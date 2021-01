Sebastián Villa, bailando en una fiesta: El video que enfureció a los hinchas de Boca

15/01/2021 - 11:48 Mundo Boca

Luego de la derrota ante Santos por 3 a 0, en redes sociales se difundió un video del delantero de Boca, Sebastián Villa en una fiesta. Al colombiano se lo ve bailando, celebrando con mujeres.

Las imágenes causaron repudio entre los hinchas Xeneizes.

Las imágenes fueron subidas a las redes sociales por las dos mujeres que aparecen en el video.

Luego de la revuelta eliminaron el contenido de sus perfiles. No está precisado si la fiesta a la que asistió Sebastián Villa fue antes o después de la dura caída en Vila Belmiro por la semifinal de la Copa Libertadores.

Y Si, es Sebastián Villa. Que apenas 24hs después está en un Cumple.

Hagan lo que quieran, ya nos dimos cuenta que algunos NO sienten la Camiseta. Pero NO se pongan a publicar xq el DOLOR que siente el hincha UDS NO TIENEN IDEA!!

Tampoco entienden lo que es BOCA. pic.twitter.com/iiouITxMea