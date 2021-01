Villa les pidió disculpas a los hinchas y reveló que el video viral es de diciembre

16/01/2021 - 00:56 Mundo Boca

El delantero Sebastián Villa les pidió ayer “disculpas” a los hinchas por la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores tras ser derrotado por Santos y aseguró que un video que circula sobre él en las redes sociales participando de una fiesta es del mes de diciembre.

“Les pido disculpas a los hinchas por lo que pasó. No encuentro palabras, fuimos con mucha ilusión a Brasil y todos sabemos cómo se deben sentir los hinchas. No tuvimos una buena noche”, dijo ayer en la señal de cable TyC Sports el colombiano, que es el primer jugador xeneixe que se refiere a la eliminación de la copa.

El atacante también se refirió a un video que circula por las redes, en el que aparece en una fiesta, y que no gustó al mundo Boca: “Las imágenes mías que están rondando por ahí son de un cumpleaños familiar en diciembre. Lo subió una persona allegada a mi representante. No era momento para subirlo. Estoy acá dándole la cara a todos los hinchas, no tengo nada que esconder y quería aclararles esta situación”.

La final ante Banfield

Luego se refirió al encuentro del próximo domingo ante Banfield por la final de la Copa Diego Maradona: “Tenemos que tener más actitud. Todos estamos comprometidos con el club, con estos colores, y el domingo tenemos que jugar el todo por el todo. Todos están capacitados para jugar, que el técnico ponga a los que mejor estén”.

Las palabras de Villa fueron las primeras y por ahora las únicas de un plantel que optó hasta ahora por el silencio ante los medios, en un contexto de posibles salidas de algunos jugadores y tras una derrota que caló hondo en los dirigentes, el cuerpo técnico, el plantel y los hinchas.

Andrada y Salvio

En la cabeza de esas posibles salidas están Esteban Andrada y Eduardo Salvio, quienes tienen contrato hasta junio del 2022, pero que por diferentes motivos no verían con malos ojos una posible transferencia al exterior.

El arquero de la selección ya había sido tentado por un club de Europa en el anterior mercado de pases, mientras que el “Toto”, con problemas personales, fue tentado hace uno días con una vuelta al Benfica.

El otro tema central es Carlos Tévez, quien por una cláusula en su contrato podría irse luego de terminado este semestre.

Según averiguó Télam con allegados al capitán, el delantero está muy dolido por la derrota, también por la poca actitud del equipo, pero todavía se siente fuerte para seguir, aunque los próximos días serán claves para su determinación.

En cuanto al partido de mañana ante Banfield por la final de la Copa Diego Maradona, el entrenador Miguel Angel Russo evaluará hoy cuál será el posible once.

La idea es poner un mix entre futbolistas que jugaron la Copa Libertadores con los suplentes que estuvieron en la mayoría de los últimos partidos en el ámbito local.

El plantel practicará hoy desde las 9 en Ezeiza, almorzará en el predio y por la tarde viajará en vuelo charter a San Juan.

Boca jugará ante Banfield mañana, desde las 22.10, en el estadio Bicentenario de San Juan, por la final de la Copa Diego Maradona y con el arbitraje de Facundo Tello. l