Para Pablo Migliore, no faltó actitud sino concentración

El ex arquero de Boca, Pablo Migliore, considera que no fue actitud lo que faltó sino concentración para no equivocarse. ‘A Boca lo expuso -sobre todo- lo que hizo en el partido de local. De visitante es un poco más entendible que ellos jueguen más sueltos, Sí se puede hablar de concentración, de falta de concentración’, arrancó el ex arquero xeneize. Y enseguida fue al hueso: ‘La falta de concentración es lo que te da bronca, el boludeo. A mí la expulsión de Fabra no me sorprende. No me sorprende porque no sé últimamente qué es lo que está pasando con algunos jugadores que les pesa jugar ese tipo de partidos”, destacó ayer Migliore, hincha de Boca. l