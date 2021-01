Exequiel Zeballos: “Estaba muy emocionado y contento, sobre todo por mi familia”

19/01/2021 - 21:37 Mundo Boca

Con la conquista de la Copa Diego Maradona, Exequiel Zeballos se dio el gusto de festejar su primer título en la Primera de Boca y con apenas 18 años. El delantero santiagueño tuvo ayer un mano a mano con EL LIBERAL en el que contó la emoción vivida el domingo en San Juan, muchas anécdotas de la intimidad de los festejos y sus planes a futuro.

“Estaba contento, muy emocionado, sobre todo por mi familia, por todo el esfuerzo que ha hecho durante este tiempo. Ahora hay que seguir trabajando”, arrancó diciendo.

“En el momento de la consagración pensaba mucho en mi familia y en todo lo que he pasado con mi viejo, desde chico, que siempre me ha seguido y me ha apoyado en todo momento”, agregó.

Al “Chango” le hubiese encantado celebrar con ellos en San Juan. “Una lástima que por esto de la pandemia mi familia no pudo estar en la cancha, hubiera sido otra cosa. Pero estoy tranquilo porque el fin de semana voy a Santiago y voy a poder disfrutarlo con ellos”, reveló. De todas formas, ya festejó con ellos: “Hice videollamada con mi mamá y mi viejo, que estaba con mi abuela, pero no escuchaba nada porque estaban todos con música en el vestuario. Al menos pude verlos”.

Exequiel entró al selecto y privilegiado grupo de futbolistas santiagueños campeones con Boca, pero es el primero oriundo de La Banda en conseguirlo. “Disfruto cada momento y trato de trabajar siempre con la mejor sonrisa todos los días. Estoy contento de ser el primer bandeño campeón con Boca, me siento muy identificado con mi ciudad, soy ciento por ciento bandeño e hincha del ‘Profe’”, dijo en alusión a Sarmiento, el club donde hizo escuelita de fútbol.

Tras los festejos en el vestuario, se viralizó un video en el que Zeballos no quería soltar la Copa. “Estaba linda la Copa, aparte es mi primer título con Boca, que es el club que amo, por eso no se la quería dar a nadie. Mauro (Zarate) y todos me la pedían, pero yo no se la quería dar”, reveló entre risas. “Yo salí campeón con Boca en Inferiores varias veces, pero esto no es lo mismo, es otra cosa y lo estoy disfrutando mucho”, agregó.

El “Chango” se siente parte de este logro porque “me tocó jugar varios partidos de titular y estoy contento de haberle aportado al grupo”. Y contó su relación con los más grandes. “Con el que más hablo es con Cardona, que va siempre a mi pieza a tomar unos mates. Y también con el ‘Pulpo’ González. Pero todos nos felicitaron, a Varela y a mí, todos se portaron muy bien, Wanchope, Carlos. Estoy muy contento por la confianza que me dan todos los días”.

Y contó una anécdota con el volante colombiano: “Cuando sale del partido se me sienta al lado mío y me dice ‘qué golazo, papi, ¿no?’ Sí, le dije, golazo hermano, bien ahí. Nos cagamos de risa, somos muy unidos”.

“Esta Copa tenía que ser nuestra. El Diego me imagino que desde el cielo debe estar muy contento”, dijo sobre el significado de haber ganado este trofeo.

Por último, habló de sus objetivos personales: “Tener más minutos y la Copa Libertadores. Difícil, pero con mucha fe”.

La pelota y su padre, sus compañeros inseparables

Desde muy pequeño, Exequiel comenzó a jugar al fútbol y su papá Oscar lo acompañaba a todos lados. El “Chango” comenzó en la escuelita de fútbol de Sarmiento, donde se formó, pero también representó a otras escuelas de nuestra provincia. Jorge Donis (Santiago), Los Dorados (Las Termas), Juan Felipe Ibarra, Bio Torres, El Paraíso FC y Alto Verde, todas estas de La Banda, son las que tienen el orgullo de haber contado en algún momento con Exequiel como jugador en su niñez.