en nuestra memoria, abu querida!

URRERE, NELLY ALICE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Elina y Raúl Topa lamentan el fallecimiento de la mamá de queridos amigos Chinchin y Susana. Elevan una oración en su memoria.

URRERE, NELLY ALICE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. María del Carmen Gerez, su hija: Marialba; Estela María Giménez de Gerez, sus hijas: Lorena y Luciana participan con gran pesar de su fallecimiento y ruegan que Dios la reciba en sus brazos, y a nosotros, sus familiares nos queda el hermoso recuerdo de la gran persona que fue en vida.

VELARDE, HUMBERTO HUGO (q.e.p.d.) falleció el 14/1/21|. Su esposa Elba Rosa Juarez, sus hijos Hugo, Marcelo, Belen y Angentina, Hernan, y Fabiola sus nietos y bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Parque de la Paz SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 42129787.

VELARDE, HUMBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Su esposa Elba Rosa Juarez, sus hijos Hugo, Marcelo, Belen y Angentina, Hernan, y Fabiola sus nietos y bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Parque de la Paz SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 42129787.

VELARDE, HUMBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Su hijo Marcelo, su hija pol. Angelina Storniolo y su nieta Constanza, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VELARDE, HUMBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Su hermana política Elena Vda. de Rodríguez, junto a sus sobrinas Eve, Gachy y Claudio y sus respectivas familias, participan con profunda tristeza la partida al reino de los cielos de su querido tío Hugo. Ruegan oraciones en su memoria.

VELARDE, HUMBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Su sobrina Fernanda Velarde y sus hijas Lara y Laurencia Egger participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz hoy (viernes). Tu alma ya está en paz tío. Frías.

VELARDE, HUMBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Arq. Juan José Storniolo participa el fallecimiento del padre de su cuñado Marcelo y acompaña a toda la familia Velarde en este dificil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

VELARDE, HUMBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Diana Storniolo y familia participa con dolor el fallecimiento del padre de su cuñado Marcelo y acompaña a toda la familia Velarde en este dificil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

VELARDE, HUMBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Sus vecinos Evelia Secco y familia Carrera Basbus participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VELARDE, HUMBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Negro y Gurisa Zurita, su hija Helena, sus nietos Victoria y Juan Cruz y Clarita Véliz, participan con mucho dolor el fallecimiento del querido Hugo y ruegan oraciones en su memoria.

VELARDE, HUMBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Su cuñada Liliana Juárez, sus hijos Paola, Vanina, Federico, Maximiliano Cukier y sus respectivas familias acompañan a su esposa e hijos por tan triste pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

VELARDE, HUMBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Luis, Barbara, Baltasar, Leticia e Irene acompañan a su hijo Julio y su nieta Victoria, y demás familiares, en este difícil momento.

VELARDE, HUMBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Franco Parisini y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

VELARDE, HUMBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Pedro José Basbús, Patricia Laura Turk y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Julio en estos momentos.

Recordatorios

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Hoy se cumplen dos años de tu partida. Nuestras mentes no te olvidan y nuestros corazones te siguen amando. Te debimos aprender a vivir con el dolor de tu partida. Pero seguros que te encuentras feliz junto a nuestro buen Dios, siendo desde el cielo un ángel que nos custodia y nunca nos dejas solo. Tus hijos Freddy Basbus y familia, Marcelo Basbus y flia, Claudio Basbus y Silvia Adriana Basbus.

RUIZ, JOSÉ - QUIROGA, MARTHA NÉLIDA QUIROGA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/91 y el 24/12/20|. Siempre los tendremos presente y los recordaremos con cariño en nuestras vidas. Sus hijos Víctor Manuel, Jóse Eduardo y Jorge Martín Ruiz y su hna. política Gloria Quiroga. Rogamos oraciones en sus queridas memorias.

Sepelios Participaciones

CARABAJAL, VANESA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Sus hijos Franco, Sergio, German, Ibañez su papa Hugo Carabajal sus hnos Zulma y Martin hnos politicos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la Esperanza Clodomira Cob Norcen servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CERES, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Eugenio Ongaro y flia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en tan duro trance. Rogando oraciones en su querida memoria.

CHAPARRO, AVELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Querido amigo Chapita te fuiste dejando un gran vacio en nuestros corazones, que Dios te tenga en la gloria,"que brille para el la luz que no tiene fin".Participna con gran dolor. Su amiga Mirta Pereyra, Valeria Isac, Abel Rocio, Benicio.Se ruega una oracion en su memoria.

CONCHA, NIMIA TELÉSFORA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/21|. Directorio y Cuerpo Médico del Sanatorio Jozami, participan del fallecimiento de la mamá de su compañera Ester Ponce. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, NÉSTOR PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Sus hijos Nestor, Beatriz, Laura, nietos,h. pol. hno Ruben, hno. pol, primos y sobrinos partic. con prof. dolor su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. La Misericordia. SERVICIO CARUSO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

GEREZ, NÉSTOR PEDRO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Silencio no hagan ruido que Cacho se ha dormido en los brazos del Señor". Primo gracias por tu entrega, por tu bondad, siempre pendiente por los demás. Excelente persona. Te vamos a extrañar, descansa en paz junto a tu esposa y a tu querida madre. Sus primos Graciela y Carlos Reynaga, Miguel Ángel. Sus hijos Enzo, Vanesa, Mario, Franco y Carlitos, sus nietos Lisandro y Fausto. Acompañan a sus hijos y nietos hermanos y sobrinos en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su querida memoria.

GEREZ, NÉSTOR PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Gustavo Gallo y familia.; Walter Gallo y familia. Acompañan a su familia en este dificil momento.

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Su hermana Justa e hijos Eduardo, Silvia y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ, REYMUNDO VIDAL (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/21|. Su esposa Juana, sus hijos, h. pol. nietos, bisn. y demás fam partic. su facc. Sus restos fueron inhum. en cement. local. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

Sepelios Participaciones

CÉSPEDES, ELSA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Gabriela Amarilla, su esposo Javier Perotti, sus hijos Maciel y Renzo participan con pesar el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Susana. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SOSA, SOLEDAD ARGENTINA (q.e.p.d) Falleció el 13/1/21|. Su esposo Víctor Brizuela, sus hijos, Álvaro y Sofía Brizuela, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Campo Gallo. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VILLA, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna, por sus obras terrenales y por tu bondad como salvador del mundo". Tia Michi y familia, Evela y Familia, Orico y Familia, Timo y familia.

VILLA, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "El Señor lo cubra con su manto de Misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos". José Umaño y familia.

VILLA, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "El Señor te recibió con los brazos abiertos porque te lo mereces. Gracias por darnos tanto". Prof, Ingrid Chavez, Prof. Luz Tapia, y las respectivas familias Chavez -Manzur y Chavez-Tapia ruegan una oración en su memoria.

VILLA, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". La comunidad educativa del Agrupamiento Nº 86.145 "Campo Amor, Loreto", participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

VILLA, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Señor, ya está en su casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno". Su tio Fabián Godoy, su tia Ramona Umaño sus primas Viviana y Andrea Godoy y Leandro Córdoba.

VILLA, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna". La Asociación de Docentes Loretanos participa con profundo dolor el fallecimiento Prof. Rodolfo Villa socio de esta institución y acompañan a sus respectivas familias elevando oraciones en su memoria.

VILLA, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Nos reconforta pensar que gozarás de labpaz del Señor en el reino de los cielos". Sus íntimos amigos Raúl Mattar, Sandra Dorado y su sobrino en el afecto Cristofer jamás te olvidaran y te recordaran mucho cariño. Participan con profundo dolor su pronta partida y acompañan en este momento de dolor a toda su familia, elevan oraciones en su memoria.

VILLA, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. "Señor ya esta junto a ti, recibelo en tus brazos. Fuiste una persona especial nunca te olvidaremos: su amiga Coca López de Mattar sus hijos Raúl Andrés, Eduardo Noe, Cesar Adrian y sus respectivas flias participan con profundo dolor su partida y piden oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

SAYAGO, LEOPOLDO DEL VALLE (Leo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna de Dios". Su esposa Valle, invita a la misa que se celebrará hoy a las 20,30 hs. en la iglesia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. Las Termas.