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CARTELERA TV / 19 DE ENERO 2021

A LAS 18 FLORICIENTA.

- 20:59 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 NICK JR.

09.00 BUEN TELEFÉ

09.30 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

10.00 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.45 ALAS ROTAS

17.30 GUERRA DE ROSAS

18.00 FLORICIENTA

19.00 ELIF

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 ELIF (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 MINUTO PARA GANAR

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 FUERZA DE MUJER

23.45 MONZÓN

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 EN ARMONÍA

16.00 EL CLÁSICO

16.30 VÉLEZ DE SAN RAMÓN VS. SAN MARTÍN DEL BAÑADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET (FEMENINO) CORONEL BORGES vs. DEFENSORES DEL SUD

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

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