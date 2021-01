Héctor Brandán, el santiagueño que emigró a una ciudad norteamericana con una rica historia filmográfica

16/01/2021 - 20:22 Santiago

Culver City es la ciudad estadounidense donde está radicado Héctor Brandán, profesional santiagueño que emigró hace veintitrés años a esa urbe ubicada al oeste de Los Ángeles.

Brandán, oriundo de La Banda, se desempeña como gerente de mercadeo de compras y es el digital signage en “Curacao”, una compañía de ventas de raigambre en el lugar.

Desde esa ciudad, que desde 1920 ha sido un importante centro para la producción de cine y luego televisión, debido en parte a que era el hogar de MGM Studios (actualmente, Sony Pictures tiene sede en esta ciudad), Brandán habló con EL LIBERAL.

¿Hace cuántos años que te fuiste de Santiago del Estero?

Me fui muy joven de mi ciudad natal, La Banda, a vivir a Buenos Aires. Allí trabajé en comercio y con los años tuve mi propio local de ropa.

¿Qué fue lo que determinó tu partida hacia Culver City?

A los veinticuatro años me casé y cinco años después ya teníamos dos niños. Teníamos muchas esperanzas para el futuro de nuestra joven familia, pero la situación económica de Argentina no nos dejaba otra opción que pensar seriamente en emigrar, y así lo hicimos.

¿Hace cuántos años que estás radicado en Culver City?

Hace veintitrés años que con mi familia vivimos en Culver City, al oeste de Los Ángeles, y es aquí donde nació Julieta, la menor de nuestros tres hijos.

¿En qué estás trabajando en Culver City?

Desde mi llegada a este país trabajo en “Curacao”, una compañía de ventas con varias sucursales en Nevada, Arizona y el sur de California. En la casa matriz de Los Ángeles, desde hace cinco meses soy Purchasing Marketing Manager (gerente de Marcadeo de Compras). Yo manejo también todo el Digital Signage de todas las sucursales.

¿Te costó adaptarte a los cambios?

No me ha costado mucho adaptarme, porque mi familia está conmigo, pero no ha sido fácil empezar de nuevo. Además de aprender un nuevo idioma y los nuevos hábitos y costumbres de una sociedad muy diferente a la nuestra, durante muchos años he tenido que estudiar a la par del trabajo para obtener mi título de diseñador, estudios que continúo actualizando para poder mantenerme al día en un mercado que es muy competitivo.

¿Tienes la ciudadanía norteamericana o visa de trabajo?

Aunque tengo permiso de trabajo, la ciudadanía americana es aún una asignatura pendiente.

“Extraño los chipacos y el mate cocido de mi mamá”

Héctor Brandán siente que donde hoy está viviendo es su lugar en el mundo, “porque aquí he logrado sentirme tranquilo con respecto al futuro”, resaltó. Cómo enfrentó el desarraigo.

La familia, las interminables tardes de verano con amigos a orillas del río Dulce, el palomar que tenía su padre en el fondo de su casa y “los chipacos y el matecocido de mi mamá”, es lo que extraña Brandán de su pago natal, al que todavía no ha regresado desde que se radicó en tierras norteamericanas. “Es una asignatura pendiente”, le dijo a EL LIBERAL.

¿Qué actividades desarrollabas en Santiago del Estero?

Cuando me fui de Santiago era estudiante.

¿Dónde estudiaste?

Hice mis estudios secundarios en la Escuela Normal Benjamín Gorostiaga, de La Banda.

¿Cómo está conformada tu familia?

Con mi esposa Miriam, llevamos 28 años de casados y tenemos tres hijos: Martín, Facundo y Julieta. Tengo una hermana en La Banda, una en Santa Fe, un hermano en Buenos Aires y tres hermanos más que también viven aquí, en USA.

¿Qué extrañas de tu provincia?

Extraño los chipacos y el mate cocido de mi mamá. Extraño las interminables tardes de verano con los amigos en el río. Y extraño pasar horas y horas en el palomar que tenía en el fondo de la casa de mis padres, pero, sobre todo, extraño a mi familia.

¿Cómo enfrentaste el desarraigo?

En mi caso, enfrenté y combatí la sensación de desarraigo con esperanza y mucho trabajo. Hoy siento que éste es mi lugar en el mundo, porque aquí he logrado sentirme tranquilo con respecto al futuro.

¿Volviste a Santiago?

No, aún no he vuelto a visitar mi tierra. Pero esa es otra asignatura pendiente.

¿Cómo sobrellevas el coronavirus?

Este virus que ha puesto al mundo de cabeza y nos ha afectado de todas las maneras posibles, ya nos ha infectado a mi familia y a mí. Una semana antes de Navidad comenzamos a sentirnos enfermos y días después dimos positivo en las pruebas de contagio... Los cinco. Si bien, ya estamos completamente recuperados, han sido semanas muy difíciles, con miedo e incertidumbre frente a una enfermedad nueva, de la cual aún estamos aprendiendo.

¿En Estados Unidos se respetan las medidas que se toman para frenar el Covid-19?

Nosotros nos hemos contagiado, pero no ha sido por no haber seguido estrictamente las normas de cuidado. Hemos tomado todas las precauciones posibles: mascarillas, desinfección, distanciamiento social... Mi familia ha estado en estricta cuarentena desde mediados de marzo y no hemos visto al resto de la familia y amigos más que por Internet. Pero yo tengo que salir a trabajar, y así es como nos contagiamos. Pero no todas las personas hacen lo mismo. No todas las personas han tomado conciencia de lo peligrosa que es esta nueva enfermedad, peligrosa porque aún no sabemos con certeza cómo se comporta.

En todas partes hay personas responsables y otras que no lo son, y las que no lo son, ponen en peligro a las demás. Éste es un país con unos 330 millones de habitantes, y sería fabuloso creer que todos cumplen con los protocolos de cuidado, pero no es así.