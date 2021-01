Advierten sobre el riesgo que representa en vacaciones el uso excesivo de la web en niños

15/01/2021 - 02:01 Santiago

La pandemia por coronavirus influyó desde todos los puntos en la vida de los niños. No sólo porque tuvieron que educarse desde la virtualidad durante todo el año que pasó (situación que los marcó significativamente), sino porque además se generó un vínculo más estrecho entre ellos y las ofertas que propone internet.

Si bien muchos puntos positivos se encontraron, hay otros, sobre todo en vacaciones, que pueden representar una verdadera amenaza para ellos. Por eso sostienen la importancia del control permanente de padres, durante las horas que pasan conectados a una pantalla.

Las redes sociales han revolucionado la forma de comunicarse y relacionarse. Hoy muchas personas, principalmente los jóvenes, pasan horas y horas conectadas a Facebook, Youtube, Instagram, Twitter y Snapchat, que se han vuelto hasta “indispensables” en la vida cotidiana. Pocos se conciben fuera de las redes y resulta cada vez más difícil dejar un mensaje sin responder o una notificación sin ver.

El exceso puede generar un daño mental, ocasionando angustia, depresión, ansiedad, inseguridad y hasta trastorno del sueño

Ante este panorama, EL LIBERAL dialogó con la psicóloga Lic. Rosario Sanguedolce, quien reflexionó que “de por sí lo que se intenta es comunicar a un mayor número de personas, en cuanto a la rapidez, pero nunca es lo mismo que un encuentro cara a cara. Si hay una falta de límites en el uso de las redes sociales es peligroso y se puede caer en una adicción, como en cualquier tipo de situaciones peligrosas como los acosos, el bullying y otras amenazas”.

Límites

La profesional sostuvo que es necesario pensar qué se genera en los sujetos para que no haya un límite en el uso de redes sociales: “La necesidad de la inmediatez es parte de nuestra sociedad: inmediatamente hay que contestar, no dejar nada en espera. En ese afán, no miden consecuencias e incluso brindan datos”.

La importancia de la contención familiar en tiempo de pandemia

La confianza y la contención de la familia es importante para afrontar las situaciones de angustia que podrían experimentar los chicos debido a toda la información que reciben, expresa la Lic. Rosario Sanguedolce.

“Si no hay una buena contención de la familia o alguien que pueda ir aclarando el panorama, hay riesgos de que puedan caer en depresión, que pueda haber un tipo de lesión a sí mismos o a otros. Entonces, tiene que haber un adulto que siga guiando. No se les puede prohibir que usen las redes sociales, pero sí decirles que tengan cuidado, que no se expongan y que no se le dé a otro el poder de quién sos o cómo sos”, señaló la licencia den Psicología Infantil.

De qué se trata el tan temido cyberbullying

El cyberbullying es la discriminación u hostigamiento virtual hacia uno o varios niños o adolescentes. Los acosadores utilizan las redes sociales, mails, mensajería instantánea, como whatsapp, o mensajería de texto.

Constituye un acto de ciberbullying cuando el acoso es sostenido en forma reiterada y deliberada y cuando tiene la clara intención de producir daño a otro a través de la difusión de información, textos, fotos o videos difamatorios y discriminatorios.

Estos actos discriminatorios, a través de las redes sociales e internet, involucran exclusivamente a niños y adolescentes. Si se trata de un acto de acoso en el que interviene un adulto, estamos entonces ante otro tipo de ciberacoso. Una de las características del ciberbullying es que posibilita al acosador atacar a la víctima a toda hora y desde cualquier sitio.l