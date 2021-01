Terremoto en San Juan sacudió también Santiago del Estero

19/01/2021 - 15:28 País

Un sismo de 6,4 grados en la escala de Ritcher se produjo en los últimos minutos del lunes en la localidad sanjuanina de Media Agua, según lo informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

El temblor fue percibido en las provincias de Cuyo e incluso Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja y Entre Ríos. También la ciudad de Buenos Aires.

Dos horas después de ese movimiento hubo una replica de 4,4 grados a 93 kilómetros al este de San Juan.

En esa provincia, el sismo se sintió con fuerza y algunos habitantes aseguraron por las redes sociales que la tierra tembló durante casi un minuto.

El cimbronazo generó olas en las piletas de natación de varias viviendas, hizo pendular lámparas y puso en alerta a las mascotas, de acuerdo con los reportes de sanjuaninos, mendocinos y pobladores de Córdoba y San Luis.

Según el Inpres, el sismo se produjo a las 23:46:20 del lunes 18 de enero, a una profundidad de 8 kilómetros, a 57 kilómetros al sudoeste de San Juan capital, y a 113 kilómetros al norte de Mendoza.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, instó anoche a los pobladores de la provincia a mantener la “calma” ante el sismo de 6,4 grados de magnitud que sacudió a la localidad de Villa de Media Agua y señaló que desde las instituciones oficiales buscaban “conocer el impacto del mismo”.

A través de un mensaje que publicó en Twitter esta madrugada, Uñac indicó: “En este momento quiero transmitir calma a las familias, tras el sismo que hemos vivido en San Juan”.

“Pongamos en práctica todas las medidas que hemos aprendido para prevenir incidentes, mientras estamos abocados a conocer el impacto del mismo para colaborar en todo lo necesario”, remarcó.

Hasta el momento, no hay reporte de daños graves ni víctimas. En San Juan se cortó la luz, y en la madrugada de este martes aún seguían muchas zonas cortadas a 40 minutos del temblor. Según los primeros reportes de los usuarios, el impacto también fue sentido en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires como Caballito y Belgrano.

“Voy a la cocina y me empiezo a marear. Entonces fui al baño y me empiezo a mover para adelante y para atrás. Mi marido -que también se mareó- me dice: “Se está moviendo el edificio y él empezó a ver cómo se movía la cortina roller”, contó Karina, vecina de Caballito, quien vive en un piso 31. Ricardo, que vive en la Ciudad de Mendoza, relató tu experiencia: “Muchos vecinos bajaron de los edificios y de las casa, salieron a la calle. El agua de la pileta se movía como si fuera el mar”.





Varias ciudades santiagueñas se hicieron eco





Desde el interior de la provincia también hubo repercusiones del fuerte sismo que tuvo como epicentro la ciudad de Media Agua de San Juan.

Desde ciudades como Loreto, Frías, Las Termas, hubo reportes de alarmas en numerosas viviendas y edificios, donde los habitantes salieron a la calle temerosos de consecuencias más graves por el movimiento telúrico. En las redes sociales se postearon videos y fotos acompañados de mensajes que daban cuenta de las sensaciones con las que se vivieron los segundos que duró el terremoto.

Afortunadamente no se reportaron víctimas ni daños de gran magnitud, pero anoche las autoridades seguían evaluando la situación.