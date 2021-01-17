CARTELERA TV / 18 DE ENERO 2021

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 NICK JR.
09.00 BUEN TELEFÉ
09.30 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ
10.00 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.45 ALAS ROTAS
17.30 GUERRA DE ROSAS
18.00 FLORICIENTA
19.00 ELIF
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 ELIF (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 MINUTO PARA GANAR
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY
23.45 MONZÓN
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 RECOMIENDO TV
14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.30 PEDALIER
16.00 MÁS FUTBOL (LA PREVIA DE GÜEMES)
16.30 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA vs. ATENAS ®
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BASQUET FEMENINO: CORONEL BORGES vs. DEF. DEL SUD
20.00 LOQUITOS X EL FUTBOL
21.00 ARABESC
21.30 MÁS FUTBOL
22.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)