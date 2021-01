El Martín Fierro Federal tiene en alta consideración a comunicadores de Santiago

16/01/2021 - 21:09 Pura Vida

No es un tiempo cualquiera. Es un tiempo en el que más que nunca los medios de comunicación han sido desafiados a estar a la altura de las necesidades comunicacionales de su público. Por eso, la ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro Federal, que se realizará de manera virtual, adquiere un significado distinto.

Y Santiago del Estero formará parte de este acontecimiento con las nominaciones a las que se hicieron acreedores el programa periodístico de Canal 7, “Libertad de Opinión”; y los ciclos radiales “Tiempo para compartir” y “Pago donde nací”, de la 100.1. Además, de la candidatura de conductor Juan Manuel Carabajal, de dilatada trayectoria, como “Mejor animación masculina” en radio.

“Creo que tenemos medios de comunicación muy potentes, muy profesionales, muy a la altura de las circunstancias, por eso no me sorprende que Santiago del Estero que siempre estuvo pendiente de los requerimientos de la Argentina en materia de información y entretenimiento, tenga sus candidatos firmes en esta nueva entrega”, señaló Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentinas (Aptra), en diálogo con EL LIBERAL ; al tiempo que se mostró satisfecho con la respuesta de los medios audiovisuales y radiales del país a la convocatoria de la entidad que dirige.

“Me hace sentir vivo, lo que en estos tiempos es fundamental, en un momento en el que mientras la Asociación Argentina de Actores está liquidando su obra social, y el gremio de actores está justamente informando su estado de emergencia, Aptra a pesar de todas las tempestades y emergencias, sobrevive, se mantiene, busca recursos, trata de encontrar innovaciones para no darse por vencido y no entregarse a una pandemia rabiosa”.

¿Con cuánta expectativa organizaron la entrega de los Martín Fierro Federal en estos momentos tan particulares que se viven por el coronavirus?

Para mí que soy el presidente de Aptra, la expectativa es mucha porque estamos implementando un sistema nuevo adentro de lo que es la entrega de los Federales. Vamos a ver cómo nos sale. Para colmo a pocas horas de hacerlo tuvimos una baja importante porque Aníbal Pachano que iba a estar en la conducción junto a Sofía “Jujuy” Giménez, contrajo coronavirus. Nos llevó a tener que improvisar y contamos con la buena voluntad de Matías Alé que va a ocupar ese lugar. Él ya había hecho una entrega de los Martín Fierro en otros años. Lo llamé y se mostró solidario para con la entrega y con la entidad. Armamos una dupla atractiva y popular con Matías y “Jujuy”. Esto es prueba y error, vamos a estar probando en el aire. Además, habrá un show musical a cargo de Jorge Vázquez, el cantante que ganó en “Operación Triunfo” y luego abrazó una carrera importante. Yo tengo muchas expectativas, esperemos que nos salga bien. A lo mejor la virtualidad es el camino, es el futuro, en función de la realidad triste que nos toca vivir.

¿Los otros galardones de Aptra van a correr el mismo destino de la entrega virtual de los Federales?

La intención de Aptra como entidad y mi respuesta seria sí, pero también es cierto que me tengo que adecuar a lo que me vaya presentando la realidad nacional. Yo tengo cerrado el Martín Fierro de Televisión abierta hace meses y no encuentro la pantalla para poderlo volcar, ni la voluntad para recibir la habilitación por parte de las autoridades, ni la confirmación de muchos participantes y protagonistas de lo que sería la entrega. No puedo hacer una entrega presencial sin los protagonistas. No puedo premiar a alguien que no va a estar en la fiesta.

Yo creo que hay un gran desconocimiento sobre lo que nos pasa sanitariamente. Veo mucho verso, mucha hojarasca con respecto a lo que realmente nos ocurre, y creo que no tenemos una dimensión exacta de lo que nos pasa. Estoy expectante, alerta, esperando que llegue el momento para poder responder a la altura de lo que me exigen las circunstancias.