Quimsa va por su octavo triunfo en fila

16/01/2021 - 01:27 Deportivo

Quimsa ya está clasificado para el Súper 4, pero hoy intentará mantenerse en la senda del triunfo. Desde las 11, en el estadio de Obras, enfrentará a Regatas Corrientes, en busca de su octava victoria consecutiva.

El equipo santiagueño no pierde desde el pasado 16 de diciembre del 2020, cuando cayó frente a Obras (73 a 64). Luego, derrotó a San Lorenzo (78 a 71), Weber Bahía (101 a 94), Ferro (78 a 67), Argentino (90 a 57), Olímpico (88 a 81), Oberá (87 a 75) y La Unión (104 a 86) para afianzarse como número uno de la temporada regular.

Enfrente tendrá a un equipo a su medida como Regatas Corrientes, que ganó tres de los últimos cuatro partidos que disputó y quedó en octava posición con un récord de 13 triunfos y 4 derrotas, por lo que podría ser el rival de Olímpico en los playoffs de octavos de final.

La noche del jueves, el equipo de Lucas Victoriano perdió ante Instituto (89 a 86) y quedó sin chances de meterse entre los cuatro primeros. Sin embargo, demostró que es un rival durísimo para cualquiera y que tiene jugadores de calidad como Leandro Vildoza, Patricio Tabárez, Juan Arengo, Martín Fernández y Paolo Quinteros, en duda por una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha.

Quimsa tampoco no tendrá el plantel completo, ya que Alejandro Diez todavía no recibió el alta médica, luego de dar positivo de Covid-19. Además, no está confirmada la presencia de Brandon Robinson, quien tiene una molestia en la espalda que le impidió jugar ante Oberá y sólo permaneció en cancha durante 4 minutos frente a La Unión.

Antecedente

La última vez que se enfrentaron, el pasado 9 de noviembre del 2020, Quimsa venció a Regatas por 78 a 68, con una gran actuación de Fabián Ramírez Barrios, quien se inspiró ante sus ex compañeros.

El alero correntino se ha convertido en un jugador clave para Quimsa, más aun teniendo en cuenta la ausencia de Alejandro Diez que dejó al equipo con sólo tres internos naturales.

Esta situación obligará a un mayor protagonismo de Bryan Carabali, que es un especialista en tapones. El ecuatoriano es un jugador confiable en el juego interior cada vez que ingresa, generalmente en reemplazo de Diamon Simpson, el pívot titular y quizá el jugador más regular de Quimsa en lo que va de la competencia.

También será importante lo que pueda ofrecer Trevor Gaskins, quien fue incluido en la formación inicial en los últimos partidos ante la ausencia de Brandon Robinson. El escolta ya demostró que es un tremendo anotador, pero también tuvo algunos altibajos en el juego.

El partido de hoy tendrá un condimento adicional. Será televisado en directo para todo el país por la señal de cable TyC Sports, que corresponde al Canal 22 de Tele Imagen Codificada (TIC). La afición santiagueña tendrá la oportunidad de ver en acción a su conjunto fusionado por la pantalla chica y así alentar a la distancia a este equipo que tantas satisfacciones le viene dando.

Una victoria ante Regatas le permitirá a la “Fusión” estirar el gran momento deportivo que atraviesa y encarar en un clima de optimismo generalizado el debut en la Champions League (el domingo 31 del corriente ante Deportivo Valdivia) y la Copa Intercontinental (el 6 de febrero ante Burgos). l