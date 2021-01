Eduardo Makhoul: “Que el pueblo gaucho lo disfrute”

20/01/2021 - 00:19 Deportivo

Güemes sigue de fiesta. Ayer, los hinchas recibieron a los jugadores con una gran caravana. El ascenso a la Primera Nacional es quizás uno de los máximos hitos en la historia de este gigante santiagueño. Su presidente, Eduardo Makhoul, dialogó ayer con EL LIBERAL y puso de relieve la importancia que tiene este logro para el deporte provincial.

“La verdad que estoy muy contento, porque era algo pendiente en lo personal y para muchos hinchas. Yo soy muy hincha desde chiquito. En el 85 y 86 me tocó ver cómo perdíamos la posibilidad de subir al Nacional B. Hoy la vida nos da esta posibilidad de llegar. Les dimos una alegría a nuestros hinchas, especialmente a los más grandes, que soñaron con este momento y a los santiagueños por tener un equipo más en la categoría”, destacó el directivo.

“Quiero extender mi agradecimiento al gobernador Zamora y a los empresarios que acompañaron el proyecto. A todos los que trabajan por Santiago. El gobernador hizo del deporte política de Estado. Que el pueblo gaucho lo disfrute. Que sea el comienzo de algo grande. Güemes se lo merece. Somos un club gigante que estaba dormido. Espero que estemos a la altura de las circunstancias para poner a Güemes y al fútbol santiagueño donde se lo merece”, agregó Makhoul.

Seguidamente, el presidente del club azulgrana se refirió a los cuestionamientos que recibió el club, especialmente de varios clubes del Federal A, por los fallos arbitrales.

“Güemes fue todo el año puntero. Ganamos de visitante en canchas durísimas, ante rivales importantes y con historia. Demostramos que fuimos superiores. Tenemos al goleador del campeonato. Siempre el que pierde sale a hablar. Es así. A mí me tocó descender dos veces y seguí trabajando para ponerlo al club bien arriba. Esta final la ganamos por penales. Nuestro arquero atajó. Ellos erraron y nosotros hicimos los goles. Les sacamos cinco puntos al segundo y dimos vuelta una final que comenzó muy cuesta arriba. Que digan lo que quieran, que opinen lo que quieran. Les duele que Santiago tenga tres equipos en las dos principales categorías. Que tenga un estadio después de tanto trabajo. Que hablen, pero yo no me voy a detener en esa miseria”, señaló.

Por último, Makhoul dijo: “Les agradezco a los jugadores, al cuerpo técnico, y a todos los que hicieron algo por este ascenso. Martel, con 35 años, ya nos dio dos ascensos”.