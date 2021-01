Vidal Fecha intentó apuñalar a su ex cuñado después de asesinar a su ex suegra

19/01/2021 - 23:54 Policiales

La Unidad Fiscal de Monte Quemado representada por el Dr. Santiago Bridoux continúa trabajando contrarreloj para dilucidar el motivo que llevó a Jorge Vidal Fecha a asesinar a su ex pareja, Yésica Palmas y a su ex suegra, Felipa Correa.

Como se recordará el doble femicidio se produjo el pasado lunes 4 de enero cuando el imputado se presentó en el barrio El Porvenir y asesinó a su ex pareja con quien tiene en común un hijo de dos años, y a la madre de ésta.

En ese marco, el representante del Ministerio Público Fiscal dialogó en exclusiva con Noticiero 7 e indicó que el día jueves por la tarde se realizó una audiencia en la cual el juez ordenó la conversión de la aprehensión en detención del imputado y convalidó todas las medidas ordenadas en los lugares donde ocurrieron los crímenes.

“Ahora nos quedan 15 días para trabajar e ir sumando el resultado de las primeras pericias que se realizaron junto con Criminalística y la División Homicidios y Delitos Complejos Banda en el lugar de tragedia”, explicó el Fiscal.

“Vamos a ir analizando los secuestros y el resultado de los peritajes en las prendas de vestir, el arma de fuego y el puñal que fueron secuestrados. Además de la prueba de rodizonato para confirmar la presencia de pólvora en sus manos, para ir confirmando toda la hipótesis que finalmente fueron dando luz los nuevos testigos”, sostuvo.

El Dr. Brioduox contó además que el día del asesinato, Vidal Fecha llevaba consigo un puñal además de la escopeta. “Al tomar la declaración al hermano de Yésica e hijo de Felipa Correa, éste contó que cuando Vidal Fecha le dispara a su madre, el femicida no puede recargar el arma y cuando es enfrentado por el sujeto saca el puñal y lo ataca. Aunque por fortuna logró huir sin ser herido”.

Fuga

Según se supo, el acusado se dio a la fuga al ver que los vecinos y familiares de la víctima llegan al lugar.

Consultado sobre cómo influye el componente de la creencia en el caso, pues el imputado, devoto de San La Muerte, tenía un altar en su casa con imágenes de Yesica, el fiscal expresó que: “No sirve el hecho de determinar que no fue una decisión impulsiva que lo llevó a cometer el ataque sino que son evidencias que van a dar luz de que él ya venía con esta intención de asesinarlas, en función a los elementos encontrados dentro de la casa”.

“Vamos a interiorizarnos de la situación y si no le sirve a la investigación no vamos a profundizar. Pero sí el hecho de que ya había una premeditación anterior para este desenlace trágico”, explicó. Además indicó que no se descarta que haya habido una planificación.

Además se supo que el Dr. Bridoux habría accedido a una denuncia realizada por la madre de Vidal Fecha en contra de Felipa Correa, por daños y amenazas. Allí centran ahora las miradas los investigadores.

También se determinó que el día anterior al sangriento ataque, Vidal Fecha había amenazado a Yésica diciéndole: “Volvé conmigo, volvé conmigo por las buenas”. Todas estas situaciones serán cotejadas por los investigadores a través de las declaraciones testimoniales.

El representante del Ministerio Público también espera el resultado de las autopsias y las pericias realizadas a los teléfonos celulares secuestrados.

La tenencia del menor, “disputa de familias”

Según contó el Dr. Bridoux, desde el inicio de la causa la Dirección de Género también tomó intervención para establecer el destino del menor de dos años hijo de la pareja, que quedó sin su madre, sin su abuela y con su padre detenido, a los fines de evitar una posible disputa por su tenencia.

Sostuvo que “si bien no es competencia del Ministerio Público Fiscal, vamos a articular con los distintos organismos (Subnaf, el Ministerio Pupilar y la Dirección de Género) para que de alguna manera se le dé un destino al futuro de este menor que quedó en una situación de vulnerabilidad”.

“Por ahora el menor se encuentra a cargo de los familires del homicida. Sería una tía paterna del menor, la cual tiene la custodia de manera provisoria”.