Ni la nieve detiene a Sergio “Maravilla” Martínez

17/01/2021 - 23:25 Deportivo

Privado de salir de su casa en las afueras de Madrid y de cumplir con la rutina del gimnasio a raíz de las nevadas, Sergio “Maravilla” Martínez se entrena como puede, prevé una nueva pelea hacia finales de abril y sostiene que en nada ha cambiado sus planes el hecho de que el japonés Ryota Murata haya sido declarado súper campeón mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“A mí, lo de Murata no me cambia nada. Tengo que seguir trabajando de la misma manera. Tengo que seguir mejorando, haciendo mi camino, acumulando rodaje. Ganando experiencia. Seguir por dónde vengo. Después, cuando yo ya me sienta preparado para ir por el título, no sé si Murata seguirá siendo el campeón. No sé”, declaró el quilmeño.

Martínez comentó que el martes envió saludos a Murata por intermedio del entrenador japonés Sendai Tanaka: “Cumplía 35 años y aproveché para felicitarlo y desearle suerte porque lo proclamaron súper campeón. Tengo amistad con Tanaka, vivió muchos años en la Argentina. Es gracioso porque habla como un argentino. Dice “che, boludo”, yuvia, yegar, cosas así”.