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CARTELERA TV / 18 DE ENERO 2021

A LAS 23.45 MONZÓN

- 20:17 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 NICK JR.

09.00 BUEN TELEFÉ

09.30 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

10.00 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.45 ALAS ROTAS

17.30 GUERRA DE ROSAS

18.00 FLORICIENTA

19.00 ELIF

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 ELIF (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 MINUTO PARA GANAR

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY

23.45 MONZÓN

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.30 RECOMIENDO TV

14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.30 PEDALIER

16.00 MÁS FUTBOL (LA PREVIA DE GÜEMES)

16.30 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA vs. ATENAS ®

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BASQUET FEMENINO: CORONEL BORGES vs. DEF. DEL SUD

20.00 LOQUITOS X EL FUTBOL

21.00 ARABESC

21.30 MÁS FUTBOL

22.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)


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