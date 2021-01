Zulma Faiad reavivó una vieja polémica con Cris Morena por “Floricienta”

17/01/2021 - 20:21 Pura Vida

Después de 15 años de su gran éxito en la pantalla de Telefé, el año pasado el canal de las pelotitas decidió reponer “Floricienta”, y los resultados en materia de audiencia les dieron la razón: el público está feliz de poder volver a disfrutar de aquella historia juvenil con Florencia Bertotti, Juan Gil Navarro y un gran elenco.

Lo cierto es que ese fenómeno televisivo producido por Cris Morena no solo trajo alegrías, sino también enojos, como el que reveló Zulma Faiad a través de Twitter durante un intercambio con los fanáticos de la tira, adonde componía a Titina, un personaje muy cercano al que encarnaba Bertotti.

Cuando le preguntaron por qué había dejado la ficción, Zulma sorprendió al contar que no se fue, sino que “me fueron”. “Voy a contestar a mis amores. ¿Por qué me fueron antes de terminado el contrato de Floricienta? Porque me enfermé de neumonitis. Falté con certificado médico de un neumonólogo tres días y la patrona me castigo”, lanzó, picantísima, según lo reflejó Ciudad.com.

Y agregó en la misma red social: “Si tengo una gran virtud es mi honestidad”.

Por otra parte, remarcó: “Quiero aclarar. No soy rencorosa. pero sí memoria me sobra porque lloré mucho. Nunca lo quise contestar, pero el tiempo todo lo cura. ¡Besotes! No me fui, me fueron porque me enfermé tres días de neumonitis y me mandaron al rincón”.

El personaje que interpretaba Zulma se fue en la primera temporada, aunque era muy querido por el público infantil, y no regresó en la segunda entrega.