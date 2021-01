Los ocho rugbiers acusados de matar a Baéz Sosa, siguen aislados de otros presos, “adaptados” a la rutina carcelaria

16/01/2021 - 22:42 Policiales

Los ocho rugbiers detenidos por el crimen de Fernando que permanecen alojados en la Alcaidía de Melchor Romero a la espera del juicio oral aún se encuentran aislados del resto de la población carcelaria para evitar cualquier tipo de agresión, aunque están adaptados a la rutina diaria del pabellón en el que se encuentran.

Máximo Thomsen (20), como Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21) se encuentran desde el 12 de marzo del año pasado en el Pabellón 3 de la Alcaidía, ubicada en la localidad platense de Melchor Romero, y están alojados juntos pero en calabozos para dos personas.

Los voceros explicaron que los ocho amigos se mueven siempre en grupo: de lunes a viernes, y al igual que el resto de la población carcelaria, tienen permitido permanecer tres horas al aire libre.

Ellos lo hacen en el patio del Pabellón 6, donde suelen caminar, sentarse al sol y compartir charlas.

‘Se los ve bastante bien adaptados’, dijo uno de las fuentes consultadas, que aclaró que ‘reciben la misma comida que los demás internos, más lo que le acercan sus familias’.

Es que desde mediados de noviembre pasado, los presos volvieron a recibir la visita de sus familiares tras el inicio del aislamiento por el coronavirus: una vez por semana, apenas un familiar por detenido puede ingresar a visitarlo, bajo medidas estrictas de bioseguridad.

Los familiares aprovechan la oportunidad y les llevan libros, ropa, elementos de higiene, yerba y cigarrillos. Según los voceros, los rugbiers reciben eventualmente asistencia espiritual de parte de un pastor.

Pablo Ventura aún no sabe quién lo involucró

‘Pasé días horribles, todos me miraban como si fuera un asesino’. Esas palabras expresadas con dolor son de Pablo Ventura, el joven remero que fue detenido tras el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell y liberado cuatro días después por falta de pruebas, quien aseguró que aún desconoce cuál de los 10 rugbiers involucrados en el crimen fue el que lo involucró en el hecho.

Ventura (22) expresó: ‘Hoy en día estoy bien, me llevó tiempo recuperarme. El recuerdo siempre queda, es todo muy loco porque estás tranquilo en tu casa, te nombran y te vienen a buscar’, dijo el joven remero.

Además recordó: ‘Ese día me dijeron que solo tenía que ir a testificar a Campana, recién ahí me dicen que debían llevarme a Villa Gesell. Yo no sabía nada de lo que había pasado. Al llegar allá, me dicen que me acusaban de asesinato. Fue una situación horrible’, recordó.

‘El primer día fue horrible, todos me miraban como si yo fuera el asesino’, explicó y sostuvo que solo ‘conocía de vista’ a los rugbiers implicados, pero que nunca había hablado con ninguno y que tampoco se cruzó con ellos mientras estuvo detenido.

A un año de ser vinculado como partícipe del crimen de Fernando, Ventura aún no sabe quién de todos los jóvenes lo mencionó para vincularlo al hecho. ‘Hasta hoy no se sabe quién me nombró. Por suerte se logró llegar a la verdad’, afirmó.