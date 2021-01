Arranca este lunes 18 el casting para la producción fílmica internacional “Almamula” que dirigirá el cineasta santiagueño Juan Sebastián Torales

17/01/2021 - 11:41 Camerino

Con el comienzo del 2021, se abre paso al llamado a casting para la ópera prima del director santiagueño Juan Sebastián Torales. El comienzo del rodaje de “Almamula” está previsto para el segundo semestre de este año y se llevará a cabo en Santiago del Estero.

“Almamula” es una coproducción franco-argentina entre Tu Vas Voir (Pilar Peredo y Edgard Tenembaum) y Twins Latin Films (Lorena Quevedo y Pablo Di Patrizio).

El casting para el largometraje se desarrollará bajo una modalidad mixta: virtual y presencial. Será llevado adelante por la reconocida directora de casting María Laura Berch.

La convocatoria es exclusiva para residentes en la provincia de Santiago del Estero, comenzará el lunes 18 de enero 2021 y estará abierta durante un mes. La búsqueda está orientada a actores y actrices entre 19 y 60 años, adolescentes entre 14 y 18 años y niños entre 10 y 13 años.

Los/las interesados/interesadas en participar al casting de esta producción sin precedentes, podrán enviar un mail solicitando información a cast.almamula@gmail.com o contactarse por Whatsapp al teléfono de producción: +54 3517-35-37-72.

Esta coproducción entre Francia y Argentina, que se rodará enteramente en la "Madre de Ciudades", es una primicia en la historia de la producción cinematográfica de la provincia. La colaboración entre los dos países se debe a que Torales es santiagueño, estudió cine en Córdoba y actualmente reside en París, Francia. 15 años después, Juan decide volver a su ciudad natal para hacer su primer largometraje.













ACERCA DE “ALMAMULA”

“Almamula” cuenta una historia muy personal, que se conjuga con el misticismo propio de la provincia, inspirándose en una de las leyendas más populares de la región. En las palabras del director: "...la historia nace de un sentimiento muy fuerte en una etapa difícil de mi adolescencia y creo que muchos adolescentes han pasado por ahí...“.

Torales explica que la historia de "Almamula” es un drama social que sucede en gran parte en pleno monte santiagueño, un decorado hasta ahora nunca explorado a esta escala en el cine argentino.

“El monte es un ámbito que vengo explorando desde muy chico y de manera más profesional en estos últimos años con el rodaje de “Sacha” y “Maco”, mis dos últimos cortometrajes...”

Juan vivió parte de su infancia en San Pedro, a 30 kilómetros de la capital: “Decidí ambientarla en Santiago porque es una tierra fascinante, multifacética y llena de contradicciones. Por un lado, es la cuna de la cultura y el folklore argentino. Hay un misticismo presente en cada hectárea del monte, en cada iglesia, en cada cuadra vacía a la hora de la siesta. Y al mismo tiempo, todo ese imaginario se ve aplacado por un costado conservador y religioso. Siento que una historia fuerte merece ser contada en un lugar con todas estas aristas”.

La adolescencia, el despertar sexual y el avance de la ciudad sobre la naturaleza son algunos de los temas que aborda esta ficción "La historia gira en torno a Nino y su familia que se mudan de la ciudad al campo. Nino es un niño en una edad difícil y en pleno despertar sexual. En el campo descubre la leyenda del “Almamula”, se fascina con ella y decide ir a buscarla. En esa búsqueda va a descubrirse ėl mismo, pero también todos los secretos que el monte esconde...", precisó Torales.

Además del drama social, con “Almamula” Torales se permite revisitar el cine de género: “Me permití inspirarme de la leyenda del “Almamula” no sólo para poner en escena todos estos elementos sino también porque me gusta el cine de horror, y “Almamula” tiene tintes de este género. El monte, la religión, las leyendas, las siestas interminables, pueden dar una dimensión completamente original al resultado final”, destacó.





“Almamula” viene juntando los frutos de un trabajo constante. Es la primera película santiagueña en desarrollo en obtener premios internacionales.

En 2019, la historia del director santiagueño recibió el Premio Eurimages al Desarrollo de Coproducción en el VIII Foro de Coproducción Europa-América Latina en el 67° Festival Internacional de San Sebastián. Participó en el Laboratorio de Escritura del BrLab en Sao Paulo y se presentó en Proyecta Ventana Sur en Argentina. Luego de ser premiado en el SEFF LAB del Festival Internacional de Santiago del Estero, el proyecto cierra el 2020 ganando un importante premio para su desarrollo: el Europe Creative Media.





PALABRA DE LA PRODUCTORA PEREDO

Pilar Peredo, productora de Tu Vas Voir (Francia), explica que en la película "todo lo que sucede está directamente inspirado en la experiencia de la vida real de Juan. Pero, por supuesto, también es una historia ficticia en la que Juan se toma libertades y utiliza la leyenda del Almamula como un símbolo: un ser que representa el pecado, la sexualidad pero también la libertad. Creo que Juan tiene una gran sensibilidad artística para fundir una historia personal con elementos fantásticos. Además, quiere llevar al mundo una leyenda local para volverla universal. Finalmente luego de leer la historia de “Almamula” creo que las personas nos parecemos mucho en uno u otro lado del planeta y a pesar de pertenecer a culturas muy distintas. “





ACERCA DE JUAN SEBASTIÁN MORALES

Nacido en Santiago del Estero, Argentina, Juan estudió cine en la ciudad de Córdoba. En 2007 escribe, produce y dirige su primer cortometraje documental, “La Croix”, en el que el artista Luizo Vega se crucifica en tiempo real. En 2008, “La Croix” fue seleccionada en el Festival de Mar del Plata.

Ese mismo año, se traslada a París donde comienza a producir de forma independiente, entre otros, junto al joven Jayro Bustamante. Colabora con este último en dos de sus cortometrajes y luego en su segundo largometraje “Temblores”, como primer asistente de dirección.

Desde 2013, Juan ha sido un reconocido montajista de la televisión francesa, con más de 40 documentales en su haber.

Actualmente se encuentra trabajando en “Almamula”, su primer proyecto de ficción.

Como preámbulo a la historia de su película, escribe, dirige y produce a principios de 2019 su cortometraje “Sacha” (Mejor cortometraje Festival internacional de Cine de las Alturas) y en 2020 “Maco”, ambos filmados integralmente en el monte de Santiago del Estero.

TVV produce largometrajes franceses y coproducciones internacionales.

Su mayor éxito es "Carnets de viaje" de Walter Salles.

Durante más de 15 años, han creado fuertes lazos de coproducción con varios países europeos, América e Israel.





ÚLTIMAS PRODUCCIONES- OBRAS DESTACADAS





THE DEATH OF CINEMA AND MY FATHER TOO (2020) de Dani Rosenberg

TEMBLORES (2019) de Jayro Bustamante

MIRAGEM (2019) de Erik Rocha

CASSANDRO the exotico (2018) de Marie Losier

ERA O HOTEL CAMBRIDGE (2016) de Elianne Caffé

IXCANUL volcan (2015) de Jayro Bustamante

EL ACOMPAÑANTE (2015) de Pavel Giroud

LE CIEL DU CENTAURE (2015) de Hugo Santiago





BIO TWINS LATIN FILMS

www.twinslatinfilms.com TLF es una productora de contenidos basada en Córdoba, Argentina. En los últimos 10 años estrenó 8 largometrajes en los festivales internacionales más importantes del mundo y realizó co-producciones con Francia, Alemania y México.

Actualmente pone el foco en el desarrollo de series ficcionales, largometrajes de género y la expansión de alianzas internacionales para co-desarrollos y co-producciones.





ÙLTIMAS PRODUCCIONES- OBRAS DESTACADAS

¨UN CUERPO ESTALLÓ EN MIL PEDAZOS (2020) de Martìn Sappia

¨VENEZIA¨ (2019) de Rodrigo Guerrero

¨VIGILIA EN AGOSTO¨ (2019) de Luis María Mercado

¨LA CASA DEL ECO¨ (2018) de Hugo Curletto

¨CUADROS EN LA OSCURIDAD¨ (2017) de Paula Markovitch