En lo que va del 2021 en la Argentina se cometieron 23 femicidios

15/01/2021 - 16:22 País

Un total de 23 femicidios directos y vinculados, que dejaron 21 niños, niñas y adolescentes sin madre, fueron cometidos en los primeros 15 días de 2021 en distintos puntos del país, según un informe difundido hoy por la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMalá).

"Hubo más femicidios que días en lo que va del 2021", expresó el Observatorio MuMaLá "Mujeres, Disidencias, Derechos" en su relevamiento, al que accedió Télam.

Según el informe, se produjeron 23 muertes violentas de mujeres, travestis y trans de las cuales, 16 son femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios; hubo 4 muertes violentas asociadas al género, el 90% de ellas vinculadas a economías delictivas o colaterales; y 3 muertes violentas de mujeres están en proceso de investigación.

Además, hubo 16 intentos de femicidios en todo el país, detalló el relevamiento.

"Veintiún niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre", remarcó el trabajo en el que se explicó que de los 16 femicidios, 11 fueron femicidios directos; 1 fue vinculado de niña y 3 vinculados de niños; y 1 vinculado de niño por interposición en el hecho violento.

El 76% de los femicidios fue cometido por parejas, exparejas o familiares y el 24% por hombres conocidos del círculo íntimo de la víctima.

"Seguimos exigiendo al Estado Nacional que priorice recursos para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ+. Reclamamos la implementación urgente, sin burocracias ni clientelismo, de todas las medidas económicas anunciadas por el gobierno para víctimas de violencia de género y el colectivo travesti trans. (Programa Potenciar Trabajo, Programa Acompañar)", precisaron.

A su vez, el 63% de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida; el 25% en la vía pública; el 6% en la vivienda del victimario y en el trabajo de la víctima otro 6%.

También en el informe se reportó que el 19% de mujeres víctimas de femicidio ya habían denunciado a su agresor previamente.





Teléfonos:

-Si sufres violencia de género o conoces de alguna mujer que la esté sufriendo, no dudes en pedir ayuda. El número nacional de emergencia es el 144, pero también te puedes comunicar en Santiago del Estero con: Comisaría del Menor y la Mujer No: 439-2052; Comisaría del Menor y la Mujer No: 427-6173; Dirección de Género de Santiago del Estero. Subsecretaría de Derechos Humanos: 450-4446 / 450-4448; Oficina de Protección a la Víctima de Violencia Familiar y de la Mujer. Poder Judicial de Santiago del Estero. Todos los días, las 24 horas del día. Números directos: 450-7773 / 4507774 / 0-800-888-6832 (gratuito).