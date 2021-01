Maximiliano Jozami: La investigación que realiza sobre la cuestión árabe-israelí que lo llevó a vivir en Berlín

16/01/2021 - 20:34 Santiago

Maximiliano Jozami, oriundo de La Banda, estuvo dos años y medio en Berlín, ciudad alemana donde llegó gracias a una beca otorgada por el Servicio de Intercambio Académico Alemán para profundizar sobre el doctorado que estaba haciendo: las posiciones de ciertos partidos políticos de Argentina frente a la cuestión árabe-israelí. Psicólogo de profesión, Jozami volvió a Santiago hace poco por razones de fuerza mayor, pero su mirada está puesta en seguir creciendo profesionalmente en el exterior. Así lo reveló a EL LIBERAL .

¿Por qué te fuiste de Santiago del Estero?

Tiene muchas posibles respuestas, pero básicamente fue por las dificultades de desarrollo profesional y laboral aquí. Me surgió una beca del Servicio de Intercambio Académico Alemán para el doctorado que estaba haciendo. La acepté y me trasladé a Berlín (Alemania) a principios del año 2018.

¿Qué actividades has desarrollado en Berlín?

La beca era esencialmente para continuar trabajando en mi línea de trabajo doctoral que es, si bien soy psicólogo de profesión y mi doctorado es en Historia, en torno a las posiciones de ciertos partidos políticos de Argentina frente a la cuestión árabe-israelí. Eso generó mucho interés en Berlín, particularmente porque le dan mucha importancia al estudio de la historia trasnacionales, la historia global. Les llamó la atención mi proyecto y, aparte, dan mucha importancia a los estudios latinoamericanos e iberoamericanos. Está el Instituto Iberoamericano de Berlín, que es el archivo más grande de recursos iberoamericanos del mundo, solo superado por la sección correspondiente de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Yo trabajaba cotidianamente (en el Instituto Iberoamericano de Berlín) haciendo mi investigación y también en el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín, que está dirigida por Stefan Rinke, prestigioso investigador y profesor de Historia de América Latina quien tiene mucho vínculo con la Argentina.

¿Qué rescatas de todo lo vivido en este proceso de aprendizaje en Berlín?

Muchas cosas. La experiencia de emigrar y de vivir en otro país y en otra cultura te genera un enriquecimiento. Es un cliché, pero por serlo no deja de ser verdad sino quizás al revés. Particularmente, de Alemania, donde he tenido la oportunidad de interactuar en un contexto académico internacional y acceder a otros recursos bibliográficos. Por ahí es contradictorio que uno tenga que irse a otro país para ver bibliografía del propio país. Por otro lado, tuve la satisfacción de ver que los estudiantes avanzados de nuestro país, de una carrera de grado, a mi juicio, están en un mejor nivel que los estudiantes de Máster de Humanidades de Europa. Después, en el intercambio cultural el aprendizaje es muy enriquecedor. Berlín es muy particular. Los propios alemanes dicen que, un poco en broma y un poco en serio, que Berlín no es Alemania. En Berlín se ven muchas cosas típicas del espíritu nacional alemán, por decirlo de alguna forma, pero también otras cosas específicas de la ciudad que eso también ha sido una experiencia muy linda, con sus bemoles.

¿Cuántos años estuviste en Berlín?

En Berlín he estados dos años y medio. Ahora estoy de vuelta en Santiago por circunstancias familiares y también con el objetivo de concluir mi doctorado aquí. Estoy asociado a un instituto de la Universidad de Santiago del Estero, a través del Conicet, y estoy haciendo el doctorado en la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, el proyecto de intercambio llegó a su fin. Tengo que volver y concluirlo. La idea es esa y, después, ver cómo seguir. Básicamente, eso es lo que me trajo de vuelta.

¿Cómo enfrentaste el desarraigo?

Es un tema complicado. Por un lado, es parte de la cultura del santiagueño. Hay más santiagueños afuera que adentro de Santiago del Estero. Uno está un poco acostumbrado. Me ha tocado vivir fuera de la provincia muchas veces. Ya había tenido una experiencia de vivir, en el 2005, un semestre en Italia. Estar fuera del país por tanto tiempo es bastante complicado, particularmente en un país tan distinto al nuestro como es Alemania, por la cuestión de los estereotipos que hay. Si bien los estereotipos son odiosos, pero tienen cierto grado de verdad en el sentido del gran contraste que hay de la forma de relacionarse socialmente que tiene los alemanes. Para nuestros estándares, son pocos sociales. Después, tienen una forma de vincularse con las emociones que es mucho más reservada a la que estamos acostumbrados los países latinos, los países árabes. Sucede mucho que uno entabla vínculos con gente de esos países y se da más cuenta de quién uno es estando allá al ver el contraste. En tanto, al estar en Portugal, esto es distinto. Tienen ciertas reservas (en Portugal), pero es mucho más fácil de romper esa reserva inicial. Después, son mucho más parecidos a nosotros en cuanto a los vínculos, más amigables. El desarraigo no deja de ser difícil, como también lo es la cuestión idiomática.

¿Cómo te sientes con todo lo vivido en este andar por el mundo?

Es contradictorio. He visto en otros medios que, muchas veces, hay una tendencia a presentar la emigración de manera idealizada, donde uno soluciona su vida emigrando. Obviamente que si uno emigra y se queda es porque encuentra cosas que aquí, lamentablemente, no pudo satisfacer. En ese aspecto es muy doloroso. En los países donde estuve vemos que se vive con una calidad de vida muy superior a la que tenemos. Y es doloroso volver y comprobar un deterioro muy fuerte en cada viaje que uno hace de vuelta. Uno preferiría no tener que irse. El desarraigo, más allá de que uno lo pueda compensar de una forma u otra, siempre se siente mucho. Tengo ese sentimiento contradictorio de volver y encontrar, lamentablemente, el país, la región cada vez más deteriorada, con las condiciones de vida cada vez más complejas. Problemas viejos que no se solucionan y de pronto aparecen problemas nuevos. Por otro lado, tiene el sabor dulce de poder volverse a reunirse con los afectos.

Esos “problemas viejos que no se solucionan y de pronto aparecen problemas nuevos”, ¿te obligan a seguir pensando hacia afuera?

En mi caso, creo que sí. Mi idea es quedarme por un período. Tengo la intención de trabajar con el proyecto de Psicología Deportiva. Pero, a mediano plazo, no vislumbro un futuro para mí en el país. Sí me gustaría venir seguido, pero, lamentablemente, las condiciones de vida, términos económicos y sociales, pesan mucho a la hora si uno quiere tener una familia.

Es miembro de la Asociación de Psicólogos de Alemania y está colegiado en Santiago

Maximiliano Jozami nació en La Banda. Los primeros años de la escuela primaria los hizo en el Colegio Mater Dei (años más tarde sería docente en este establecimiento). Terminó la escuela primaria, y luego continuó con la secundaria en el Colegio San José.

Hijo de Raúl Jozami y Silvia Kofler y hermano de Alejandro Jozami (director del Nuevo Teatro Cine Renzi, de La Banda) y de Victoria Dabhar Kofler (estudiante de Filosofía), Maximiliano estudió Psicología en Córdoba, mientras que los estudios doctorales los realizó en la Universidad Nacional de La Plata. “Nunca viví en La Plata sino que fui ocasionalmente para hacer los cursos”, explicó. Actualmente, también trabaja, en el marco de Conicet, en la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

¿Cuáles son tus proyectos una vez que concluyas tu doctorado en la Argentina?

El tema del doctorado es un proyecto en sí mismo importante. Luego, ya estoy retomando la actividad de psicólogo clínico. Ahora, con el tema de la pandemia, lo hago a través de terapias online. Soy miembro de la Asociación de Psicólogos de Alemania y también estoy colegiado en Santiago del Estero. Estoy haciendo una certificación de posgrado con la Universidad de Barcelona, del equipo de fútbol, en Psicología de Alta Competencia para rendimiento deportivo con la idea de especializarme en eso, porque tiene que ver con mis antecedentes. En Santiago fui psicólogo en el Club Atlético Güemes. La idea es continuar con eso, pero teniendo en cuenta que está el objetivo de terminar el doctorado.