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CARTELERA TV / 17 DE ENERO 2021

A LAS 20.30 POR EL MUNDO EN CASA

- 20:09 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 FINDE EN NICK

12.15 CINE. CUIDADO BEBÉ SUELTO

13.45 CINE. TODO POR AMOR

15.45 CINE. UN DON EXCEPCIONAL

17.15 CINE. UN PASEO POR LAS NUBES

18.45 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.15 MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (CONTINÚA)

20.30 POR EL MUNDO EN CASA

22.30 OPINIÓN DEPORTIVA

23.00 MASTERCHEF CELEBRITY. EL CAMINO A LA FINAL

00.30 CHARLAS TEDX RÍO DE LA PLATA

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 CHIKUCHIS

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES vs. DEFENSORES DEL SUD (R)

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA 23.00 VIVIR SANTIAGO


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