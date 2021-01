Daniel Funes de Rioja: “Ya no hay margen para que continúe el congelamiento de precios en alimentos y bebidas”

19/01/2021 - 22:40 Economía

Recientemente se aprobó la suba de Precios Cuidados para el primer trimestre de 5,6%. ¿Las empresas pueden sostener ese nivel de aumento?

Si bien el aumento de precios del Programa Precios Cuidados es insuficiente, lo más preocupante es el mantenimiento del congelamiento de precios (Precios Máximos) para la mayoría de los alimentos y bebidas que se venden en los comercios, mientras los costos continúan aumentando mes a mes.Durante 2020, los aumentos autorizados de precios promediaron entre 4 y 10,8%, dependiendo del sector. Según el Indec, los precios del año pasado cerraron con las siguientes variaciones: IPC General: 36%/ Promedio IAB: 42%/ Productos IAB regulados: 28% / Productos IAB no regulados: 57% / Tipo de cambio oficial mayorista: 41%

Al mismo tiempo, los insumos tuvieron las siguientes variaciones en 2020: Materias primas: 45-118% / Logística 39%/ Salarios 36-44%/ Costo Covid +20%.

Es decir, la industria de alimentos no ha sido la generadora de la inflación. Si se mantiene este esquema de congelamiento de precios con costos al alza habrá riesgo de desabastecimiento de productos en los comercios.

¿Cuál es la inflación de costos en las empresas, hay margen para congelar precios este año como en 2020?

Los costos aumentaron en promedio de la siguiente manera: Materias primas: 45-118%. Logística 39%. Salarios 36-44%. Costo Covid +20%. Tipo de cambio oficial mayorista: 41%. Ya no hay margen para que continúe el congelamiento. La industria de alimentos y bebidas acompañó la medida de Precios Máximos porque correspondía por la emergencia. Luego de casi 11 meses con aumentos muy por debajo de la inflación, ya no hay espacio para que Precios Máximos continúe. Debemos focalizarnos en un programa voluntario como es Precios Cuidados.

¿Cuánto influye en su estructura de costos la devaluación que viene teniendo el peso?

El tipo de cambio oficial mayorista se devaluó más de 40% en 2020. El impacto en los precios depende del tipo de producto, hay diferentes incidencias según si hablamos de bebidas, café, atún, arroz, lácteos o fideos, entre otros. Lo importante es entender que con una devaluación como tal y con un determinado porcentaje de costos dolarizados, no es sostenible congelar los precios de los productos finales.

“Hay empresas sin poder afrontar pagos al exterior”

“Esta industria es un sector estratégico para la Argentina, no solo por su actividad y empleo, sino también porque es de exportación neta. En los últimos años, promedió exportaciones por U$S 25 mil M. e importaciones por menos de U$S 2 mil M. El sector realiza importaciones (pocas) para poder exportar mucho más. En 2020 el BCRA reguló el acceso al Mercado de Cambios (MULC) para el pago de importaciones de bienes o deudas originadas en la importación de bienes, y la cancelación del capital de endeudamientos financieros con el exterior. Su vigencia se extendió hasta el 31/03/2021. Por esas restricciones, hay empresas con serios problemas para el pago de importaciones, deudas y servicios al exterior. Por este motivo, se han perdido cargas de insumos, se renegociaron contratos y frenaron líneas de producción. Hay empresas sin poder pagar deudas con proveedores de insumos al exterior. Muchas compañías se manejan con una condición de pago a 100 ó 120 días promedio y hoy el total de sus pagos excede al total de importaciones oficializadas desde el 01/01/2020 hasta la fecha previa al acceso al MULC. Además, a partir del 15/10/2020 el BCRA redujo de U$S 500.000 a U$S 50.000 el cupo diario de pagos al exterior. Superar estos problemas operativos que acarreamos, resulta urgente”.