MasterChef Celebrity, una final con aroma de mujer

17/01/2021 - 20:09 Pura Vida

MasterChef Celebrity lleva grabadas con anticipación tres semanas, por lo que sus protagonistas ya saben quién ganará esta noche. Sin embargo, para evitar la filtración del resultado, la producción grabó dos posibles finales: uno con Claudia Villafañe consagrándose campeona, y otro, con Analía Franchín. Por lo tanto, muy pocos saben la verdad, según lo anticipó ya el jurado Damián Betular, quien junto a Germán Martitegui y Donato De Santis eligieron al mejor cocinero de la primera edición del éxito reality gastronómico de Telefé, que pronto pondrá al aire la segunda entrega.

Desde el momento en que Claudia Villafañe aceptó participar del certamen, muchas voces la señalaron como finalista, y tras el desarrollo del programa fueron los propios compañeros de la cocina que iban siendo eliminados quienes la veían como favorita. Encontraron en ella a una Claudia con quien identificarse. Fue el caso de Iliana Calabró, que destacó su perfil de “madre luchadora”, Claudio “el Turco” García, y desde afuera Paula Chaves y Guillermo Cóppola, el exmanager de su exmarido, el fallecido Diego Maradona, y también expareja de la rival: Analía Franchín.

Para explicar su favoritismo, Cóppola explicó durante una entrevista con Verónica Lozano que a él, Franchín nunca le cocinó, pero Claudia, si, mientras compartieron la vida en Italia.

Lo cierto es que Analía, a quien Donato bautizó como Analia, sin acento, llegó a las instancias finales gracias a que Leticia Siciliani prefirió tomar su lugar durante la sentencia de un duelo en el que la actriz sentía que ya lo había dado todo, mientras que la panelista seguía demostrando una pasión por superarse.

“Al principio, pensé que llegaba con el Turco (García), pero Analía tiene merecido su lugar en la final”, admitió la madre de Dalma y Gianina Maradona a La Nación, mientras que Franchín confesó: “Claudia es una sorpresa para todos. Es la primera vez que vemos a Claudia Villafañe y no a Claudia Maradona”.

Por otra parte, ambas reconocieron que lo que más les gustó del certamen televisivo es que no hiciera foco en sus vidas, aunque hubo referencias hechas por ellas mismas ante algún desafío. “Que el certamen se tratara solo de cocina y no se involucrara en la vida privada de nadie fue un motivo para aceptar la propuesta de participar”, contó Villafañe; a lo que Franchín sumó: “Fue la posibilidad de estar en un programa exitoso y, a la vez, muy limpio, transparente. Lo que más me gustó de MasterChef Celebrity es que la familia se volvió a unir frente al televisor. Los chicos miraban solo Netflix o YouTube y con este programa se enteraron que existía la TV abierta y que, incluso, podía ser muy buena”.

Claudia y Analía comparten una final que no solo las liga un pasado con Diego Maradona en el medio, sino también a un tiempo televisivo en el que fueron creciendo plato a plato, con algunos desaciertos en el camino, como la bruschetta que le criticó Martitegui a Villafañe, y la incomible pizza dulce de Franchín.