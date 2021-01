“La Bestia” Romero dijo que fueron los mejores

19/01/2021 - 02:20 Deportivo

El delantero Nelson “La Bestia” Romero no sólo fue el goleador del equipo en el certamen, sino también fue uno de los héroes en la tarde de ayer en Córdoba, al anotar el gol de apertura en el tiempo regular y uno de penal para darle a Güemes el título.

A segundos del logro, Romero no ocultó su felicidad: “Estoy muy feliz con este ascenso. Trato de no pensar en el más allá, trato de compartir con el grupo este éxito porque fueron los que dieron la vida en la cancha para conseguirlo”, dijo.

Romero agregó: “No veo la hora de llegar a Santiago para compartir esta alegría con mi familia que es la que siempre está con uno. El partido fue intenso y bueno, me tocó convertir una vez más para mi felicidad y la de todo el equipo. Creo que fue merecida la ventaja que sacamos nosotros y bueno no la pudimos aguantar. Pero gracias a Dios en los penales fuimos un justo ganador”, sentenció.

Para el delantero su equipo fue un justo campeón. “Creo que fuimos los mejores del torneo. Hoy (por ayer), quedó demostrado. Nadie nos regaló nada. Sabíamos lo que queríamos”, dijo.