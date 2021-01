Carlos Izquierdoz: “El hincha está enojado, pero siempre ponemos el pecho”

16/01/2021 - 23:20 Mundo Boca

El zaguero de Boca Juniors, Carlos Izquierdoz reconoció que el plantel está ‘dolido’ por la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores a expensas de Santos, de Brasil, el pasado miércoles, y a la vez prometió que pondrán ‘el pecho’ e intentarán ganar la Copa Diego Maradona, que definirán hoy ante Banfield en San Juan.

‘Llevamos más de un año trabajando con Miguel (Angel Russo, el DT). Ganamos un torneo, llegamos a semifinal de Libertadores, que no es poco, y ahora otra final. Tenemos que afrontar esto. Sí, tuvimos un mal día y quedamos afuera, pero vamos a poner el pecho e intentar ganar esta otra final’, expuso Izquierdoz, en conferencia de prensa.

‘Nos duele porque teníamos ilusiones, sabíamos que podíamos llegar a la final de la Libertadores. Tuvimos un mal día frente a Santos, quedamos afuera y queremos que la gente se sienta representada por nosotros, en el partido de mañana. Sabemos que los hinchas están enojados con nosotros, igual vamos a poner el pecho’, añadió el defensor.

Entre otras consideraciones, se refirió a detalles para la final de la Copa Maradona e incluso reveló pedidos de hinchas de Lanús, que le llegaron por su pasado ‘granate’, a sabiendas de la clásica rivalidad entre los dos clubes del sur del conurbano bonaerense.

‘Jugar esta final era lo que queríamos. Trabajamos para eso, con todo lo que vivimos, la pandemia y el inicio del campeonato, más la doble competencia. Superamos varios obstáculos y rivales importantes para llegar a esta final. Queremos dejar al club en lo más alto’, alegó el zaguero, de 32 años.

‘A Banfield lo estuvimos viendo todo el torneo. Sabemos cuáles son sus fortalezas y debilidades. Es una final y hay que salir a jugar con todo como corresponde’, interpretó Izquierdoz, uno de los pilares en el fondo boquense.

Autocrítica

‘La autocrítica por la derrota del miércoles y lo que hablamos con el grupo son cosas que quedan internamente. Lo mejor que podemos hacer es jugar bien al fútbol mañana, y representar a la gente, que nos acompaña y confía en nosotros. Las palabras, se las lleva el viento’, argumentó el defensor central.

‘El que tengamos que jugar la final con Banfield hizo que varios conocidos hinchas de Lanús me enviaran mensajes deseándome suerte y que no me olvide que jugué varios clásicos ante ellos. Es cierto que desde mis inicios en Lanús enfrenté a Banfield varias veces y uno sigue queriendo al club’, finalizó Izquierdoz, antes de la final de esta noche entre el Xeneize y Banfield, que decidirá al campeón de la Copa Diego Armando Maradona.