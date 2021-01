Diego Guaita y la actualidad de Olímpico: “Dependemos de todos, no de solo un jugador”

19/01/2021 - 22:16 Deportivo

Diego Guaita es el subcapitán de Olímpico, pero se ha convertido en uno de los referentes del plantel por su experiencia, pero también por su influencia en el juego, a partir de sus porcentajes de efectividad en los lanzamientos.

“Olímpico es un equipo que le va a pelear a todo el mundo. Somos un plantel aguerrido, que tenemos que saber controlar un poco más los ritmos. Somos un grupo muy diferente si controlamos un poco más el ritmo que si jugamos alocado. Tenemos un poder ofensivo en todas las manos, porque no hay ninguno que sea manco. Dependemos de todos y no de solo un jugador. Y esa la ventaja que también tenemos. Porque hay un día que está bien uno, hay un día que está bien otro”, comentó el “Gallego”, tras la victoria ante Oberá TC, en la que fue el jugador de mayor valoración

“Ante Oberá me tocó a mí, que estuve acertado de afuera y abrí un poco el aro. Después viene ‘Santi’ (Arese), viene Fernando (Podestá).Y Lisandro (Rasio) es el caballito de batalla nuestro, que siempre está bajo el aro y nos soluciona un montón de problemas. Entre todos sumamos un montón, pero tenemos que darnos cuenta de eso, que somos todos importantes para todo”, agregó el ala pívot rionegrino de 38 años.

El “Gallego” quedó reconfortado por el rendimiento colectivo. “Hicimos un grandísimo trabajo, defendimos a uno de los referentes como Young, que era el segundo partido de él, pero ya lo conocíamos de La Unión de Formosa. Sabíamos que es un grandísimo jugador, que tiene un gran poder ofensivo y no tanto defensivo. Supimos hacer las cosas bien, llevarlo al terreno que nosotros queríamos llevarlo y la verdad que fue un grandísimo trabajo en conjunto, que era el que veníamos trabajando de hace tiempo. Tuvimos nuestros altos y bajos, pero bueno... Lo supimos mantener durante bastante tiempo”, comentó gratificado.

Guaita comparó el triunfo ante Oberá con la derrota ante La Unión. “Lo diferente al partido anterior es que hoy la metimos. Para mí esa es la diferencia que hubo. Hoy metimos y ellos no estuvieron en una gran noche como estuvo La Unión en el partido anterior, que tuvo un altísimo porcentaje y nosotros no lo pudimos cerrar. Hoy nos costó cuando Schoppler nos empezó a hacer daño con las penetraciones. Después, aparecieron algunos jugadores que no los teníamos tanto en los planes y metieron un par de triples importantes. Nosotros apostamos a eso, que gente que no estaba acostumbrada a jugar salga a hacer los puntos y bueno... Nos salió”, analizó.

Al ser consultado por su poder anotador desde el perímetro, explicó: “Hay entrenadores que requieren una cosa y entrenadores que requieren otra. En un año jugué en dos equipos, que fueron Obras y Comodoro. En Obras jugaba solo tiro de 3 puntos y en Comodoro jugaba de interior. Y bueno, te tenés que ir adaptando, a medida de lo que va requiriendo el juego. Al juego interior yo lo tengo. Nada más que hay veces que se da y otras veces no se da, pero hoy en día ‘Leo’ (Gutiérrez) está apostando más a que yo pueda salir y abrir el espacio para los rompimientos de Eric (Flor), Gastón (Whelan) y ‘Juane’ (De la Fuente). Los partidos anteriores yo estaba en un cara a cara y no tenía tanta posibilidad de salir y tirar. Y me encantó toda la vida pasar la pelota. He tenido muchos encontronazos tanto con entrenadores como con familiares, porque pensaba más en pasar la pelota que en tirar yo”.

Por último, habló del hincha del “Negro”. “Lamentablemente estamos pasando una situación de pandemia, que no se puede ir a la cancha, pero el equipo siente el aliento de los hinchas de Olímpico que cada uno recibe. Los chicos me hablan todo el tiempo y se sorprenden. La gente del ‘Negro’ es así, muy cercana, muy de apoyar. Siempre agradecido por el aliento y por el aguante que nos tienen. Este equipo va a luchar hasta último momento y va a intentar dejar al club en la mejor posición que podamos”.