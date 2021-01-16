CARTELERA TV / 17 DE ENERO 2021

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 FINDE EN NICK
12.15 CINE. CUIDADO BEBÉ SUELTO
13.45 CINE. TODO POR AMOR
15.45 CINE. UN DON EXCEPCIONAL
17.15 CINE. UN PASEO POR LAS NUBES
18.45 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS
20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.15 MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (CONTINÚA)
20.30 POR EL MUNDO EN CASA
22.30 OPINIÓN DEPORTIVA
23.00 MASTERCHEF CELEBRITY. EL CAMINO A LA FINAL
00.30 CHARLAS TEDX RÍO DE LA PLATA
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 CHIKUCHIS
14.30 RECORDANDO
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TICKET AL SHOW
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES vs. DEFENSORES DEL SUD (R)
22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA 23.00 VIVIR SANTIAGO